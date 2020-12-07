ноябрь 2020
декабрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 24 тур
7 декабря, понедельник
00:15
Матч завершен
Россия. Премьер-лига (2020/2021), 17 тур
Турция. Суперлига (2020/2021), 11 тур
7 декабря, понедельник
19:30
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 10 тур
Норвегия. Элитсериен 2020, 28 тур
Греция. Суперлига (2020/2021), 11 тур
7 декабря, понедельник
20:30
Матч завершен
Дания. Суперлига (2020/2021), 11 тур
Германия. Бундеслига (2020/2021), 10 тур
7 декабря, понедельник
22:30
Матч завершен
Италия. Серия А (2020/2021), 10 тур
7 декабря, понедельник
22:45
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 15 тур
Испания. Примера (2020/2021), 12 тур
Англия. Премьер-лига (2020/2021), 11 тур
7 декабря, понедельник
23:00
Матч завершен
Португалия. Примейра (2020/2021), 9 тур