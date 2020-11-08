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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Мольде - Кристиансунд
Мольде - Кристиансунд: обзор матча 08 ноября 2020
Мольде
08.11.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
2 : 2
Завершен
Кристиансунд
12'
Э. Хуссэйн
89'
Ф. Эушнес
14'
А. Пеллегрино
23'
Ф. Мумбанья
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Мольде - Кристиансунд
90'
+2
Замена
A. Coly
️️️️
Б. Сермо
ГОЛ! 2:2!
Ф. Эушнес
Пас отдал
Э. Кнутсон
89'
Желтая карточка
М. Болли
83'
Замена
Э. Кнутсон
️️️️
Г. Уинго
79'
78'
Замена
А. Диоп
️️️️
Л. Каллудра
64'
Замена
A. Askar
️️️️
Ф. Мумбанья
Замена
М. Болли
️️️️
О. Брюнхильдсен
62'
Замена
О. Омойджуанфо
️️️️
Э. Хуссэйн
61'
23'
ГОЛ! 1:2!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
Л. Каллудра
14'
ГОЛ! 1:1!
А. Пеллегрино
Пас отдал
Б. Сермо
ГОЛ! 1:0!
Э. Хуссэйн
Пас отдал
М. Эллингсен
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Мольде
1
Андреас Линде
ВР
28
Кристоффер Хауген
ЛЗ
18
Шерифф Синюан
ЦЗ
15
Мартин Бьорнбак
ЦЗ
6
Мартин Эллингсен
ЦЗ
2
Генри Уинго
ПЗ
17
Ола Брюнхильдсен
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
8
Этцас Хуссэйн
ЦП
23
Магнус Эйкрем
АП
90
Леке Джеймс
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
10
Лиридон Каллудра
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
13
Бендик Бай
ПВ
4
Ivar Furu
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Мольде
1
Алекс Кранинкс
ВР
33
Бирк Риса
ЛЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Матис Болли
ЛВ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
15
Эрлинг Кнутсон
ПВ
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Кристиансунд
19
Aliou Coly
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
11
Оскар Сивертсен
ПВ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
28
Noah Solskjaer
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Линде
18
Синюан
15
Бьорнбак
6
Эллингсен
28
Хауген
14
Эушнес
2
Уинго
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
23
Эйкрем
90
Джеймс
3-3-1-3
34
МакДермотт
5
Сермо
5
3
Асбак
10
Каллудра
6
90
Пеллегрино
13
Бай
23
29
Мумбанья
4
8
Хуссэйн
10
Омойджуанфо
10
Омойджуанфо
8
Хуссэйн
17
Брюнхильдсен
14
Болли
14
Болли
17
Брюнхильдсен
2
Уинго
15
Кнутсон
15
Кнутсон
2
Уинго
10
Каллудра
28
Диоп
28
Диоп
10
Каллудра
29
Мумбанья
77
77
29
Мумбанья
5
Сермо
19
19
5
Сермо
Остались в запасе
Мольде
Кристиансунд
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
33
Бирк Риса
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Noah Solskjaer
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
10
Тобиас Кристенсен
ЦП
33
Бирк Риса
ЛЗ
1
Алекс Кранинкс
ВР
9
Маттиас Мострем
ЦФ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
20
Ousseynou Diagne
ЦФ
77
Олаус Скарсем
ЦП
28
Noah Solskjaer
ЦФ
11
Оскар Сивертсен
ПВ
Главный тренер
Эрлинг Моэ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Мольде - Кристиансунд
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Русенборг
- : -
28.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Мольде
2 : 4
20.11.2026
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сандефьорд
5 : 5
08.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Бранн
3 : 2
01.11.2026
Мольде
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Мольде
5 : 1
25.10.2026
Фредрикстад
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Акер Стэдион
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