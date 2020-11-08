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Расписание матчей
МЛС 2026
Коламбус - Атланта Юнайтед
Коламбус - Атланта Юнайтед: обзор матча 08 ноября 2020
Коламбус
08.11.2020, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Атланта Юнайтед
28'
Л. Зелараян
55'
Г. Зардес
59'
М. Морено (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коламбус - Атланта Юнайтед
Желтая карточка
D. Nagbe
90'
+5
90'
+1
Вторая желтая
Ф. Эскобар
88'
Желтая карточка
Э. Барко
86'
Замена
М. Россетто
️️️️
J. Larentowicz
86'
Замена
Д. Малрейни
️️️️
Д. Белло
Замена
Э. Моррис
️️️️
Артур
86'
77'
Замена
E. Torres
️️️️
E. Hyndman
77'
Замена
Б. Леннон
️️️️
J. Damm
Замена
W. Francis
️️️️
М. Валенсуэла
71'
Замена
Л. Диас
️️️️
Д. Этьенн
69'
68'
Замена
A. Jahn
️️️️
Д. Галлахер
Желтая карточка
М. Валенсуэла
59'
59'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
М. Морено
ГОЛ! 2:0!
Г. Зардес
Пас отдал
Артур
55'
ГОЛ! 1:0!
Л. Зелараян
Пас отдал
М. Валенсуэла
28'
Желтая карточка
Л. Зелараян
17'
11'
Желтая карточка
Ф. Эскобар
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коламбус
89
Элой Ром
ВР
25
Харрисон Аффул
ЦЗ
6
Джонатан Менса
ЦЗ
16
Милтон Валенсуэла
ЦЗ
3
Josh Williams
ЦЗ
11
Деррик Этьенн
ЦП
6
Darlington Nagbe
ЦП
6
Артур
ЦП
7
Педру Сантуш
ЦП
10
Лукас Зелараян
ЦП
9
Гьяси Зардес
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
Атланта Юнайтед
1
Брэд Гьюзан
ВР
2
Джордж Белло
ЛЗ
12
Майлз Робинсон
ЦЗ
24
Франко Эскобар
ЦЗ
18
Jeff Larentowicz
ЦП
10
Марселино Морено
АП
5
Эсекьель Барко
АП
25
Jürgen Damm
ЦФ
6
F. Meza
ЦФ
16
Emerson Hyndman
ЦФ
17
Джон Галлахер
ЦФ
Главный тренер
Херардо Мартино
Коламбус
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
10
Эйдан Моррис
ЦП
28
Крис Кадден
ЦП
11
Луис Диас
ПВ
14
Waylon Francis
ЦФ
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Атланта Юнайтед
1
Alec Kann
ВР
11
Брукс Леннон
ПЗ
5
Матеус Россетто
ЦП
5
Эрик Ремеди
ЦП
11
Джейк Малрейни
ПВ
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
0
A. Jahn
ЦФ
31
Erick Torres
ЦФ
4-5-1
89
Ром
25
Аффул
16
Валенсуэла
3
6
Менса
6
6
Артур
7
Сантуш
10
Зелараян
11
Этьенн
9
Зардес
3-1-2-4
1
Гьюзан
12
Робинсон
24
Эскобар
2
Белло
18
10
Морено
5
Барко
17
Галлахер
16
6
25
16
Валенсуэла
14
14
16
Валенсуэла
11
Этьенн
11
Диас
11
Диас
11
Этьенн
6
Артур
10
Моррис
10
Моррис
6
Артур
18
5
Россетто
5
Россетто
18
2
Белло
11
Малрейни
11
Малрейни
2
Белло
25
11
Леннон
11
Леннон
25
17
Галлахер
0
0
17
Галлахер
16
31
31
16
Остались в запасе
Коламбус
Атланта Юнайтед
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Главный тренер
Калеб Портер
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
Главный тренер
Херардо Мартино
Остались в запасе
18
KrisztiÃ¡n NÃ©meth
ЦФ
13
Эндрю Тарбелл
ВР
47
Aboubacar Keita
ЦЗ
28
Крис Кадден
ЦП
0
F. Adi
ЦФ
24
Emmanuel Boateng
ЦФ
Остались в запасе
19
Edgar Castillo
ЦФ
16
L. Wyke
ЦФ
1
Alec Kann
ВР
5
Эрик Ремеди
ЦП
Главный тренер
Калеб Портер
Главный тренер
Херардо Мартино
Статистика матча Коламбус - Атланта Юнайтед
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Коламбус
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Чикаго Файр
3 : 4
08.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 34 тур
Коламбус
3 : 0
31.10.2026
Ди Си Юнайтед
США. МЛС, 33 тур
Даллас
0 : 2
29.10.2026
Коламбус
США. МЛС, 32 тур
Коламбус
4 : 2
24.10.2026
Торонто
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
3 : 0
08.11.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 34 тур
Атланта Юнайтед
3 : 1
02.11.2026
Торонто
США. МЛС, 33 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 1
29.10.2026
Атланта Юнайтед
США. МЛС, 32 тур
Атланта Юнайтед
2 : 3
25.10.2026
Чикаго Файр
США. МЛС, 31 тур
Атланта Юнайтед
1 : 3
18.10.2026
Интер Майами
Информация о матче
Стадион:
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