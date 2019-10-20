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Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»

20 октября 2019, 10:47

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий поделился эмоциями после крупной победы над «Венло» в матче 10-го тура Эредивизие.

«Не обращаю внимания на рекорды. Больше думаю о матчах и о том, что можно улучшить. Боялся этой игры из-за международной паузы. У «Витесса» часто бывают трудные времена после таких перерывов. В прошлый раз мы уступили ПСВ со счeтом 0:5», – сказал Слуцкий.

Источник: Voetbal International
Голландия. Эредивизие Витесс Венло Слуцкий Леонид
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