Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик

0:37 — в Германии сыграли абсурдный матч. Футболисты специально соблюдали социальную дистанцию
Вот он, футбол в эпоху коронавируса.
Технические поражения, переносы, скандалы, интриги и расследования. Вот как влияет COVID-19 на футбол. В какой-нибудь команде футболисты заразились коронавирусом — и все. Иногда это выливается в цирк, как в случае с избиением детей «Ростова» (1:10 с «Сочи»).
Но не думайте, что только в России все странно. Вчера в Германии был еще более абсурдный матч — пусть и не на высоком уровне. Игра между командами «Рипдорф/Мольцен II» и «Холденштедт» вошла в историю. Казалось бы, рутинный матч из глубинки немецкого футбола. Это, если что, команды 11-го (!) по силе дивизиона Германии.
В шестом туре чемпионата Нидерландов участник Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Венло». Дубль оформил бывший футболист «Реала» Клаас-Ян Хунтелаар.
Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес вышел на замену у гостей на 46-й минуте.
Пять мячей забил 19-летний форвард «Аякса» Лассина Траоре.
Чемпионат Нидерландов. Эредивизие. 6-й тур
Голы: 0:1 – Эккеленкамп, 13; 0:2 – Траоре, 17; 0:3 – Траоре, 32; 0:4 – Тадич, 44; 0:5 – Траоре, 54; 0:6 – Энтони, 55; 0:7 – Эккеленкамп, 57; 0:8 – Блинд, 59; 0:9 – Траоре, 65; 0:10 – Хунтелаар, 74 (с пенальти); 0:11 – Хунтелаар, 76; 0:12 – Мартинес, 78; 0:13 – Траоре, 87.
Удаления: Кум, 52 – нет.