Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Десна - Мариуполь
Десна - Мариуполь: обзор матча 13 декабря 2020
Десна
13.12.2020, воскресенье, 18:00
Украина. Премьер-лига, 13 тур
2 : 0
Завершен
Мариуполь
50'
Е. Картушов
56'
D. Khlyobas
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Десна - Мариуполь
Желтая карточка
Е. Картушов
90'
+3
Замена
В. Ермаков
️️️️
A. Dombrovskiy
90'
+1
88'
Замена
Y. Dobrohotov
️️️️
О. Очеретко
Замена
S. Starenkiy
️️️️
А. Гуцуляк
88'
84'
Желтая карточка
М. Чех
79'
Желтая карточка
А. Бондаренко
Желтая карточка
A. Dombrovskiy
77'
Замена
Л. Арвеладзе
️️️️
D. Khlyobas
77'
76'
Желтая карточка
С. Чоботенко
67'
Замена
V. Velev
️️️️
Н. Петерман
60'
Замена
А. Бондаренко
️️️️
Н. Муравский
ГОЛ! 2:0!
D. Khlyobas
Пас отдал
А. Гуцуляк
56'
ГОЛ! 1:0!
Е. Картушов
50'
Замена
Ф. Будковский
️️️️
M. Dehtiarov
46'
Замена
Е. Картушов
️️️️
М. Мудрик
46'
46'
Замена
А. Кулаков
️️️️
Д. Сикан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Десна
5
Йоонас Тамм
ЦЗ
32
Максим Имереков
ЦЗ
28
Павел Полегенько
ПЗ
22
Ефим Конопля
ПЗ
27
Михаил Мудрик
ЛВ
8
Andriy Dombrovskiy
ЦП
37
Vladyslav Ogirya
ЦП
44
Evgeny Past
ЦФ
0
M. Dehtiarov
ЦФ
13
D. Khlyobas
ЦФ
11
Алексей Гуцуляк
ЦФ
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
27
Олег Очеретко
АП
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Десна
72
Igor Litovka
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
3
Виталий Ермаков
ЦЗ
27
Sergiy Starenkiy
ЦП
11
Егор Картушов
ЦП
9
Леван Арвеладзе
ЦП
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
28
Филипп Будковский
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
19
Артем Бондаренко
АП
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Yaroslav Dobrohotov
ЦФ
10
Андрей Кулаков
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
4-2-1-4
28
Полегенько
5
Тамм
32
Имереков
22
Конопля
8
37
27
Мудрик
44
11
Гуцуляк
13
0
4-1-3-1-1
1
34
Муравский
44
Чоботенко
1
Петерман
95
Стасюк
6
Чех
20
Горбунов
15
Мишнев
12
Топалов
27
Очеретко
14
Сикан
8
3
Ермаков
3
Ермаков
8
11
Гуцуляк
27
27
11
Гуцуляк
27
Мудрик
11
Картушов
11
Картушов
27
Мудрик
13
9
Арвеладзе
9
Арвеладзе
13
0
28
Будковский
28
Будковский
0
34
Муравский
19
Бондаренко
19
Бондаренко
34
Муравский
1
Петерман
21
21
1
Петерман
27
Очеретко
23
23
27
Очеретко
14
Сикан
10
Кулаков
10
Кулаков
14
Сикан
Остались в запасе
Десна
Мариуполь
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
89
Oleksandr Volkov
ЦФ
72
Igor Litovka
ВР
4
Андрей Гитченко
ЦЗ
22
Andriy Mostoviy
ЦЗ
Остались в запасе
46
Trofimyuk Miroslav Vadimovich
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Десна - Мариуполь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Десна
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Ингулец
2 : 1
10.12.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Черноморец
0 : 1
27.11.2021
Десна
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Десна
0 : 1
21.11.2021
Колос
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Львов
0 : 2
07.11.2021
Десна
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
имени Ю.А. Гагарина
Новости команд
Все
Десна
Мариуполь
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
УПЛ. «Заря» проиграла «Десне», «Мариуполь» и «Львов» сыграли вничью
2018.08.26 21:31
УПЛ. «Ворскла» обыграла «Мариуполь», «Десна» сыграла вничью с «Карпатами»
2018.08.19 21:24
3
УПЛ. «Арсенал» проиграл «Александрии», «Заря» выиграла у «Карпат»
2018.08.12 21:22
2
УПЛ. «Мариуполь» победил в Киеве, «Карпаты» и «Олимпик» сыграли вничью
2018.08.05 21:34
УПЛ. «Шахтер» разгромил «Арсенал», «Десна» – «Мариуполь» и другие результаты
2018.07.29 21:36
1
«Локомотив» обязали выплатить компенсацию украинскому клубу
2025.06.06 16:16
15
Стало известно об иске «Мариуполя» против «Локомотива»
2025.02.13 08:05
1
Журналист Карпов: «Локомотив» подписал пятилетний контракт с Мампасси
2021.12.17 16:47
Мампасси – об интересе «Локомотива»: «До 30 июня я на контракте с «Мариуполем»
2021.12.17 09:53
Корнетка – о возможном трансфере Мампасси: «Интересный игрок. Он подходит под стиль «Локо»
2021.12.15 13:58
5
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+