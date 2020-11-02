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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Лестер
Лидс - Лестер: обзор матча 02 ноября 2020
Лидс
02.11.2020, понедельник, 23:00
Англия. Премьер-лига, 7 тур
1 : 4
Завершен
Лестер
48'
С. Даллас
2'
Х. Барнс
21'
Ю. Тилеманс
76'
Д. Варди
90+1'
Ю. Тилеманс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Лестер
90'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:4!
Ю. Тилеманс
85'
Замена
У. Морган
️️️️
Д. Варди
84'
Желтая карточка
Л. Томас
Замена
Э. Алиоски
️️️️
С. Даллас
81'
76'
ГОЛ! 1:3!
Д. Варди
Пас отдал
Д. Ундер
71'
Замена
Д. Ундер
️️️️
Х. Барнс
Замена
Т. Робертс
️️️️
П. Эрнандес
67'
63'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Прат
Желтая карточка
С. Даллас
50'
ГОЛ! 1:2!
С. Даллас
Пас отдал
Д. Харрисон
48'
Замена
И. Поведа
️️️️
Д. Шеклтон
46'
21'
ГОЛ! 0:2!
Ю. Тилеманс
2'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барнс
Пас отдал
Д. Варди
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
43
Матеуш Клих
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
18
Юри Тилеманс
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
26
Деннис Прат
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
9
Джейми Варди
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
99
Иан Поведа
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
4-2-2-2
30
Мелье
12
Эйлинг
4
Кох
6
Купер
15
Даллас
43
Клих
16
Шеклтон
11
Харрисон
19
Эрнандес
11
Кошта
45
Бэмфорд
4-5-1
1
Шмейхель
24
Джастин
33
Томас
3
Фофана
28
Фукс
11
Олбрайтон
18
Тилеманс
6
Менди
26
Прат
11
Барнс
9
Варди
15
Даллас
7
Алиоски
7
Алиоски
15
Даллас
19
Эрнандес
19
Робертс
19
Робертс
19
Эрнандес
16
Шеклтон
99
Поведа
99
Поведа
16
Шеклтон
9
Варди
5
Морган
5
Морган
9
Варди
26
Прат
10
Мэддисон
10
Мэддисон
26
Прат
11
Барнс
7
Ундер
7
Ундер
11
Барнс
Остались в запасе
Лидс
Лестер
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
Главный тренер
Марсело Бьелса
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
8
Хамза Чодури
ЦП
22
Айосе Перес
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Лидс - Лестер
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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