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  • Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик

Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик

24 октября 2020, 19:26
9

В шестом туре чемпионата Нидерландов участник Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Венло». Дубль оформил бывший футболист «Реала» Клаас-Ян Хунтелаар.

Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес вышел на замену у гостей на 46-й минуте.

Пять мячей забил 19-летний форвард «Аякса» Лассина Траоре.

Чемпионат Нидерландов. Эредивизие. 6-й тур

Венло – Аякс – 0:13 (0:4)

Голы: 0:1 – Эккеленкамп, 13; 0:2 – Траоре, 17; 0:3 – Траоре, 32; 0:4 – Тадич, 44; 0:5 – Траоре, 54; 0:6 – Энтони, 55; 0:7 – Эккеленкамп, 57; 0:8 – Блинд, 59; 0:9 – Траоре, 65; 0:10 – Хунтелаар, 74 (с пенальти); 0:11 – Хунтелаар, 76; 0:12 – Мартинес, 78; 0:13 – Траоре, 87.

Удаления: Кум, 52 – нет.

Календарь Эредивизие

Турнирная таблица Эредивизие

Источник: Бомбардир.ру
Голландия. Эредивизие Венло Аякс Траоре Лассина
Комментарии (9)
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LOKOfanatik19
1603557990
Просто Жесть!
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+50/-50
1603558197
Избиение младенцев. Стыдно так играть. Даже в хоккее такой счёт редкость.
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Хейтер Аларм
1603558613
До последнего думал, что это наш Лассина Траоре, а это какой-то молоденький
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серега кашин
1603559600
вот она сили голандского чемпионата
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Dr.Metal
1603563282
Ясен уровень Венло
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Ajax-88
1603563776
Побит очередной рекорд результативности в одном матче Эредивизии. В 1972 Аякс со счетом 12:1 обыграл Витесс. Теперь нещадно пал ВВВ Венло.
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zigbert
1603567986
Без Хоттабыча тут наверное не обошлось.
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