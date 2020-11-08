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Расписание матчей
МЛС 2026
Интер Майами - Цинциннати
Интер Майами - Цинциннати: обзор матча 08 ноября 2020
Интер Майами
08.11.2020, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Цинциннати
19'
M. Ambrose
23'
L. Gonzalez Pirez
66'
J. Gyau
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер Майами - Цинциннати
Замена
К. Макун
️️️️
Г. Игуаин
90'
Вторая желтая
А. Рейес
88'
Замена
А. Пауэлл
️️️️
Р. Писарро
84'
Замена
В. Ульоа
️️️️
Л. Морган
84'
78'
Замена
T. McCabe
️️️️
K. Mokotjo
66'
ГОЛ! 2:1!
J. Gyau
Пас отдал
Б. Васкес
Замена
Х. Карранца
️️️️
J. Agudelo
63'
Желтая карточка
А. Рейес
62'
62'
Замена
Б. Васкес
️️️️
Z. Bailey
55'
Замена
С. Де Йонг
️️️️
Ф. Амайя
ГОЛ! 2:0!
L. Gonzalez Pirez
Пас отдал
Л. Морган
23'
21'
Желтая карточка
Н. Хагглунд
ГОЛ! 1:0!
M. Ambrose
19'
4'
Желтая карточка
J. Gyau
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер Майами
77
Джон МакКартни
ВР
14
Leandro Gonzalez Pirez
ЦЗ
20
A.J. DeLaGarza
ЦЗ
33
Mikey Ambrose
ЦЗ
15
Андрес Рейес
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
20
Вил Трапп
ЦП
90
Льюис Морган
ЦП
0
J. Agudelo
ЦФ
7
Родолфо Писарро
ЦФ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Цинциннати
15
Эндрю Гутман
ЦЗ
4
Ник Хагглунд
ЦЗ
12
Kamohelo Mokotjo
ЦП
25
Фрэнки Амайя
ЦП
18
Spencer Richey
ЦФ
19
Франко Ковачевич
ЦФ
4
Haris Medunjanin
ЦФ
16
Zico Bailey
ЦФ
0
M. van der Werff
ЦФ
36
Joseph-Claude Gyau
ЦФ
9
Юрген Локадия
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Интер Майами
12
Дрейк Каллендер
ВР
4
Кристиан Макун
ЦЗ
12
Дилан Неалис
ПЗ
2
Алвас Пауэлл
ПАЗ
14
Jay Chapman
ЦП
13
Виктор Ульоа
ЦП
9
Хулиан Карранца
ЦФ
2
Federico Higuaín
ЦФ
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Цинциннати
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
26
Thomas McCabe
ЦП
6
Сим Де Йонг
ЦП
1
Robert Edwards
ЦФ
20
Jimmy McLaughlin
ЦФ
81
Rashawn Dally
ЦФ
9
Брэндон Васкес
ЦФ
3-4-3
77
МакКартни
14
20
33
15
Рейес
20
Трапп
90
Морган
8
Матюиди
9
Игуаин
7
Писарро
0
2-2-5
15
Гутман
4
Хагглунд
12
25
Амайя
4
9
Локадия
36
0
16
0
9
Карранца
9
Карранца
0
7
Писарро
2
Пауэлл
2
Пауэлл
7
Писарро
9
Игуаин
4
Макун
4
Макун
9
Игуаин
90
Морган
13
Ульоа
13
Ульоа
90
Морган
12
26
26
12
25
Амайя
6
Де Йонг
6
Де Йонг
25
Амайя
16
9
Васкес
9
Васкес
16
Остались в запасе
Интер Майами
Цинциннати
12
Дрейк Каллендер
ВР
2
Federico Higuaín
ЦФ
12
Дилан Неалис
ПЗ
14
Jay Chapman
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
1
Robert Edwards
ЦФ
20
Jimmy McLaughlin
ЦФ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
81
Rashawn Dally
ЦФ
Главный тренер
Йоанн Даме
Остались в запасе
12
Дрейк Каллендер
ВР
2
Federico Higuaín
ЦФ
12
Дилан Неалис
ПЗ
14
Jay Chapman
ЦП
11
Матиас Пеллегрини
ЦФ
Остались в запасе
1
Robert Edwards
ЦФ
20
Jimmy McLaughlin
ЦФ
4
Кендалл Уостон
ЦЗ
17
Mathieu Deplagne
ЦЗ
12
Saad Abdul-Salaam
ЦЗ
81
Rashawn Dally
ЦФ
Главный тренер
Диего Алонсо
Главный тренер
Йоанн Даме
Статистика матча Интер Майами - Цинциннати
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Коламбус
- : -
28.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 1/8 финала
Интер Майами
0 : 3
22.11.2026
Коламбус
США. МЛС, 35 тур
Интер Майами
3 : 3
08.11.2026
Шарлотт
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
США. МЛС, 32 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 0
25.10.2026
Интер Майами
Цинциннати
США. МЛС, 1/8 финала
Цинциннати
- : -
29.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 1/8 финала
Нэшвилл
0 : 1
23.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 1/16 финала
Орландо Сити
1 : 3
20.11.2026
Цинциннати
США. МЛС, 35 тур
Цинциннати
0 : 2
08.11.2026
Нэшвилл
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Интер Майами
2 : 2
29.10.2026
Цинциннати
Информация о матче
Стадион:
Чейз Стэдиум
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Интер Майами
Цинциннати
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5
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22 ноября
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1
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