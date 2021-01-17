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    Расписание матчей 17-01-2021

    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    февраль 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
    Предыдущий день Следующий день
    Испания. Кубок (2020/2021), 1/16 финала
    17 января, воскресенье
    00:01
    Райо Вальекано
    2:0
    Эльче
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    14:00
    Малага
    1:2
    Гранада
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    14:00
    Эспаньол
    0:2
    Осасуна
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:00
    Навалкарнеро
    3:1
    Эйбар
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:00
    Спортинг
    0:2
    Бетис
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:00
    Алькоркон
    0:2
    Валенсия
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:00
    Тенерифе
    0:1
    Вильярреал
    Матч завершен
    Бразилия. Серия А 2020, 30 тур
    17 января, воскресенье
    01:00
    Флуминенсе
    1:0
    Спорт Ресифи
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:00
    Сантос
    2:1
    Ботафого
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:00
    Атлетико Паранаэнсе
    1:1
    Сан-Паулу
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    23:00
    Васко да Гама
    0:1
    Коритиба
    Матч завершен
    Турция. Суперлига (2020/2021), 19 тур
    17 января, воскресенье
    13:30
    Денизлиспор
    0:3
    Хатайспор
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    16:00
    Йени Малатьяспор
    4:1
    Ризеспор
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:00
    Бешикташ
    2:0
    Галатасарай
    Матч завершен
    Голландия. Эредивизие (2020/2021), 17 тур
    17 января, воскресенье
    14:15
    РКС Ваалвейк
    1:1
    Виллем II
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    16:30
    Гронинген
    2:2
    Твенте
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    16:30
    Венло
    1:1
    Херенвен
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:45
    Аякс
    1:0
    Фейеноорд
    Матч завершен
    Италия. Серия А (2020/2021), 18 тур
    17 января, воскресенье
    14:30
    Наполи
    6:0
    Фиорентина
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Кротоне
    4:1
    Беневенто
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Сассуоло
    1:1
    Парма
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:00
    Аталанта
    0:0
    Дженоа
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:45
    Интер
    2:0
    Ювентус
    Матч завершен
    Шотландия. Премьер-лига (2020/2021), 24 тур
    17 января, воскресенье
    15:00
    Мазервелл
    1:1
    Рейнджерс
    Матч завершен
    Франция. Лига 1 (2020/2021), 20 тур
    17 января, воскресенье
    15:00
    Брест
    1:2
    Ренн
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Ницца
    0:3
    Бордо
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Нант
    1:1
    Ланс
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    17:00
    Страсбур
    1:0
    Сент-Этьен
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:00
    Лилль
    2:1
    Реймс
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    23:00
    Лион
    0:1
    Метц
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 20 тур
    17 января, воскресенье
    15:30
    Гент
    0:1
    Антверпен
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:00
    Серкль Брюгге
    0:1
    Стандард
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:15
    Беерсхот-Вилрейк
    0:3
    Брюгге
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:45
    Сент-Труйден
    3:1
    Оуд-Хеверли
    Матч завершен
    Греция. Суперлига (2020/2021), 17 тур
    17 января, воскресенье
    16:00
    Олимпиакос
    1:0
    ПАС
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:15
    Волос
    1:1
    ПАС Ламия
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:15
    ОФИ
    0:3
    ПАОК
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:30
    Арис
    0:1
    Панатинаикос
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:30
    АЕК
    2:1
    Атромитос
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 15 тур
    17 января, воскресенье
    16:00
    Пардубице
    0:2
    Динамо
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    18:00
    Пршибрам
    0:0
    Виктория
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:30
    Баник
    0:0
    Спарта
    Матч завершен
    Англия. Премьер-лига (2020/2021), 19 тур
    17 января, воскресенье
    17:00
    Шеффилд Юнайтед
    1:3
    Тоттенхэм
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    19:30
    Ливерпуль
    0:0
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    22:15
    Манчестер Сити
    4:0
    Кристал Пэлас
    Матч завершен
    Германия. Бундеслига (2020/2021), 16 тур
    17 января, воскресенье
    17:30
    Бавария
    2:1
    Фрайбург
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:00
    Айнтрахт
    3:1
    Шальке-04
    Матч завершен
    Швейцария. Суперлига (2020/2021), 10 тур
    17 января, воскресенье
    18:00
    Сьон
    1:1
    Лугано
    Матч завершен
    Португалия. Примейра (2020/2021), 14 тур
    17 января, воскресенье
    18:00
    Насьональ
    0:1
    Морейренcе
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    20:30
    Санта-Клара
    1:2
    Фамаликан
    Матч завершен
    17 января, воскресенье
    23:00
    Жил Висенте
    0:1
    Маритиму
    Матч завершен
    Австрия. Бундеслига (2020/2021), 7 тур
    17 января, воскресенье
    19:00
    Вольфсберг
    0:0
    Штурм
    Матч завершен
    Суперкубок Испании (2020/2021), Финал
    17 января, воскресенье
    23:00
    Барселона
    2:3
    Атлетик
    Матч завершен
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