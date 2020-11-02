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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Вильярреал - Вальядолид
Вильярреал - Вальядолид: обзор матча 02 ноября 2020
Вильярреал
02.11.2020, понедельник, 23:00
Испания. Примера, 8 тур
2 : 0
Завершен
Вальядолид
21'
С. Чуквуэзе
37'
П. Торрес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вильярреал - Вальядолид
Желтая карточка
М. Гаспар
90'
+1
Замена
Й. Пино
️️️️
Ж. Морено
83'
Замена
К. Бакка
️️️️
П. Алькасер
83'
81'
Замена
Т. Вилья
️️️️
О. Плано
81'
Замена
К. Перес
️️️️
Мичел
71'
Желтая карточка
Р. Гарсия
Замена
П. Эступиньян
️️️️
А. Педраса
67'
Замена
Т. Кубо
️️️️
С. Чуквуэзе
64'
52'
Желтая карточка
Р. Алькарас
47'
Замена
М. Андре
️️️️
В. Рубио
46'
Замена
П. Эрвияс
️️️️
Л. Перес
ГОЛ! 2:0!
П. Торрес
Пас отдал
П. Алькасер
37'
34'
Желтая карточка
Х. Фернандес
ГОЛ! 1:0!
С. Чуквуэзе
Пас отдал
А. Педраса
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
39
Рауль Альбиоль
ЦЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
2
Марио Гаспар
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
10
Висенте Иборра
ЦП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
21
Самуэль Чуквуэзе
ПВ
7
Жерар Морено
ЦФ
9
Пако Алькасер
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Вальядолид
1
Жорди Масип
ВР
15
Рауль Гарсия
ЛЗ
12
Хоакин Фернандес
ЦЗ
18
Бруно Гонсалес
ЦЗ
2
Луис Перес
ПЗ
20
Вальдо Рубио
ЛВ
4
Рубен Алькарас
ЦП
21
Мичел
ЦП
20
Оскар Плано
ПВ
14
Фабиан Орельяна
ПВ
19
Шон Вайссман
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
10
Йереми Пино
ПВ
14
Такефуса Кубо
ПВ
14
Фер Ниньо
ЦФ
70
Карлос Бакка
ЦФ
Вальядолид
13
Роберто
ВР
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
19
Тони Вилья
ЛВ
7
Жота
ЛВ
6
Феде
ЦП
71
Кике Перес
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Пабло Эрвияс
ПВ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
10
Маркос Андре
ЦФ
4-2-2-2
1
Асенхо
23
Педраса
39
Альбиоль
14
Торрес
2
Гаспар
10
Иборра
14
Тригерос
16
Гомес
21
Чуквуэзе
9
Алькасер
7
Морено
4-2-3-1
1
Масип
2
Перес
12
Фернандес
18
Гонсалес
15
Гарсия
4
Алькарас
21
Мичел
14
Орельяна
20
Плано
20
Рубио
19
Вайссман
7
Морено
10
Пино
10
Пино
7
Морено
21
Чуквуэзе
14
Кубо
14
Кубо
21
Чуквуэзе
23
Педраса
2
Эступиньян
2
Эступиньян
23
Педраса
9
Алькасер
70
Бакка
70
Бакка
9
Алькасер
20
Плано
19
Вилья
19
Вилья
20
Плано
2
Перес
14
Эрвияс
14
Эрвияс
2
Перес
21
Мичел
71
Перес
71
Перес
21
Мичел
20
Рубио
10
Андре
10
Андре
20
Рубио
Остались в запасе
Вильярреал
Вальядолид
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Феде
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Остались в запасе
10
Алекс Баэна
ЛВ
28
Херонимо Рульи
ВР
24
Хауме Коста
ЛЗ
4
Суфьян Шакла
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
14
Фер Ниньо
ЦФ
Остались в запасе
5
Джавад Эль-Ямик
ЦЗ
7
Жота
ЛВ
13
Роберто
ВР
6
Феде
ЦП
16
Роке Меса
ЦП
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Главный тренер
Серхио Гонсалес "Серхио" Сориано
Статистика матча Вильярреал - Вальядолид
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Вальядолид
Испания. Сегунда, 16 тур
Вальядолид
- : -
28.11.2026
Реал Сосьедад Б
Испания. Сегунда, 15 тур
Сельта (Б)
1 : 1
22.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 14 тур
Вальядолид
0 : 1
14.11.2026
Кастельон
Испания. Сегунда, 13 тур
Спортинг
1 : 2
08.11.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 12 тур
Вальядолид
4 : 3
02.11.2026
Леганес
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Информация о матче
Стадион:
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