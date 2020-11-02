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    Расписание матчей 02-11-2020

    октябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1
    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    Предыдущий день Следующий день
    США. МЛС 2020
    2 ноября, понедельник
    00:01
    Атланта Юнайтед
    2:0
    Цинциннати
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    00:01
    Нью-Йорк Сити
    5:2
    Нью-Йорк Ред Буллз
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    03:30
    Канзаc Сити
    Миннесота Юнайтед
    Не начался
    Бразилия. Серия А 2020, 19 тур
    2 ноября, понедельник
    00:15
    Сантос
    3:1
    Баия
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    02:30
    Гойас
    1:1
    Васко да Гама
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    23:00
    Палмейрас
    3:0
    Атлетико Минейро
    Матч завершен
    США. МЛС 2020, группа e
    2 ноября, понедельник
    03:30
    Монреаль Импакт
    0:1
    Орландо Сити
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    03:30
    Нью-Инглэнд Революшн
    4:3
    Ди Си Юнайтед
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    03:30
    Торонто
    2:1
    Интер
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    05:00
    Колорадо
    3:1
    Сиэтл
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    06:00
    Портленд
    1:0
    Ванкувер Уайткепс
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    06:30
    Лос-Анджелес Гэлакси
    2:1
    Реал Солт-Лейк
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 7 тур
    2 ноября, понедельник
    20:00
    Хатайспор
    1:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    20:00
    Антальяспор
    1:2
    Фенербахче
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 7 тур
    2 ноября, понедельник
    20:30
    Фулхэм
    2:0
    Вест Бромвич
    Матч завершен
    2 ноября, понедельник
    23:00
    Лидс
    1:4
    Лестер
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 7 тур
    2 ноября, понедельник
    21:00
    Сендерийск
    1:1
    Орхус
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 6 тур
    2 ноября, понедельник
    21:45
    Брага
    1:0
    Фамаликан
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 6 тур
    2 ноября, понедельник
    22:30
    Хоффенхайм
    1:3
    Унион
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 6 тур
    2 ноября, понедельник
    22:45
    Верона
    3:1
    Беневенто
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 11 тур
    2 ноября, понедельник
    22:45
    Зюлте-Варегем
    1:1
    Кортрейк
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 8 тур
    2 ноября, понедельник
    23:00
    Вильярреал
    2:0
    Вальядолид
    Матч завершен
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