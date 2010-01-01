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    Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»

    Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после крупной победы над «Венло» в матче 10-го тура Эредивизие.

    «Не обращаю внимания на рекорды. Больше думаю о матчах и о том, что можно улучшить. Боялся этой игры из-за международной паузы. У «Витесса» часто бывают трудные времена после таких перерывов. В прошлый раз мы уступили ПСВ со счeтом 0:5», – сказал Слуцкий.

    Источник: Voetbal International

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