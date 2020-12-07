Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Расписание матчей 07-12-2020

    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 24 тур
    7 декабря, понедельник
    00:15
    Атлетико Минейро
    2:2
    Интернасьонал
    Матч завершен
    Россия. Премьер-лига (2020/2021), 17 тур
    7 декабря, понедельник
    19:00
    Сочи
    2:0
    Ахмат
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 11 тур
    7 декабря, понедельник
    19:30
    Трабзонспор
    1:1
    Сивасспор
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 10 тур
    7 декабря, понедельник
    20:00
    Слован
    1:1
    Словацко
    Матч завершен
    Норвегия. Элитсериен 2020, 28 тур
    7 декабря, понедельник
    20:00
    Волеренга
    1:0
    Русенборг
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 11 тур
    7 декабря, понедельник
    20:30
    Панетоликос
    2:1
    Ларисса
    Матч завершен
    Дания. Суперлига (2020/2021), 11 тур
    7 декабря, понедельник
    21:00
    Орхус
    3:1
    Брондбю
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 10 тур
    7 декабря, понедельник
    22:30
    Хоффенхайм
    3:1
    Аугсбург
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 10 тур
    7 декабря, понедельник
    22:45
    Фиорентина
    1:1
    Дженоа
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 15 тур
    7 декабря, понедельник
    22:45
    Шарлеруа
    0:0
    Кортрейк
    Матч завершен
    Испания. Примера (2020/2021), 12 тур
    7 декабря, понедельник
    23:00
    Эйбар
    0:0
    Валенсия
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 11 тур
    7 декабря, понедельник
    23:00
    Брайтон
    1:2
    Саутгемптон
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 9 тур
    7 декабря, понедельник
    23:15
    Фаренсе
    2:1
    Маритиму
    Матч завершен
    • Читайте нас: 
    11