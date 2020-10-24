Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик

В шестом туре чемпионата Нидерландов участник Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Венло». Дубль оформил бывший футболист «Реала» Клаас-Ян Хунтелаар.

Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес вышел на замену у гостей на 46-й минуте.

Пять мячей забил 19-летний форвард «Аякса» Лассина Траоре.

Чемпионат Нидерландов. Эредивизие. 6-й тур

Венло – Аякс – 0:13 (0:4)

Голы: 0:1 – Эккеленкамп, 13; 0:2 – Траоре, 17; 0:3 – Траоре, 32; 0:4 – Тадич, 44; 0:5 – Траоре, 54; 0:6 – Энтони, 55; 0:7 – Эккеленкамп, 57; 0:8 – Блинд, 59; 0:9 – Траоре, 65; 0:10 – Хунтелаар, 74 (с пенальти); 0:11 – Хунтелаар, 76; 0:12 – Мартинес, 78; 0:13 – Траоре, 87.

Удаления: Кум, 52 – нет.

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