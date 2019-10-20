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Материалы

Венло - Витесс

19.10.2019, Суббота, 21:45 мск Венло, стадион Де Кул Голландия. Эредивизие, 10 тур Венло - Витесс
Голландия. Эредивизие (2018/2019)
33 тур
15 мая, среда 20:30 Венло 1:3 Витесс
16 тур
15 декабря, суббота 22:45 Витесс 2:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2017/2018)
25 тур
24 февраля, суббота 22:45 Венло 2:2 Витесс
5 тур
17 сентября, воскресенье 17:45 Витесс 1:1 Венло
Голландия. Эредивизие (2012/2013)
34 тур
12 мая, воскресенье 16:30 Витесс 0:1 Венло
16 тур
9 декабря, воскресенье 17:30 Венло 3:1 Витесс
Голландия. Эредивизие (2011/2012)
29 тур
12 апреля, четверг 22:00 Венло 1:3 Витесс
2 тур
13 августа, суббота 21:45 Витесс 4:0 Венло
Голландия. Эредивизие (2010/2011)
26 тур
5 марта, суббота 21:45 Витесс 2:0 Венло
14 тур
14 ноября, воскресенье 16:30 Венло 1:5 Витесс
Чемпионат Голландии (2009/2010)
22 тур
7 февраля, воскресенье 16:30 Венло 2:0 Витесс
13 тур
7 ноября, суббота 20:45 Витесс 2:0 Венло
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Аякс 25 18 2 5 68:23 +45 56
2. Алкмаар 25 18 2 5 54:17 +37 56
3. Фейеноорд 25 14 8 3 50:35 +15 50
4. ПСВ 26 14 7 5 54:28 +26 49
5. Виллем II 26 13 5 8 37:34 +3 44
6. Утрехт 25 12 5 8 50:34 +16 41
7. Витесс 26 12 5 9 45:35 +10 41
8. Хераклес 26 10 6 10 40:34 +6 36
9. Гронинген 26 10 5 11 27:26 +1 35
10. Херенвен 26 8 9 9 41:41 0 33
11. Спарта Рот 26 9 6 11 41:45 -4 33
12. Эммен 26 9 5 12 32:45 -13 32
13. Венло 26 8 4 14 24:51 -27 28
14. Твенте 26 7 6 13 34:46 -12 27
15. Зволле 26 7 5 14 37:55 -18 26
16. Фортуна Сд 26 6 8 12 29:52 -23 26
17. АДО Ден Хааг 26 4 7 15 25:54 -29 19
18. РКС Ваалвейк 26 4 3 19 27:60 -33 15
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    Рейтинг: +25927

    vladimir-7 20 октября 2019, 08:27

    Леонид Викторович, с очередной победой, продолжайте с Витессом
    и дальше всех обыгрывать. Удачи!!!

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    Рейтинг: +5256

    Агасфер 19 октября 2019, 22:37

    Красавцы! Чистое третье место!Если бы в первом туре судьи "хехемона"-"Аякс" не спасали,то на втором были бы.

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    Рейтинг: +4870

    dinar7777dinar 19 октября 2019, 14:56

    победа витесса с форой -1 !

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    Рейтинг: +1564

    Decorhome 19 октября 2019, 09:27

    Леони́д Ви́кторович ждем продолжения банкета)

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