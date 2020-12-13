ноябрь 2020
декабрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 25 тур
США. МЛС 2020
Турция. Суперлига (2020/2021), 12 тур
13 декабря, воскресенье
13:30
Матч завершен
13 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
13 декабря, воскресенье
19:00
Матч завершен
Россия. Молодежное первенство (2020/2021), 14 тур, группа A
13 декабря, воскресенье
14:00
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2020/2021), 18 тур
Голландия. Эредивизие (2020/2021), 12 тур
13 декабря, воскресенье
22:00
Матч завершен
Италия. Серия А (2020/2021), 11 тур
13 декабря, воскресенье
17:00
Матч завершен
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 12 тур
13 декабря, воскресенье
15:00
Матч завершен
13 декабря, воскресенье
17:15
Матч завершен
Украина. Премьер-лига (2020/2021), 13 тур
Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 17 тур
Франция. Лига 1 (2020/2021), 14 тур
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 16 тур
Греция. Суперлига (2020/2021), 12 тур
13 декабря, воскресенье
16:00
Матч завершен
13 декабря, воскресенье
18:15
Матч завершен
13 декабря, воскресенье
18:15
Матч завершен
Испания. Примера (2020/2021), 13 тур
Дания. Суперлига (2020/2021), 12 тур
13 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
13 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен
Австрия. Бундеслига (2020/2021), 11 тур
Германия. Бундеслига (2020/2021), 11 тур
Швейцария. Суперлига (2020/2021), 11 тур
13 декабря, воскресенье
18:00
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 11 тур
Норвегия. Элитсериен 2020, 29 тур
13 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2020, 26 тур
13 декабря, воскресенье
20:00
Матч завершен
Норвегия. Элитсериен 2020, 27 тур