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    Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик

    В шестом туре чемпионата Нидерландов участник Лиги чемпионов «Аякс» разгромил «Венло». Дубль оформил бывший футболист «Реала» Клаас-Ян Хунтелаар.

    Экс-игрок «Спартака» Квинси Промес вышел на замену у гостей на 46-й минуте.

    Пять мячей забил 19-летний форвард «Аякса» Лассина Траоре.

    Чемпионат Нидерландов. Эредивизие. 6-й тур

    Венло – Аякс – 0:13 (0:4)

    Голы: 0:1 – Эккеленкамп, 13; 0:2 – Траоре, 17; 0:3 – Траоре, 32; 0:4 – Тадич, 44; 0:5 – Траоре, 54; 0:6 – Энтони, 55; 0:7 – Эккеленкамп, 57; 0:8 – Блинд, 59; 0:9 – Траоре, 65; 0:10 – Хунтелаар, 74 (с пенальти); 0:11 – Хунтелаар, 76; 0:12 – Мартинес, 78; 0:13 – Траоре, 87.

    Удаления: Кум, 52 – нет.

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    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 19:26
    Комментарии8
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      Рейтинг: +730

      Utilizer 19 минут назад

      0:37 — в Германии сыграли абсурдный матч. Футболисты специально соблюдали социальную дистанцию

      Вот он, футбол в эпоху коронавируса.
      Технические поражения, переносы, скандалы, интриги и расследования. Вот как влияет COVID-19 на футбол. В какой-нибудь команде футболисты заразились коронавирусом — и все. Иногда это выливается в цирк, как в случае с избиением детей «Ростова» (1:10 с «Сочи»).

      Но не думайте, что только в России все странно. Вчера в Германии был еще более абсурдный матч — пусть и не на высоком уровне. Игра между командами «Рипдорф/Мольцен II» и «Холденштедт» вошла в историю. Казалось бы, рутинный матч из глубинки немецкого футбола. Это, если что, команды 11-го (!) по силе дивизиона Германии.



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      Рейтинг: +22

      Ajax-88 19 минут назад

      Побит очередной рекорд результативности в одном матче Эредивизии. В 1972 Аякс со счетом 12:1 обыграл Витесс. Теперь нещадно пал ВВВ Венло.

      0
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      Рейтинг: +482

      Dr.Metal 28 минут назад

      Ясен уровень Венло

      0
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      Рейтинг: +5321

      серега кашин 1 час назад

      вот она сили голандского чемпионата

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      Рейтинг: +520

      Хейтер Аларм 1 час назад

      До последнего думал, что это наш Лассина Траоре, а это какой-то молоденький

      1
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      Рейтинг: +2845

      +50/-50 1 час назад

      Избиение младенцев. Стыдно так играть. Даже в хоккее такой счёт редкость.

      1
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      Рейтинг: +998

      elessar arnor 1 час назад

      Сочи жадно потирают ручки..

      0
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      Рейтинг: +1478

      LOKOfanatik19 1 час назад

      Просто Жесть!

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