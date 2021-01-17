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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Реймс
Лилль - Реймс: обзор матча 17 января 2021
Лилль
17.01.2021, воскресенье, 19:00
Франция. Лига 1, 20 тур
2 : 1
Завершен
Реймс
48'
Ж. Бамба
90+1'
Д. Дэвид
36'
А. Зенели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Реймс
Желтая карточка
Л. Араухо
90'
+4
ГОЛ! 2:1!
Д. Дэвид
90'
+1
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
86'
Желтая карточка
Т. Джало
85'
81'
Замена
Д. Кутеса
️️️️
А. Зенели
Замена
Т. Веа
️️️️
Ю. Языджи
81'
73'
Замена
Э. Билал Туре
️️️️
Н. Мбюкю
Замена
Л. Араухо
️️️️
Н. Иконе
60'
60'
Замена
М. Манетси
️️️️
М. Кассама
ГОЛ! 1:1!
Ж. Бамба
48'
36'
ГОЛ! 0:1!
А. Зенели
Пас отдал
Конан
31'
Желтая карточка
М. Кассама
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
35
Тиагу Джало
ЦЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
34
Бубакари Сумаре
ОП
21
Бенжамин Андре
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Реймс
1
Предраг Райкович
ВР
33
Конан
ЛЗ
5
Юнис Абдельхамид
ЦЗ
4
Вут Фас
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Арбер Зенели
ЛВ
11
Натанаэль Мбюкю
ЛВ
7
Хавьер Шавалерен
ОП
8
Морету Кассама
ЦП
20
Матье Кафаро
АП
22
Булайе Диа
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Шека
ЦП
80
Исаак Лихаджи
ПВ
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
7
Луис Араухо
ЦФ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Реймс
23
Йехван Диуф
ВР
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
7
Дерек Кутеса
ЛВ
7
Мусса Думбия
ЛВ
5
Маршал Манетси
ОП
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
19
Эль Билал Туре
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
4-1-1-3-1
16
Меньян
6
Брадарич
6
Фонте
4
Ботман
35
Джало
34
Сумаре
21
Андре
19
Бамба
97
Языджи
93
Иконе
15
Дэвид
4-1-1-3-1
1
Райкович
25
Фоке
5
Абдельхамид
4
Фас
33
Конан
7
Шавалерен
8
Кассама
9
Зенели
20
Кафаро
11
Мбюкю
22
Диа
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
93
Иконе
7
Араухо
7
Араухо
93
Иконе
97
Языджи
22
Веа
22
Веа
97
Языджи
9
Зенели
7
Кутеса
7
Кутеса
9
Зенели
8
Кассама
5
Манетси
5
Манетси
8
Кассама
11
Мбюкю
19
Туре
19
Туре
11
Мбюкю
Остались в запасе
Лилль
Реймс
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
17
Рейнилду
ЛЗ
30
Люка Шевалье
ВР
Главный тренер
Кристоф Гальтье
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
7
Мусса Думбия
ЛВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Давид Гуйон
Остались в запасе
93
Ismail Bouleghcha
ЦФ
80
Исаак Лихаджи
ПВ
19
Шейх Ниасс
ЦП
8
Eugenio Pizzuto
ЦФ
17
Рейнилду
ЛЗ
30
Люка Шевалье
ВР
Остались в запасе
28
Тибо де Смет
ЛЗ
15
Дарио Марешич
ЦЗ
23
Йехван Диуф
ВР
7
Мусса Думбия
ЛВ
10
Фрейзер Хорнби
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Главный тренер
Давид Гуйон
Статистика матча Лилль - Реймс
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Реймс
Франция. Лига 2, 14 тур
Родез
- : -
07.12.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Гренобль
3 : 2
06.11.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 11 тур
Реймс
2 : 0
02.11.2026
Сошо
Франция. Лига 2, 10 тур
Булонь
1 : 1
26.10.2026
Реймс
Франция. Лига 2, 9 тур
Реймс
4 : 2
16.10.2026
Дижон
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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