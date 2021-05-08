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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - РКС Ваалвейк
Венло - РКС Ваалвейк: обзор матча 08 мая 2021
Венло
08.05.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
3 : 3
Завершен
РКС Ваалвейк
3'
Г. Якумакис
44'
J. John
79'
Д. ван Крой
14'
Т. Остинг
33'
С. Нгонг
84'
С. Нгонг (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - РКС Ваалвейк
Желтая карточка
Д. ван Крой
90'
+1
88'
Замена
L. Daneels
️️️️
С. Нгонг
88'
Замена
H. Mulder
️️️️
Р. ван дер Венне
88'
Замена
O. John
️️️️
Т. Остинг
Замена
J. Arias
️️️️
З. Машаш
85'
84'
ГОЛ с пенальти! 3:3!
С. Нгонг
ГОЛ! 3:2!
Д. ван Крой
Пас отдал
L. Schmitz
79'
Замена
T. Hunte
️️️️
J. John
74'
Замена
Я. Ремер
️️️️
S. Janssen
74'
Замена
L. Schmitz
️️️️
L. Guwara
66'
60'
Замена
F. Stokkers
️️️️
С. Соу
Желтая карточка
K. Da Graca
59'
ГОЛ! 2:2!
J. John
Пас отдал
Д. ван Крой
44'
33'
ГОЛ! 1:2!
С. Нгонг
Пас отдал
Р. ван дер Венне
28'
Желтая карточка
С. Соу
14'
ГОЛ! 1:1!
Т. Остинг
Пас отдал
А. Туба
ГОЛ! 1:0!
Г. Якумакис
Пас отдал
Д. ван Крой
3'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
0
J. John
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
6
Вурнон Анита
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
10
Ричард ван дер Венне
АП
16
Сириль Нгонг
ПВ
8
Анас Тахири
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
22
Анастасиос Донис
ЦФ
РКС Ваалвейк
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
27
Finn Stokkers
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
0
O. John
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
2-2-1-5
1
33
Пахоник
6
29
Машаш
8
32
ван Крой
25
7
Якумакис
15
0
5
4-1-3-2
31
Лампру
5
Туба
21
Меленстен
3
Гаари
5
Лутонда
6
Анита
16
Нгонг
10
ван дер Венне
25
Остинг
19
Соу
8
Тахири
29
Машаш
25
25
29
Машаш
15
38
Ремер
38
Ремер
15
0
27
27
0
25
7
7
25
10
ван дер Венне
0
0
10
ван дер Венне
19
Соу
27
27
19
Соу
16
Нгонг
14
14
16
Нгонг
25
Остинг
0
0
25
Остинг
Остались в запасе
Венло
РКС Ваалвейк
22
Bram Verbong
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
0
P. Quasten
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
14
Christian Kum
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
77
Christos Donis
ЦП
22
Анастасиос Донис
ЦФ
Остались в запасе
15
Лук Ваутерс
ЛЗ
0
P. Quasten
ЦФ
4
Шоун Адевойе
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
22
Mike Grim
ВР
1
Этьен Вессен
ВР
2
Саид Бакари
ЦЗ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Венло - РКС Ваалвейк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
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Венло
РКС Ваалвейк
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
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Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
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9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд
2019.10.20 00:15
4
Эредивизие. «Аякс» благодаря разгрому «Венло» сместил «Витесс» с первого места
2019.08.17 22:27
Прогноз на точный счет матча «Фейеноорд» – «Валвейк»: Эредивизи, 33 тур, 14 мая 2025
2025.05.13 11:36
Прогноз на точный счет матча «Валвейк» – «Херенвен»: Эредивизи, 10 мая 2025
2025.05.09 12:55
Прогноз на точный счет матча «Гронинген» – «Валвейк»: Эредивизи, 3 мая 2025
2025.05.02 12:19
«РКС Ваалвейк» – «Утрехт»: прогноз и ставки на матч 25 апреля 2025 с коэффициентом 1.95
2025.04.24 09:03
Матч Эредивизие прервали из-за травмы головы вратаря
2023.10.01 08:28
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