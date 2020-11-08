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Расписание матчей
МЛС 2026
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн: обзор матча 08 ноября 2020
Филадельфия Юнион
08.11.2020, воскресенье, 23:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 0
Завершен
Нью-Инглэнд Революшн
42'
С. Сантос
69'
К. Бурк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
90'
+6
Желтая карточка
С. Калдуэлл
Замена
A. Fontana
️️️️
А. Бедойя
90'
+4
Замена
I.
️️️️
K. Przybyłko
90'
Замена
Д. Эллиот
️️️️
Х. Монтейру
90'
Желтая карточка
Х. Мартинес
86'
77'
Замена
S. Sinovic
️️️️
Б. Бай
77'
Замена
K. Manneh
️️️️
Г. Боу
ГОЛ! 2:0!
К. Бурк
Пас отдал
Х. Мартинес
69'
Замена
К. Бурк
️️️️
С. Сантос
63'
57'
Замена
К. Роу
️️️️
T.
55'
Желтая карточка
T.
46'
Замена
L. Nguyen
️️️️
Т. Бьюкенан
46'
Замена
М. Полстер
️️️️
А. Бюттнер
ГОЛ! 1:0!
С. Сантос
42'
31'
Желтая карточка
Э. Фаррелл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Филадельфия Юнион
49
Мэтт Фриз
ВР
27
Кай Вагнер
ЛЗ
28
Raymon Gaddis
ЦЗ
3
Марк МакКензи
ЦЗ
5
Якоб Глеснес
ЦЗ
35
Хамиру Монтейру
ЦП
70
Хосе Мартинес
ЦП
11
Алехандро Бедойя
ЦП
11
Бренден Ааронсон
АП
93
Kacper Przybyłko
ЦФ
19
Серхио Сантос
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Нью-Инглэнд Революшн
30
Мэтт Тернер
ВР
28
Александр Бюттнер
ЦЗ
22
Henry Kessler
ЦЗ
88
Эндрю Фаррелл
ЦЗ
5
Брэндон Бай
ЦЗ
10
Карлес Хиль
ЦП
12
T.
ЦП
7
Густаво Боу
ЦП
12
Скотт Калдуэлл
ЦП
17
Тажон Бьюкенан
ЦП
16
Адам Букса
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Филадельфия Юнион
17
Джо Бендик
ВР
3
Джек Эллиот
ЦЗ
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
17
A. Fontana
ЦП
0
Ilson
ЦП
78
Aurelien Collin
ЦФ
0
W. Creavalle
ЦФ
7
Кори Бурк
ЦФ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Нью-Инглэнд Революшн
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
22
Келин Роу
ЦП
24
Lee Nguyen
ЦП
8
Мэтт Полстер
ЦП
68
Кристиан
ЦП
15
Seth Sinovic
ЦФ
26
Tommy McNamara
ЦФ
31
Kekuta Manneh
ЦФ
4-3-1-2
49
Фриз
27
Вагнер
3
МакКензи
5
Глеснес
28
35
Монтейру
70
Мартинес
11
Бедойя
11
Ааронсон
19
Сантос
93
4-5-1
30
Тернер
22
88
Фаррелл
5
Бай
28
Бюттнер
10
Хиль
7
Боу
12
Калдуэлл
17
Бьюкенан
12
16
Букса
35
Монтейру
3
Эллиот
3
Эллиот
35
Монтейру
11
Бедойя
17
17
11
Бедойя
93
0
0
93
19
Сантос
7
Бурк
7
Бурк
19
Сантос
5
Бай
15
15
5
Бай
12
22
Роу
22
Роу
12
17
Бьюкенан
24
24
17
Бьюкенан
28
Бюттнер
8
Полстер
8
Полстер
28
Бюттнер
7
Боу
31
31
7
Боу
Остались в запасе
Филадельфия Юнион
Нью-Инглэнд Революшн
78
Aurelien Collin
ЦФ
0
W. Creavalle
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Брюс Арена
Остались в запасе
78
Aurelien Collin
ЦФ
0
W. Creavalle
ЦФ
17
Джо Бендик
ВР
15
Оливье Мбайзо
ЦЗ
14
Andrew Wooten
ЦФ
Остались в запасе
18
Brad Knighton
ВР
13
Michael Mancienne
ЦЗ
68
Кристиан
ЦП
26
Tommy McNamara
ЦФ
Главный тренер
Джим Кертин
Главный тренер
Брюс Арена
Статистика матча Филадельфия Юнион - Нью-Инглэнд Революшн
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Филадельфия Юнион
4 : 1
08.11.2026
Торонто
США. МЛС, 34 тур
Цинциннати
1 : 0
31.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 33 тур
Нэшвилл
0 : 0
29.10.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Филадельфия Юнион
- : -
29.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 1/8 финала
Нью-Инглэнд Революшн
2 : 0
21.11.2026
Филадельфия Юнион
США. МЛС, 35 тур
Орландо Сити
1 : 0
08.11.2026
Нью-Инглэнд Революшн
США. МЛС, 34 тур
Нью-Инглэнд Революшн
1 : 2
02.11.2026
Интер Майами
США. МЛС, 33 тур
Нью-Инглэнд Революшн
3 : 2
29.10.2026
Нью-Йорк Ред Буллз
США. МЛС, 32 тур
Филадельфия Юнион
1 : 2
25.10.2026
Нью-Инглэнд Революшн
Информация о матче
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