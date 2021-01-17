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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Херенвен
Венло - Херенвен: обзор матча 17 января 2021
Венло
17.01.2021, воскресенье, 16:30
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 1
Завершен
Херенвен
78'
J. John
90'
Б. Нигрен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Херенвен
Желтая карточка
K. Da Graca
90'
+3
90'
ГОЛ! 1:1!
Б. Нигрен
Пас отдал
С. Де Йонг
Замена
S. SchÃ¤fer
️️️️
S. Janssen
88'
84'
Замена
О. Батиста Майер
️️️️
Д. Верман
Замена
C. Kum
️️️️
J. John
83'
Замена
A. Swinkels
️️️️
З. Машаш
83'
ГОЛ! 1:0!
J. John
Пас отдал
З. Машаш
78'
60'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
A. Van Der Heide
Желтая карточка
D. Post
45'
+1
17'
Желтая карточка
Д. Верман
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
0
J. John
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Херенвен
22
Erwin Mulder
ВР
4
Павел Бохневич
ЦЗ
5
Lucas Woudenberg
ЦЗ
5
Ибрагим Дрешевич
ЦЗ
2
Шерел Флоранус
ЦЗ
6
Сим Де Йонг
ЦП
25
Джоуи Верман
ЦП
7
Тибор Халилович
АП
9
Хенк Верман
ЦФ
26
Arjen Van Der Heide
ЦФ
7
Митчелл ван Берген
ЦФ
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
25
Jafar Arias
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
Херенвен
1
Ариэль Харуш
ВР
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
7
Оливер Батиста Майер
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
2-2-1-5
1
6
5
Гелми
29
Машаш
8
38
Ремер
15
7
Якумакис
5
25
0
4-2-1-3
22
5
5
Дрешевич
2
Флоранус
4
Бохневич
6
Де Йонг
25
Верман
7
Халилович
7
ван Берген
26
9
Верман
15
5
5
15
29
Машаш
5
5
29
Машаш
0
14
14
0
26
8
Нигрен
8
Нигрен
26
25
Верман
7
Батиста Майер
7
Батиста Майер
25
Верман
Остались в запасе
Венло
Херенвен
25
Jafar Arias
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
42
Joaquín Fernández
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Остались в запасе
25
Jafar Arias
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
88
Ante Ćorić
ЦФ
20
Aaron Bastiaans
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
22
Bram Verbong
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
Остались в запасе
42
Joaquín Fernández
ЦФ
23
Jan Bekkema
ЦФ
6
Ян Паул ван Хеке
ЦЗ
6
Сиб ван Оттеле
ЦЗ
1
Ариэль Харуш
ВР
22
Рами Аль-Хадж
ЦП
18
Зибен Деваль
ЦП
21
Rodney Kongolo
ЦП
20
Hamdi Akujobi
ЦП
Главный тренер
Фоппе де Хаан
Статистика матча Венло - Херенвен
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
4 : 0
16.10.2026
Экселсиор
Информация о матче
Стадион:
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