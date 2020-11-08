Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Эммен
Витесс - Эммен: обзор матча 08 ноября 2020
Витесс
08.11.2020, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 8 тур
3 : 1
Завершен
Эммен
9'
У. Таннан (П)
26'
У. Таннан
44'
Л. Опенда
58'
M. De Leeuw
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Эммен
88'
Желтая карточка
R. Van Rhijn
79'
Желтая карточка
L. Carty
76'
Замена
S. Sidibe
️️️️
К. Вендорп
Замена
У. Дарфалу
️️️️
У. Таннан
73'
Замена
I. Toure
️️️️
Т. Брунс
62'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
А. Броя
61'
Замена
П. Вруг
️️️️
Л. Опенда
61'
58'
ГОЛ! 3:1!
M. De Leeuw
Пас отдал
L. Carty
57'
Замена
Л. Бернаду
️️️️
M. Chacon
46'
Замена
L. Carty
️️️️
С. Тибблинг
ГОЛ! 3:0!
Л. Опенда
Пас отдал
Т. Брунс
44'
43'
Желтая карточка
К. Вендорп
Красная карточка
Р. Базур
29'
ГОЛ! 2:0!
У. Таннан
Пас отдал
Э. Даса
26'
20'
Желтая карточка
С. Тибблинг
ГОЛ с пенальти! 1:0!
У. Таннан
9'
8'
Желтая карточка
F. Wiedwald
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
10
Томас Брунс
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
20
Мигель Араухо
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
27
Idrissa Toure
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
12
Luciano Carty
ЦФ
51
S. Sidibe
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
4-3-1-2
22
Пасвер
32
Виттек
14
Расмуссен
5
Дехи
2
Даса
6
Тронстад
10
Брунс
23
Базур
6
Таннан
27
Броя
17
Опенда
4-1-2-4
23
Бейл
20
Араухо
16
13
Вендорп
11
Тибблинг
11
Лаурсен
6
Пенья
22
20
19
29
10
Брунс
27
27
10
Брунс
17
Опенда
8
Вруг
8
Вруг
17
Опенда
6
Таннан
9
Дарфалу
9
Дарфалу
6
Таннан
27
Броя
29
Бейтинк
29
Бейтинк
27
Броя
11
Тибблинг
12
12
11
Тибблинг
13
Вендорп
51
51
13
Вендорп
20
8
Бернаду
8
Бернаду
20
Остались в запасе
Витесс
Эммен
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
15
Lentini Caciano
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
23
Дан Хейсман
АП
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
Остались в запасе
15
Lentini Caciano
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Витесс - Эммен
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
0
5
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
Новости команд
Все
Витесс
Эммен
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
«Голландцы были в шоке»: Караваев рассказал, как Слуцкий «напихал» ему в «Витессе»
2024.08.14 12:59
1
Бывший клуб Слуцкого находится на грани потери профессионального статуса
2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
«Локомотив» пополнился боснийским форвардом
2024.01.31 12:44
1
«Локомотив» анонсировал трансфер в стиле «Зенита»
2024.01.31 11:57
2
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла
2021.08.25 16:39
20
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
2021.01.16 21:38
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Эммен». Команда Слуцкого одержала вторую победу подряд
2019.02.24 18:21
1
Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Эмменом», команда Слуцкого не проигрывает три матча подряд
2018.12.01 22:20
3
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+