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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Метц - Дижон
Метц - Дижон: обзор матча 08 ноября 2020
Метц
08.11.2020, воскресенье, 17:00
Франция. Лига 1, 10 тур
1 : 1
Завершен
Дижон
21'
П. Яд
13'
М. Бальде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Метц - Дижон
Желтая карточка
Т. Делен
90'
+1
90'
Желтая карточка
М. Шуиар
82'
Замена
П. Шейх
️️️️
М. Бальде
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
М. Гуйе
77'
68'
Замена
Н. Музинга
️️️️
Ф. Чафик
Желтая карточка
Вагнер
64'
63'
Замена
М. Конате
️️️️
Р. Ассале
Замена
А. Исека
️️️️
О. Нгетт
60'
Замена
Вагнер
️️️️
П. Яд
60'
31'
Пенальти не реализован!
М. Шуиар
ГОЛ! 1:1!
П. Яд
Пас отдал
М. Гуйе
21'
13'
ГОЛ! 0:1!
М. Бальде
Пас отдал
М. Шуиар
Пенальти не реализован!
О. Нгетт
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Метц
90
Александр Окиджа
ВР
3
Тома Делен
ЛЗ
6
Дилан Бронн
ЦЗ
21
Джон Бойе
ЦЗ
18
Фабьен Сентонс
ПЗ
11
Опа Нгетт
ЛВ
37
Папа Яд
ЛВ
2
Мамаду Фофана
ОП
80
Хабиб Майга
ОП
26
Мамаду Гуйе
ПВ
37
Фарид Булайя
ПВ
Главный тренер
Венсан Оньон
Дижон
1
Антони Расьоппи
ВР
6
Весли Лаутоа
ЦЗ
5
Сену Кулибали
ЦЗ
5
Бруно Экюэль-Манга
ЦЗ
23
Саша Боэ
ПЗ
26
Фуад Чафик
ПЗ
8
Мунир Шуиар
ЛВ
22
Дидье Ндонг
ЦП
43
Берсант Целина
АП
17
Мама Бальде
ПВ
27
Рожер Ассале
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Метц
16
Марк-Орель Каяр
ВР
4
Кики Куяте
ЦЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
29
Папе Сарр
ЦП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
70
Вагнер
ПВ
14
Адама Траоре
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
9
Аарон Исека
ЦФ
Дижон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
25
Нгонда Музинга
ЛЗ
92
Артур Загре
ЛЗ
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
24
Папе Шейх
ЦП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
11
Мусса Конате
ЦФ
4-2-3-1
90
Окиджа
3
Делен
6
Бронн
21
Бойе
18
Сентонс
2
Фофана
80
Майга
37
Яд
11
Нгетт
37
Булайя
26
Гуйе
3-2-1-3-1
1
Расьоппи
6
Лаутоа
5
Кулибали
5
Экюэль-Манга
26
Чафик
23
Боэ
22
Ндонг
17
Бальде
43
Целина
8
Шуиар
27
Ассале
37
Яд
70
Вагнер
70
Вагнер
37
Яд
26
Гуйе
68
Эмброуз
68
Эмброуз
26
Гуйе
11
Нгетт
9
Исека
9
Исека
11
Нгетт
26
Чафик
25
Музинга
25
Музинга
26
Чафик
17
Бальде
24
Шейх
24
Шейх
17
Бальде
27
Ассале
11
Конате
11
Конате
27
Ассале
Остались в запасе
Метц
Дижон
4
Кики Куяте
ЦЗ
14
Адама Траоре
ЦФ
29
Папе Сарр
ЦП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Главный тренер
Венсан Оньон
16
Сатурнин Альягбе
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
92
Артур Загре
ЛЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Стефан Жобар
Остались в запасе
4
Кики Куяте
ЦЗ
14
Адама Траоре
ЦФ
29
Папе Сарр
ЦП
88
Юссеф Мазиз
ЛП
12
Варрен Тшимбембе
ПП
16
Марк-Орель Каяр
ВР
Остались в запасе
16
Сатурнин Альягбе
ВР
6
Ахмад Нгуямса
ПЗ
92
Артур Загре
ЛЗ
29
Алекс Добре
ЛВ
23
Вилитти Юнусса
ОП
21
Орельен Шедлер
ЦФ
Главный тренер
Венсан Оньон
Главный тренер
Стефан Жобар
Статистика матча Метц - Дижон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Метц
Франция. Лига 2, 14 тур
Клермон
- : -
04.12.2026
Метц
Франция. Лига 2, 13 тур
Метц
2 : 1
20.11.2026
Булонь
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Метц
1 : 3
30.10.2026
По
Франция. Лига 2, 10 тур
Дюнкерк
1 : 1
23.10.2026
Метц
Франция. Лига 2, 9 тур
Метц
3 : 2
17.10.2026
Сошо
Дижон
Франция. Лига 2, 14 тур
Дижон
- : -
04.12.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 13 тур
Нанси
1 : 0
20.11.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 12 тур
Дижон
1 : 0
06.11.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 11 тур
Гренобль
1 : 3
30.10.2026
Дижон
Франция. Лига 2, 10 тур
Дижон
1 : 2
24.10.2026
Родез
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Сен-Симфорьен
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