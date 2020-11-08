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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Порту - Портимоненси
Порту - Портимоненси: обзор матча 08 ноября 2020
Порту
08.11.2020, воскресенье, 20:30
Португалия. Примейра, 7 тур
3 : 1
Завершен
Портимоненси
45+2'
Ч. Мбемба
46'
М. Тареми
89'
С. Оливейра
14'
Бету
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Порту - Портимоненси
Замена
Ш. Накадзима
️️️️
М. Марега
90'
+2
Замена
Ж. Мариу
️️️️
В. Манафа
90'
+2
Замена
Р. Бару
️️️️
Отавио
90'
+2
ГОЛ! 3:1!
С. Оливейра
Пас отдал
Х. Корона
89'
75'
Желтая карточка
Денер
Желтая карточка
Ч. Мбемба
74'
Замена
М. Груйич
️️️️
Л. Диас
68'
67'
Замена
В. Жуниор
️️️️
Ф. Муфи
Желтая карточка
Х. Корона
62'
59'
Замена
Ф. Медейрос
️️️️
Л. Поссиньоло
Желтая карточка
С. Оливейра
56'
ГОЛ! 2:1!
М. Тареми
Пас отдал
С. Оливейра
46'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Мбемба
Пас отдал
С. Оливейра
45'
+2
Замена
М. Тареми
️️️️
М. Урибе
31'
14'
ГОЛ! 0:1!
Бету
Пас отдал
Ф. Муфи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Порту
1
Агустин Маркесин
ВР
12
Зайду Сануси
ЛЗ
99
Ченсэл Мбемба
ЦЗ
5
Маланг Сарр
ЦЗ
13
Вилсон Манафа
ПЗ
14
Луис Диас
ЛВ
8
Матеус Урибе
ОП
27
Сержиу Оливейра
ЦП
25
Отавио
АП
17
Хесус Корона
ПВ
91
Мусса Марега
ПВ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Портимоненси
94
Самуэл
ВР
4
Виллиан Роша
ЦЗ
2
Koki Anzai
ЦЗ
36
Лукас Поссиньоло
ЦЗ
18
Фахд Муфи
ПЗ
33
Лукас Фернандес
ЦП
13
Денер
ЦП
10
Айлтон Боа Морте
ЦП
10
Андерсон Оливейра
АП
2
Maurício Antônio
ЦФ
23
Бету
ЦФ
Главный тренер
Паулу Сержиу
Порту
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
17
Жоау Мариу
ПЗ
8
Марко Груйич
ОП
28
Ромарио Бару
ЦП
20
Фабиу Виейра
ПП
9
Эванилсон
ЦФ
10
Шоя Накадзима
ЦФ
9
Мехди Тареми
ЦФ
Портимоненси
71
Суичи Гонда
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
7
Фернандо Медейрос
ЦП
5
RÃ´mulo
ЦП
93
Велинтон Жуниор
ПВ
11
Сафави Расид
ПВ
16
Júlio César
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Маркесин
12
Сануси
99
Мбемба
5
Сарр
13
Манафа
8
Урибе
27
Оливейра
14
Диас
25
Отавио
91
Марега
17
Корона
4-3-1-2
94
Самуэл
18
Муфи
2
36
Поссиньоло
4
Роша
33
Фернандес
13
Денер
10
Боа Морте
10
Оливейра
23
Бету
2
13
Манафа
17
Мариу
17
Мариу
13
Манафа
14
Диас
8
Груйич
8
Груйич
14
Диас
25
Отавио
28
Бару
28
Бару
25
Отавио
91
Марега
10
Накадзима
10
Накадзима
91
Марега
8
Урибе
9
Тареми
9
Тареми
8
Урибе
18
Муфи
93
Жуниор
93
Жуниор
18
Муфи
36
Поссиньоло
7
Медейрос
7
Медейрос
36
Поссиньоло
Остались в запасе
Порту
Портимоненси
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Главный тренер
Сержиу Консейсау
16
Júlio César
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
11
Сафави Расид
ПВ
71
Суичи Гонда
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
Главный тренер
Паулу Сержиу
Остались в запасе
20
Фабиу Виейра
ПП
99
Диогу Кошта
ВР
2
Диогу Лейте
ЦЗ
9
Эванилсон
ЦФ
Остались в запасе
16
Júlio César
ЦФ
20
Luquinha
ЦФ
11
Сафави Расид
ПВ
71
Суичи Гонда
ВР
5
Фали Канде
ЦЗ
3
Lucas Tagliapietra
ЦЗ
5
RÃ´mulo
ЦП
Главный тренер
Сержиу Консейсау
Главный тренер
Паулу Сержиу
Статистика матча Порту - Портимоненси
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
- : -
24.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
4 : 1
04.11.2026
Наполи
Португалия. Примейра, 10 тур
Порту
4 : 0
31.10.2026
Эшторил
Португалия. Примейра, 9 тур
Жил Висенте
0 : 1
24.10.2026
Порту
Лига чемпионов, Общий этап
Порту
0 : 1
20.10.2026
ПСВ
Портимоненси
Португалия. Примейра, 34 тур
Фаренсе
1 : 3
18.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 33 тур
Портимоненси
2 : 2
11.05.2024
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Спортинг
3 : 0
04.05.2024
Портимоненси
Португалия. Примейра, 31 тур
Портимоненси
0 : 2
28.04.2024
Морейренcе
Португалия. Примейра, 30 тур
Фамаликан
2 : 2
21.04.2024
Портимоненси
Информация о матче
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