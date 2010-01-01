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    Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд

    В матче 10-го тура Эредивизие «Витесс» гостил у «Венло». Команда Леонида Слуцкого одержала разгромную победу над хозяевами со счетом 4:0. Дублем отметился полузащитник «Витесса» Брайан Линссен.

    «Витесс» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка. Лидером чемпионата Голландии является «Аякс» – 26 баллов.

    Чемпионат Голландии. Эредивизие. 10-й тур

    Венло – Витесс – 0:4 (0:3)

    Голы: 0:1 – Линссен, 29; 0:2 – Линссен, 34; 0:3 – Базур, 43; 0:4 – Дико, 53.

    Календарь Эредивизие

    Таблица Эредивизие

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +586

      Сенситив 15 минут назад

      воскликнул классик, но тот прощён ему косяк,
      ай, да Слуцкий, ай да сукин сын, вот как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +450

      afw13 33 минуты назад

      Слуцкий красавчик!

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