Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 13-12-2020

    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 25 тур
    13 декабря, воскресенье
    01:00
    Интернасьонал
    2:1
    Ботафого
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    01:00
    Палмейрас
    3:0
    Баия
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    22:00
    Фламенго
    4:1
    Сантос
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    23:00
    Сеара
    1:2
    Атлетико Гойяненсе
    Матч завершен
    США. МЛС 2020
    13 декабря, воскресенье
    04:30
    Коламбус
    3:0
    Сиэтл
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 12 тур
    13 декабря, воскресенье
    13:30
    ББ Эрзурумспор
    0:1
    Генчлербирлиги
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    19:00
    Аланьяспор
    2:1
    Бешикташ
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    19:00
    Истанбул Башакшехир
    1:2
    Газиантеп
    Матч завершен
    Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 14 тур, группа A
    13 декабря, воскресенье
    14:00
    Спартак М (мол)
    1:0
    Арсенал Т (мол)
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 18 тур
    13 декабря, воскресенье
    14:00
    Тамбов
    0:1
    Рубин
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    16:30
    Краснодар
    5:0
    Локомотив
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    19:00
    Ахмат
    0:1
    Ростов
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    19:00
    ЦСКА
    2:2
    Урал
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 12 тур
    13 декабря, воскресенье
    14:15
    Витесс
    1:1
    Херенвен
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    16:30
    Венло
    0:3
    Фейеноорд
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    16:30
    Виллем II
    1:3
    Спарта
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    18:45
    ПСВ
    2:1
    Утрехт
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    22:00
    Твенте
    1:3
    АЗ Алкмаар
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 11 тур
    13 декабря, воскресенье
    14:30
    Кальяри
    1:3
    Интер
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    17:00
    Аталанта
    3:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    17:00
    Болонья
    1:5
    Рома
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    17:00
    Наполи
    2:1
    Сампдория
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    20:00
    Дженоа
    1:3
    Ювентус
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    22:45
    Милан
    2:2
    Парма
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 12 тур
    13 декабря, воскресенье
    15:00
    Саутгемптон
    3:0
    Шеффилд Юнайтед
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    17:15
    Кристал Пэлас
    1:1
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    19:30
    Фулхэм
    1:1
    Ливерпуль
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    22:15
    Арсенал
    0:1
    Бернли
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    22:15
    Лестер
    3:0
    Брайтон
    Матч завершен
    Украина. Премьер-лига (2020/2021), 13 тур
    13 декабря, воскресенье
    15:00
    Ингулец
    0:3
    Шахтер
    Тех. поражение
    13 декабря, воскресенье
    18:00
    Десна
    2:0
    Мариуполь
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    20:30
    Александрия
    0:2
    Заря
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 17 тур
    13 декабря, воскресенье
    15:00
    Данди Юнайтед
    1:2
    Рейнджерс
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    18:00
    Селтик
    2:0
    Килмарнок
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 14 тур
    13 декабря, воскресенье
    15:00
    Ницца
    0:1
    Ренн
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    17:00
    Брест
    2:1
    Реймс
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    17:00
    Лорьян
    3:0
    Ним
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    17:00
    Страсбур
    2:2
    Метц
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    17:00
    Нант
    1:1
    Дижон
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    19:00
    Лилль
    2:1
    Бордо
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    23:00
    ПСЖ
    0:1
    Лион
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 16 тур
    13 декабря, воскресенье
    15:30
    Антверпен
    0:2
    Брюгге
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    20:15
    Гент
    2:1
    Стандард
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    22:45
    Мехелен
    2:3
    Ваасланд-Беверен
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 12 тур
    13 декабря, воскресенье
    16:00
    ПАС Ламия
    0:6
    Олимпиакос
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    18:15
    Волос
    0:0
    Панетоликос
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    18:15
    Аполлон Смирнис
    3:4
    АЕК
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    20:30
    Арис
    1:0
    ПАОК
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 13 тур
    13 декабря, воскресенье
    16:00
    Реал Сосьедад
    1:1
    Эйбар
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    18:15
    Бетис
    1:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    20:30
    Эльче
    0:1
    Гранада
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    23:00
    Барселона
    1:0
    Леванте
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 12 тур
    13 декабря, воскресенье
    16:00
    Хорсенс
    1:2
    Орхус
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    16:00
    Ольборг
    3:2
    Люнгбю
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    18:00
    Нордшелланд
    0:1
    Копенгаген
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    20:00
    Брондбю
    2:1
    Сендерийск
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 11 тур
    13 декабря, воскресенье
    16:30
    Рапид
    0:3
    Тироль
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    16:30
    Вольфсберг
    3:2
    Аустрия
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    19:00
    Зальцбург
    3:1
    ЛАСК
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 11 тур
    13 декабря, воскресенье
    17:30
    Аугсбург
    2:2
    Шальке-04
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    20:00
    Байер
    4:1
    Хоффенхайм
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 11 тур
    13 декабря, воскресенье
    18:00
    Лозанна-Спорт
    0:1
    Санкт-Галлен
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    18:00
    Лугано
    0:1
    Цюрих
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    18:00
    Янг Бойз
    1:2
    Серветт
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 11 тур
    13 декабря, воскресенье
    18:00
    Словацко
    1:2
    Спарта
    Матч завершен
    13 декабря, воскресенье
    20:30
    Славия
    3:0
    Слован
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 29 тур
    13 декабря, воскресенье
    20:00
    Стабек
    2:2
    Кристиансунн
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 26 тур
    13 декабря, воскресенье
    20:00
    Сандефьорд
    1:1
    Одд
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 27 тур
    13 декабря, воскресенье
    20:00
    Русенборг
    3:1
    Мольде
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11