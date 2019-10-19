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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Витесс
Венло - Витесс: обзор матча 19 октября 2019
Венло
19.10.2019, суббота, 21:45
Голландия. Эредивизие, 10 тур
0 : 4
Завершен
Витесс
29'
Б. Линссен
29'
Б. Линссен
34'
Б. Линссен
34'
Б. Линссен
43'
Р. Базур
43'
Р. Базур
53'
Н. Дико
53'
Н. Дико
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Витесс
Желтая карточка
L. Cattermole
85'
Желтая карточка
Л. Каттермол
85'
Замена
️️️️
J. Opoku
79'
75'
Замена
️️️️
Т. Бейтинк
66'
Замена
️️️️
Ж. Грот
Замена
️️️️
E. Soriano
57'
Замена
️️️️
Д. Синклэйр
56'
53'
ГОЛ! 0:8!
Н. Дико
53'
ГОЛ! 0:7!
Н. Дико
43'
ГОЛ! 0:6!
Р. Базур
Пас отдал
N. Foor
43'
ГОЛ! 0:5!
Р. Базур
Пас отдал
Н. Фор
Желтая карточка
P. van Ooijen
41'
Желтая карточка
П. ван Ойен
41'
34'
ГОЛ! 0:4!
Б. Линссен
Пас отдал
Н. Дико
34'
ГОЛ! 0:3!
Б. Линссен
Пас отдал
Н. Дико
29'
ГОЛ! 0:2!
Б. Линссен
Пас отдал
А. Обиспо
29'
ГОЛ! 0:1!
Б. Линссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
1
Торстен Киршбаум
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
13
Nils RÃ¶seler
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
31
Richard Neudecker
ЦП
31
Lee Cattermole
ЦП
8
Danny Post
ЦП
20
Петер ван Ойен
ЦП
6
Ли Каттермол
ЦП
8
Peter van Ooijen
ЦФ
11
Хаджи Райт
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
5
Данило Дехи
ЦЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
24
Макс Кларк
ЦЗ
3
Max Clark
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
10
Navarone Foor
ЦП
25
Наварон Фор
АП
30
Брайан Линссен
ЦФ
9
Тим Матавж
ЦФ
12
Нуха Дико
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Венло
30
Jens Craenmehr
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
18
Samuel Scheimann
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
10
Jonathan Opoku
ЦП
9
Elia Soriano
ЦФ
24
Джером Синклэйр
ЦФ
Витесс
31
Константинос Лампру
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
31
Жей-Рой Грот
ЦФ
4-5-3
1
33
Пахоник
5
4
Янссен
13
31
8
20
ван Ойен
6
Каттермол
31
10
Йебоа
11
Райт
8
3-2-3-1-3
22
Пасвер
4
Обиспо
24
Кларк
3
2
Даса
5
Дехи
23
Базур
22
Беро
10
25
Фор
12
Дико
9
Матавж
30
Линссен
10
10
9
9
24
Синклэйр
24
Синклэйр
29
Бейтинк
29
Бейтинк
31
Грот
31
Грот
Остались в запасе
Венло
Витесс
30
Jens Craenmehr
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
18
Samuel Scheimann
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
31
Константинос Лампру
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
30
Jens Craenmehr
ВР
30
Делано ван Крой
ВР
6
Tristan Dekker
ЦЗ
18
Samuel Scheimann
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
14
Дамиан ван Брюгген
ЦЗ
Остались в запасе
31
Константинос Лампру
ВР
25
Билал Баязит
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Юлиан Леливелд
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Венло - Витесс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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2024.08.14 12:59
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2024.06.25 15:51
1
Бывший клуб Слуцкого жестко наказали за несоответствие правилам лицензирования
2024.04.19 20:16
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2024.01.31 12:44
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