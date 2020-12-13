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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Фламенго - Сантос
Фламенго - Сантос: обзор матча 13 декабря 2020
Фламенго
13.12.2020, воскресенье, 22:00
Бразилия. Серия А, 25 тур
4 : 1
Завершен
Сантос
42'
Жерсон
50'
Г. Барбоза (П)
58'
Ф. Луис
71'
Г. Барбоза (П)
75'
Б. Маркес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фламенго - Сантос
Замена
Микаэл
️️️️
Э. Рибейро
89'
Замена
П. Роша
️️️️
Г. Барбоза
89'
Замена
Витиньо
️️️️
Б. Энрике
82'
Замена
Ж. Виларди
️️️️
Д. Де Арраскаэта
82'
Желтая карточка
Ф. Луис
81'
75'
ГОЛ! 4:1!
Б. Маркес
Пас отдал
Мадсон
Желтая карточка
Ж. Гомес
74'
ГОЛ с пенальти! 4:0!
Г. Барбоза
71'
69'
Замена
Б. Маркес
️️️️
Алисон
Замена
Педро
️️️️
Жерсон
61'
ГОЛ! 3:0!
Ф. Луис
Пас отдал
Э. Рибейро
58'
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Г. Барбоза
50'
46'
Замена
Ф. Джонатан
️️️️
T.
45'
+2
Желтая карточка
М. Леонардо
ГОЛ! 1:0!
Жерсон
42'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фламенго
25
Диего Алвес
ВР
16
Филипе Луис
ЛЗ
4
Натан
ЦЗ
30
Родриго Кайо
ЦЗ
22
Маурисио Исла
ПЗ
27
Бруно Энрике
ЛВ
10
Эвертон Рибейро
ЦП
10
Джорджиан Де Арраскаэта
ЦП
8
Жерсон
ЦП
35
Жоао Гомес
ЦП
9
Габриэл Барбоза
ЦФ
Главный тренер
Леонарду Жардим
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
10
Жена Мота
ЦП
6
Сандри
ЦП
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Фламенго
1
Уго Соуза
ВР
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
4
Лео Перейра
ЦЗ
3
Тулер
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
11
Витиньо
ЛВ
32
Педро Роша
ЛВ
30
Микаэл
ЛВ
6
Жоао Виларди
ЦП
9
Педро
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
8
Ивоней
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
43
Renyer
ЦФ
9
Бруно Маркес
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
18
Fernando
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
4-4-1-1
25
Алвес
16
Луис
4
Натан
30
Кайо
22
Исла
10
Рибейро
8
Жерсон
35
Гомес
10
Де Арраскаэта
27
Энрике
9
Барбоза
4-1-2-1-2
34
Пауло
22
Мадсон
31
Алекс
15
Фелипе
3
Леонардо
5
Алисон
10
Мота
6
Сандри
22
Брага
38
Леонардо
29
8
Жерсон
9
Педро
9
Педро
8
Жерсон
27
Энрике
11
Витиньо
11
Витиньо
27
Энрике
9
Барбоза
32
Роша
32
Роша
9
Барбоза
10
Де Арраскаэта
6
Виларди
6
Виларди
10
Де Арраскаэта
10
Рибейро
30
Микаэл
30
Микаэл
10
Рибейро
5
Алисон
9
Маркес
9
Маркес
5
Алисон
29
6
Джонатан
6
Джонатан
29
Остались в запасе
Фламенго
Сантос
9
Родриго Муньис
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
3
Тулер
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
Главный тренер
Леонарду Жардим
20
Анжело Габриэль
ПВ
43
Renyer
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
18
Fernando
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
25
Guilherme
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
14
Луан Перес
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
9
Родриго Муньис
ЦФ
4
Лео Перейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
3
Тулер
ЦЗ
1
Уго Соуза
ВР
23
Сезар
ВР
6
Рене
ЛЗ
Остались в запасе
20
Анжело Габриэль
ПВ
43
Renyer
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
18
Fernando
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
25
Guilherme
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
14
Луан Перес
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Леонарду Жардим
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Фламенго - Сантос
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Фламенго
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Палмейрас
1 : 1
21.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Васко да Гама
1 : 4
30.10.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
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