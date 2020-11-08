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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Оденсе
Брондбю - Оденсе: обзор матча 08 ноября 2020
Брондбю
08.11.2020, воскресенье, 18:00
Дания. Суперлига, 8 тур
3 : 1
Завершен
Оденсе
20'
Б. Риверос
47'
А. Павлович
55'
Й. Линдстрем
90+5'
M. Fenger
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брондбю - Оденсе
90'
+5
ГОЛ! 3:1!
M. Fenger
Пас отдал
J. Drachmann
86'
Замена
M. Hyllegaard
️️️️
И. Жебали
Замена
Т. Беркеейет
️️️️
М. Уре
83'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
А. Павлович
73'
Замена
П. Бьюр
️️️️
Б. Риверос
72'
71'
Замена
M. Fenger
️️️️
T. KlÃ¸ve
71'
Замена
А. Элис Трандарсон
️️️️
Э. Сабби
71'
Замена
J. Drachmann
️️️️
М. Фрекьяер-Йенсен
70'
Желтая карточка
R. Laursen
Желтая карточка
А. Максе
62'
Замена
А. Брус
️️️️
Р. Корлу
59'
56'
Замена
A. Simon Okosun
️️️️
M. Lund
ГОЛ! 3:0!
Й. Линдстрем
Пас отдал
Э. Юнг
55'
ГОЛ! 2:0!
А. Павлович
Пас отдал
Р. Корлу
47'
ГОЛ! 1:0!
Б. Риверос
Пас отдал
М. Уре
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Марвин Швабе
ВР
6
Хьортур Херманнссон
ЦЗ
2
Андреас Максе
ЦЗ
5
Энтони Юнг
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
32
Мортен Френдруп
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
35
Йеспер Линдстрем
АП
20
Андрийя Павлович
ЦФ
17
Микаэль Уре
ЦФ
10
Резан Корлу
ЦФ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Оденсе
53
Оливер Кристенсен
ВР
6
Йеппе Тверсков
ЦЗ
4
Ryan Laursen
ЦЗ
3
JÃ¸rgen Skjelvik
ЦЗ
3
Kasper Larsen
ЦЗ
18
Jens Thomasen
ЦП
23
Troels KlÃ¸ve
ЦП
11
Эммануэль Сабби
ЦП
29
Мадс Фрекьяер-Йенсен
ЦП
11
Иссам Жебали
ЦФ
4
M. Lund
ЦФ
Главный тренер
Ове Педерсен
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
5
Андреас Брус
ПЗ
8
Тобиас Беркеейет
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Оденсе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
6
Ayo Simon Okosun
ЦП
21
Арон Элис Трандарсон
ЦП
8
Janus Drachmann
ЦФ
9
Max Fenger
ЦФ
26
Mikkel Hyllegaard
ЦФ
4-2-1-3
1
Швабе
6
Херманнссон
5
Юнг
15
Риверос
2
Максе
32
Френдруп
5
Радошевич
35
Линдстрем
10
Корлу
17
Уре
20
Павлович
4-4-2
53
Кристенсен
4
3
3
6
Тверсков
23
11
Сабби
29
Фрекьяер-Йенсен
18
4
11
Жебали
17
Уре
8
Беркеейет
8
Беркеейет
17
Уре
10
Корлу
5
Брус
5
Брус
10
Корлу
15
Риверос
21
Бьюр
21
Бьюр
15
Риверос
20
Павлович
15
Хедлунд
15
Хедлунд
20
Павлович
29
Фрекьяер-Йенсен
8
8
29
Фрекьяер-Йенсен
4
6
6
4
11
Сабби
21
Трандарсон
21
Трандарсон
11
Сабби
23
9
9
23
11
Жебали
26
26
11
Жебали
Остались в запасе
Брондбю
Оденсе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Главный тренер
Александер Цорнигер
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Ове Педерсен
Остались в запасе
1
Мадс Хермансен
ВР
3
Антон Скиппер
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
Остались в запасе
30
Mande Sayouba
ВР
3
Робин Эстрем
ЦЗ
Главный тренер
Александер Цорнигер
Главный тренер
Ове Педерсен
Статистика матча Брондбю - Оденсе
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Оденсе
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 15 тур
Сендерийск
1 : 2
22.11.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Оденсе
4 : 1
01.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
Стадион:
Брондбю
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