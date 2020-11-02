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Расписание матчей
МЛС 2026
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк: обзор матча 02 ноября 2020
Лос-Анджелес Гэлакси
02.11.2020, понедельник, 06:30
США. МЛС, Общий этап
2 : 1
Завершен
Реал Солт-Лейк
18'
G. GonzÃ¡lez
65'
К. Павон
78'
D. Martinez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
Замена
S. Kljestan
️️️️
С. Ллетгет
83'
78'
ГОЛ! 2:1!
D. Martinez
Пас отдал
Д. Мерам
73'
Замена
М. Чанг
️️️️
D. Toia
73'
Замена
D. Martinez
️️️️
E. Luiz
Желтая карточка
E. Zubak
68'
ГОЛ! 2:0!
К. Павон
Пас отдал
E. Insúa
65'
Замена
J. Corona
️️️️
Джонатан
60'
Замена
R. Feltscher
️️️️
Й. Гонсалес
57'
Желтая карточка
G. GonzÃ¡lez
56'
ГОЛ! 1:0!
G. GonzÃ¡lez
Пас отдал
С. Ллетгет
18'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лос-Анджелес Гэлакси
22
Давид Бингхэм
ВР
5
Даниэль Стерес
ЦЗ
22
Хулиан Араухо
ПЗ
8
Себастьян Ллетгет
ЦП
6
Джонатан
ЦП
11
Йони Гонсалес
ПВ
7
Кристиан Павон
ЦФ
11
Ethan Zubak
ЦФ
2
Perry Kitchen
ЦФ
3
Emiliano Insúa
ЦФ
21
Giancarlo GonzÃ¡lez
ЦФ
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Реал Солт-Лейк
51
Andrew Putna
ВР
30
Силва Марсело
ЦЗ
14
Nedum Onuoha
ЦЗ
4
Donny Toia
ЦЗ
15
Жустен Глад
ЦЗ
22
Джастин Мерам
ЦП
21
Крис Бэйрд
ЦП
11
Альберт Русняк
ЦП
17
Пабло Руис
ЦП
25
Everton Luiz
ЦП
87
Дамир Крейлах
ЦФ
Главный тренер
Фредди Хуарес
Лос-Анджелес Гэлакси
33
Джонатан Клинсман
ВР
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
АП
25
Rolf Feltscher
ЦФ
16
Sacha Kljestan
ЦФ
27
Emil Cuello
ЦФ
15
Joe Corona
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
Реал Солт-Лейк
3
Тате Шмитт
ЛЗ
20
Эрик Холт
ЦЗ
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
16
Майкел Чанг
ПП
18
David Ochoa
ЦФ
2
Alvin Jones
ЦФ
10
Milan Iloski
ЦФ
21
Douglas Martinez
ЦФ
2-2-1-5
22
Бингхэм
5
Стерес
22
Араухо
8
Ллетгет
6
Джонатан
11
Гонсалес
11
21
3
2
7
Павон
4-5-1
51
14
4
15
Глад
30
Силва Марсело
22
Мерам
11
Русняк
17
Руис
25
21
Бэйрд
87
Крейлах
11
Гонсалес
25
25
11
Гонсалес
8
Ллетгет
16
16
8
Ллетгет
6
Джонатан
15
15
6
Джонатан
4
16
Чанг
16
Чанг
4
25
21
21
25
Остались в запасе
Лос-Анджелес Гэлакси
Реал Солт-Лейк
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
АП
27
Emil Cuello
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Главный тренер
Гильермо Скелотто
18
David Ochoa
ЦФ
2
Alvin Jones
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
10
Milan Iloski
ЦФ
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
Главный тренер
Фредди Хуарес
Остались в запасе
20
Ник ДеПуй
ЦЗ
10
Эфраин Альварес
АП
27
Emil Cuello
ЦФ
28
Kai Koreniuk
ЦФ
70
Cameron Dunbar
ЦФ
33
Джонатан Клинсман
ВР
Остались в запасе
18
David Ochoa
ЦФ
2
Alvin Jones
ЦФ
20
Эрик Холт
ЦЗ
3
Тате Шмитт
ЛЗ
10
Milan Iloski
ЦФ
0
J. J. Portillo
ЦП
13
Nick Besler
ЦП
Главный тренер
Гильермо Скелотто
Главный тренер
Фредди Хуарес
Статистика матча Лос-Анджелес Гэлакси - Реал Солт-Лейк
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
4 : 1
01.11.2026
Остин
США. МЛС, 32 тур
Лос-Анджелес
2 : 2
26.10.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 31 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 2
18.10.2026
Сан-Диего
США. МЛС, 30 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
2 : 0
15.10.2026
Портленд
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/8 финала
Реал Солт-Лейк
- : -
28.11.2026
Ванкувер Уайткепс
США. МЛС, 1/8 финала
Ванкувер Уайткепс
2 : 0
23.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Реал Солт-Лейк
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес Гэлакси
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Остин
1 : 2
29.10.2026
Реал Солт-Лейк
Информация о матче
Стадион:
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