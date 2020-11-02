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Бундеслига 2026/2027
Хоффенхайм - Унион
Хоффенхайм - Унион: обзор матча 02 ноября 2020
Хоффенхайм
02.11.2020, понедельник, 22:30
Германия. Бундеслига, 6 тур
1 : 3
Завершен
Унион
80'
М. Даббур
59'
М. Крузе (П)
85'
Й. Похьянпало
90+4'
С. Тойхерт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хоффенхайм - Унион
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
С. Тойхерт
Пас отдал
М. Крузе
Желтая карточка
К. Баумгартнер
90'
87'
Замена
Н. Гисельман
️️️️
Ю. Рюэрсон
87'
Замена
М. Бюлтер
️️️️
С. Грисбек
85'
ГОЛ! 1:2!
Й. Похьянпало
Пас отдал
М. Крузе
83'
Замена
С. Тойхерт
️️️️
К. Гентнер
Замена
М. Гачинович
️️️️
М. Даббур
81'
Замена
Клаусс
️️️️
Ф. Гриллич
81'
ГОЛ! 1:1!
М. Даббур
Пас отдал
С. Адамян
80'
77'
Замена
Й. Похьянпало
️️️️
Т. Авонийи
71'
Желтая карточка
С. Грисбек
63'
Желтая карточка
А. Люте
Замена
С. Адамян
️️️️
И. Бельфодиль
62'
Замена
К. Баумгартнер
️️️️
Д. Гайгер
62'
59'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Крузе
Красная карточка
Р. Сков
58'
Замена
Р. Сков
️️️️
С. Пош
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хоффенхайм
1
Оливер Бауманн
ВР
30
Райан Сессеньон
ЛЗ
25
Кевин Акпогума
ЦЗ
4
Стефан Пош
ЦЗ
7
Кевин Фогт
ЦЗ
27
Флориан Гриллич
ОП
18
Диадай Самассеку
ОП
18
Деннис Гайгер
ЦП
13
Себастьян Руди
ЦП
19
Исхак Бельфодиль
ЦФ
9
Мунас Даббур
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Унион
16
Андреас Люте
ВР
3
Кристофер Ленц
ЛЗ
5
Марвин Фридрих
ЦЗ
31
Робин Кнохе
ЦЗ
19
Флориан Хюбнер
ЦЗ
26
Юлиан Рюэрсон
ПЗ
13
Себастьян Грисбек
ОП
8
Роберт Андрих
ЦП
4
Кристиан Гентнер
ЦП
14
Тайво Авонийи
ЦФ
10
Макс Крузе
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Хоффенхайм
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
14
Кристоф Баумгартнер
АП
8
Мият Гачинович
АП
24
Роберт Сков
ПВ
9
Ильяс Бебу
ПВ
99
Клаусс
ЦФ
22
Саркис Адамян
ЦФ
Унион
1
Леннарт Мозер
ВР
17
Нико Гисельман
ЛЗ
30
Мариус Бюлтер
ЛВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
23
Шеральдо Бекер
ПВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
20
Йоэль Похьянпало
ЦФ
36
Седрик Тойхерт
ЦФ
4-2-2-2
1
Бауманн
30
Сессеньон
4
Пош
7
Фогт
25
Акпогума
27
Гриллич
18
Самассеку
18
Гайгер
13
Руди
9
Даббур
19
Бельфодиль
3-3-2-2
16
Люте
5
Фридрих
31
Кнохе
19
Хюбнер
26
Рюэрсон
13
Грисбек
3
Ленц
8
Андрих
4
Гентнер
10
Крузе
14
Авонийи
4
Пош
24
Сков
24
Сков
4
Пош
18
Гайгер
14
Баумгартнер
14
Баумгартнер
18
Гайгер
9
Даббур
8
Гачинович
8
Гачинович
9
Даббур
27
Гриллич
99
Клаусс
99
Клаусс
27
Гриллич
19
Бельфодиль
22
Адамян
22
Адамян
19
Бельфодиль
13
Грисбек
30
Бюлтер
30
Бюлтер
13
Грисбек
26
Рюэрсон
17
Гисельман
17
Гисельман
26
Рюэрсон
14
Авонийи
20
Похьянпало
20
Похьянпало
14
Авонийи
4
Гентнер
36
Тойхерт
36
Тойхерт
4
Гентнер
Остались в запасе
Хоффенхайм
Унион
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
1
Леннарт Мозер
ВР
23
Шеральдо Бекер
ПВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Урс Фишер
Остались в запасе
9
Ильяс Бебу
ПВ
20
Филипп Пентке
ВР
6
Хавард Нордтвейт
ЦЗ
30
Джошуа Бренет
ПЗ
Остались в запасе
1
Леннарт Мозер
ВР
23
Шеральдо Бекер
ПВ
5
Кэита Эндо
ЛВ
3
Акакий Гогиа
ПВ
20
Тим Мацеевски
ЦФ
Главный тренер
Себастьян Хенесс
Главный тренер
Урс Фишер
Статистика матча Хоффенхайм - Унион
1
1
2
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Хоффенхайм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Хоффенхайм
2 : 1
08.11.2026
Шальке-04
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 8 тур
Вердер
2 : 0
31.10.2026
Хоффенхайм
Германия. Кубок, 1/16 финала
Хольштайн
1 : 1
28.10.2026
Хоффенхайм
Унион
Германия. Бундеслига, 11 тур
Майнц
- : -
28.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 10 тур
Унион
1 : 5
21.11.2026
РБ Лейпциг
Германия. Бундеслига, 9 тур
Фрайбург
2 : 0
08.11.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Аугсбург
1 : 1
24.10.2026
Унион
Информация о матче
Стадион:
Рейн-Некар Арена
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