Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд

воскликнул классик, но тот прощён ему косяк,
ай, да Слуцкий, ай да сукин сын, вот как-то так...))
В матче 10-го тура Эредивизие «Витесс» гостил у «Венло». Команда Леонида Слуцкого одержала разгромную победу над хозяевами со счетом 4:0. Дублем отметился полузащитник «Витесса» Брайан Линссен.
«Витесс» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка. Лидером чемпионата Голландии является «Аякс» – 26 баллов.
Чемпионат Голландии. Эредивизие. 10-й тур
Голы: 0:1 – Линссен, 29; 0:2 – Линссен, 34; 0:3 – Базур, 43; 0:4 – Дико, 53.