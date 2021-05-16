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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Венло - Эммен
Венло - Эммен: обзор матча 16 мая 2021
Венло
16.05.2021, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
0 : 4
Завершен
Эммен
36'
Л. Аджич
53'
С. Пенья (П)
64'
M. De Leeuw
81'
П. Глэдон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Венло - Эммен
Желтая карточка
D. Post
84'
84'
Замена
R. De Vos
️️️️
H. B. Moussa
81'
ГОЛ! 0:4!
П. Глэдон
Пас отдал
Н. Лаурсен
76'
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
К. Фрей
76'
Замена
К. Вендорп
️️️️
Л. Бернаду
Замена
G. Hupperts
️️️️
Я. Ремер
72'
Замена
J. John
️️️️
Д. ван Крой
72'
70'
Замена
П. Глэдон
️️️️
Л. Аджич
64'
ГОЛ! 0:3!
M. De Leeuw
Пас отдал
С. Пенья
61'
Желтая карточка
Л. Бернаду
Замена
З. Машаш
️️️️
A. Swinkels
61'
53'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
С. Пенья
Замена
S. Janssen
️️️️
W. Essanoussi
46'
Желтая карточка
Т. Пахоник
39'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Аджич
Пас отдал
К. Фрей
24'
Желтая карточка
Г. Бейл
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
6
Tristan Dekker
ЦЗ
8
Danny Post
ЦП
38
Яхкуро Ремер
ПВ
32
Вито ван Крой
ПВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
Эммен
34
Майкл Веррипс
ВР
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
9
Лука Аджич
ЦП
11
Керим Фрей
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
19
Michael De Leeuw
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
4
Nick Bakker
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Венло
5
Рой Гелми
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
22
Bram Verbong
ЦФ
0
J. John
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
Эммен
13
Кезья Вендорп
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
18
Бен Шолте
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
18
Didier La Torre
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
19
Пол Глэдон
ЦФ
3-1-2-4
30
ван Крой
5
33
Пахоник
6
8
38
Ремер
32
ван Крой
5
25
24
25
2-1-2-1-4
34
Веррипс
23
Бейл
20
Араухо
8
Бернаду
9
Аджич
11
Фрей
6
Пенья
4
22
0
19
30
ван Крой
0
0
30
ван Крой
24
15
15
24
5
29
Машаш
29
Машаш
5
38
Ремер
0
0
38
Ремер
0
32
32
0
8
Бернаду
13
Вендорп
13
Вендорп
8
Бернаду
11
Фрей
11
Лаурсен
11
Лаурсен
11
Фрей
9
Аджич
19
Глэдон
19
Глэдон
9
Аджич
Остались в запасе
Венло
Эммен
22
Bram Verbong
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
5
Рой Гелми
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
18
Didier La Torre
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
23
Nezar S'rifi
ЦФ
5
Рой Гелми
ЦЗ
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
Остались в запасе
18
Didier La Torre
ЦФ
21
M. Kolar
ЦФ
18
Бен Шолте
АП
93
Stefan van der Lei
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
5
Жан-Пьерр Райнер
ЦЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Статистика матча Венло - Эммен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Информация о матче
Стадион:
Де Кул
Новости команд
Все
Венло
Эммен
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла
2021.08.25 16:39
20
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
2021.01.16 21:38
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Эредивизие. «Аякс» забил 13 голов «Венло»; у Лассина Траоре пента-трик
2020.10.24 19:26
9
«Витесс» выиграл третий матч из четырех после увольнения Слуцкого. Общий счет – 10:0
2019.12.22 21:30
15
Слуцкий: «Не обращаю внимания на рекорды, больше думаю о матчах»
2019.10.20 10:47
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Венло» и одержал четвертую победу подряд
2019.10.20 00:15
4
Эредивизие. «Аякс» благодаря разгрому «Венло» сместил «Витесс» с первого места
2019.08.17 22:27
«Крылья Советов» объявили о переходе защитника Бейла
2021.08.25 16:39
20
Эредивизие. Ассисты 37-летнего Роббена помогли «Гронингену» разгромить «Эммен»
2021.05.09 16:56
1
Фанаты «Эммена» перед игрой с «Витессом» закрыли ворота черной пленкой. У команды ни одной победы в 17 матчах
2021.01.16 21:38
Эредивизие. «Витесс» разгромил «Эммен». Команда Слуцкого одержала вторую победу подряд
2019.02.24 18:21
1
Эредивизие. «Витесс» сыграл вничью с «Эмменом», команда Слуцкого не проигрывает три матча подряд
2018.12.01 22:20
3
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