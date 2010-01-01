Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд

В матче 10-го тура Эредивизие «Витесс» гостил у «Венло». Команда Леонида Слуцкого одержала разгромную победу над хозяевами со счетом 4:0. Дублем отметился полузащитник «Витесса» Брайан Линссен.

«Витесс» занимает третье место в турнирной таблице, имея в своем активе 23 очка. Лидером чемпионата Голландии является «Аякс» – 26 баллов.

Чемпионат Голландии. Эредивизие. 10-й тур

Венло – Витесс – 0:4 (0:3)

Голы: 0:1 – Линссен, 29; 0:2 – Линссен, 34; 0:3 – Базур, 43; 0:4 – Дико, 53.

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