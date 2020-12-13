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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стабек - Кристиансунд
Стабек - Кристиансунд: обзор матча 13 декабря 2020
Стабек
13.12.2020, воскресенье, 20:00
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
2 : 2
Завершен
Кристиансунд
55'
О. Валакер Эдвардсен
80'
Ф. Мумбанья
84'
К. Психе
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стабек - Кристиансунд
Желтая карточка
Г. Вальсвик
88'
84'
ГОЛ! 1:2!
К. Психе
Пас отдал
А. Пеллегрино
80'
ГОЛ! 1:1!
Ф. Мумбанья
Пас отдал
К. Асбак
Замена
D. Maatsen
️️️️
M. Antonsson
79'
Желтая карточка
M. Antonsson
78'
Желтая карточка
Э. Бохинен
75'
71'
Замена
A. Askar
️️️️
Б. Сермо
71'
Замена
Ф. Мумбанья
️️️️
Ф. Кастрати
71'
Замена
️️️️
A. Hopmark
71'
Замена
К. Психе
️️️️
I. Furu
69'
Желтая карточка
Б. Сермо
ГОЛ! 1:0!
О. Валакер Эдвардсен
55'
33'
Желтая карточка
С. Серли
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стабек
12
Маркус Сандберг
ВР
5
Николас-Пигнател Йенссен
ЦЗ
71
Густав Вальсвик
ЦЗ
32
Эмиль Бохинен
ЦП
24
Калоян Костадинов
ЦП
2
Sammy Skytte
ЦП
5
Mats Solheim
ЦФ
2
Jorgen Olsen
ЦФ
17
Kornelius Hansen
ЦФ
14
Marcus Antonsson
ЦФ
20
Оливер Валакер Эдвардсен
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Кристиансунд
34
Шон МакДермотт
ВР
5
Бент Сермо
ЦЗ
5
Dan Peter Ulvestad
ЦЗ
3
Кристоффер Асбак
ЦЗ
28
Амиду Диоп
ЦП
77
Олаус Скарсем
ЦП
6
Andreas Hopmark
ЦП
10
Сондре Серли
ЦП
90
Амаль Пеллегрино
ЦП
4
Ivar Furu
ЦФ
15
Фламур Кастрати
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Стабек
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
11
Darren Maatsen
ЦФ
Кристиансунд
28
Кристоф Психе
ЦЗ
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
77
Amin Askar
ЦФ
29
Фарис Мумбанья
ЦФ
14
Horenus Tadesse
ЦФ
2-3-5
12
Сандберг
5
Йенссен
71
Вальсвик
32
Бохинен
24
Костадинов
2
2
20
Эдвардсен
14
17
5
3-5-2
34
МакДермотт
5
Сермо
5
3
Асбак
28
Диоп
6
10
Серли
90
Пеллегрино
77
Скарсем
15
Кастрати
4
14
11
11
14
5
Сермо
77
77
5
Сермо
15
Кастрати
29
Мумбанья
29
Мумбанья
15
Кастрати
4
28
Психе
28
Психе
4
Остались в запасе
Стабек
Кристиансунд
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
14
Horenus Tadesse
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Остались в запасе
84
Jonas Vatne Brauti
ЦФ
30
Peder Vogt
ЦФ
14
Kristian Bernt Torgersen
ЦФ
17
Christopher Cheng
ЦФ
17
Лук Касси
ЦП
67
Tortol Lumanza
ЦП
22
Эрик Ботхейм
ЦФ
19
Kosuke Kinoshita
ЦФ
Остались в запасе
24
Eirik Johansen
ЦФ
17
Max Normann Williamsen
ЦФ
23
Pal Erik Ulvestad
ЦФ
14
Horenus Tadesse
ЦФ
Главный тренер
Ларс Бохинен
Главный тренер
Кристиан Микельсен
Статистика матча Стабек - Кристиансунд
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Хаугесунд
3 : 0
03.12.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стабек
2 : 1
26.11.2023
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Волеренга
0 : 0
12.11.2023
Стабек
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стабек
0 : 4
05.11.2023
Буде-Глимт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Бранн
- : -
29.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Кристиансунд
2 : 2
22.11.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Кристиансунд
1 : 0
09.11.2026
Волеренга
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Сарпсборг 08
2 : 4
01.11.2026
Кристиансунд
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Кристиансунд
2 : 2
25.10.2026
КФУМ-Камератене
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Кристиансунд
1 : 4
17.10.2026
Олесунн
Информация о матче
Стадион:
Наддеруд
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Стабек
Кристиансунд
Гончаренко: «Год назад у Рондона было предложение от «МЮ». К счастью, он оказался в ЦСКА»
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1
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2021.02.15 12:48
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2021.02.15 12:11
24
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2021.02.15 12:11
24
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