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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Баия
Сантос - Баия: обзор матча 02 ноября 2020
Сантос
02.11.2020, понедельник, 00:15
Бразилия. Серия А, 19 тур
3 : 1
Завершен
Баия
10'
Мадсон
26'
Мариньо
37'
J.
28'
Даниэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Баия
Желтая карточка
Сандри
90'
+4
Замена
М. Леонардо
️️️️
К. Жорже
90'
Замена
Сандри
️️️️
J.
84'
80'
Желтая карточка
A. Martins
Желтая карточка
Мариньо
79'
79'
Замена
Клайсон
️️️️
Даниэл
71'
Замена
E.
️️️️
R.
Замена
L. Lourenço
️️️️
Ж. Мота
70'
Желтая карточка
Ж. Пауло
65'
64'
Замена
M. Antonio
️️️️
Ã.
64'
Замена
М. Салданья
️️️️
Жилберто
46'
Замена
Росси
️️️️
F.
42'
Желтая карточка
Жуниньо
Желтая карточка
Мадсон
38'
ГОЛ! 3:1!
J.
Пас отдал
Мариньо
37'
28'
ГОЛ! 2:1!
Даниэл
Пас отдал
Н. Параиба
ГОЛ! 2:0!
Мариньо
Пас отдал
J.
26'
ГОЛ! 1:0!
Мадсон
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
4
Лукас Вериссимо
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
7
Мариньо
ПВ
19
Кайо Жорже
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Баия
1
Дуглас Фридрих
ВР
18
Жуниньо
ЦЗ
29
Жуниньо Капишаба
ЦЗ
2
Нино Параиба
ПЗ
40
Грегоре
ОП
94
Даниэл
АП
9
Жилберто
ЦФ
17
Ãlber
ЦФ
70
Fessin
ЦФ
16
Ronaldo
ЦФ
4
Anderson Martins
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Сантос
12
Джон
ВР
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
11
Артур Гомес
ЛВ
5
Алисон
ОП
6
Сандри
ЦП
20
Анжело Габриэль
ПВ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
Баия
35
Эдсон Фернандо
ОП
7
Рамирес
ЦП
29
Клайсон
ЦП
31
Росси
ПВ
20
Матеус Салданья
ЦФ
30
Marco Antonio
ЦФ
29
Ramon
ЦФ
7
Elias
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
4-2-1-3
34
Пауло
6
Джонатан
14
Перес
4
Вериссимо
22
Мадсон
30
Сотельдо
10
Мота
7
Мариньо
21
9
19
Жорже
3-1-1-5
1
Фридрих
2
Параиба
29
Капишаба
18
Жуниньо
40
Грегоре
94
Даниэл
9
Жилберто
4
16
70
17
19
Жорже
38
Леонардо
38
Леонардо
19
Жорже
10
Мота
37
37
10
Мота
9
6
Сандри
6
Сандри
9
9
Жилберто
20
Салданья
20
Салданья
9
Жилберто
70
31
Росси
31
Росси
70
17
30
30
17
16
7
7
16
94
Даниэл
29
Клайсон
29
Клайсон
94
Даниэл
Остались в запасе
Сантос
Баия
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
29
Tailson
ЦФ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Laércio Soldá
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Джон
ВР
Главный тренер
Доривал Жуниор
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Ramon
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
20
Анжело Габриэль
ПВ
29
Tailson
ЦФ
22
Лукас Брага
ЛВ
5
Алисон
ОП
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Laércio Soldá
ЦФ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
12
Джон
ВР
Остались в запасе
35
Эдсон Фернандо
ОП
29
Ramon
ЦФ
6
Matheus Bahia
ЦФ
28
Lucas Fonseca
ЦФ
33
Anderson
ЦФ
77
Mateus Claus
ЦФ
7
Рамирес
ЦП
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Сантос - Баия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Баия
Бразилия. Серия А, 37 тур
Ботафого
- : -
29.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Крузейро
3 : 2
06.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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