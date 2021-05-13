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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Венло
Аякс - Венло: обзор матча 13 мая 2021
Аякс
13.05.2021, четверг, 15:30
Голландия. Эредивизие, 33 тур
3 : 1
Завершен
Венло
10'
Д. Ренш
57'
С. Аллер
77'
М. Кудус
76'
Г. Якумакис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Венло
Замена
Д. Тадич
️️️️
М. Кудус
79'
Замена
Антони
️️️️
Д. Нерес
79'
ГОЛ! 3:1!
М. Кудус
Пас отдал
Ш. Клайбер
77'
76'
ГОЛ! 2:1!
Г. Якумакис
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
У. Идрисси
69'
Замена
Ш. Клайбер
️️️️
Д. Ренш
69'
68'
Замена
Я. Ремер
️️️️
З. Машаш
58'
Замена
G. Hupperts
️️️️
S. Janssen
58'
Замена
J. Arias
️️️️
L. Schmitz
ГОЛ! 2:0!
С. Аллер
57'
Красная карточка
К. Тэйлор
53'
Желтая карточка
Л. Мартинес
49'
44'
Желтая карточка
Г. Якумакис
Замена
К. Тэйлор
️️️️
Д. Классен
44'
ГОЛ! 1:0!
Д. Ренш
Пас отдал
Д. Нерес
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
1
Маартен Стекеленбург
ВР
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
11
Уссама Идрисси
ЛВ
32
Юрген Эккеленкамп
ЦП
18
Дэви Классен
АП
20
Мохаммед Кудус
АП
7
Давид Нерес
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Венло
1
Thorsten Kirschbaum
ВР
33
Тобиас Пахоник
ЦЗ
7
Lukas Schmitz
ЦЗ
5
Arjan Swinkels
ЦЗ
29
Зинедин Машаш
ЦП
8
Danny Post
ЦП
32
Вито ван Крой
ПВ
5
Kristopher Da Graca
ЦФ
15
S. Janssen
ЦФ
25
Leon Guwara
ЦФ
7
Георгиос Якумакис
ЦФ
Аякс
20
Дан Райцигер
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
2
Шон Клайбер
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
24
Энрик Льянсана
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
7
Антони
ПВ
2
Лассина Траоре
ЦФ
Венло
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
38
Яхкуро Ремер
ПВ
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
0
G. Hupperts
ЦФ
0
J. John
ЦФ
25
Jafar Arias
ЦФ
4-1-3-2
1
Стекеленбург
12
Тимбер
6
Мартинес
2
Ренш
4
Схюрс
32
Эккеленкамп
11
Идрисси
20
Кудус
7
Нерес
22
Аллер
18
Классен
3-2-1-4
1
33
Пахоник
7
5
29
Машаш
8
32
ван Крой
7
Якумакис
25
15
5
7
Нерес
7
Антони
7
Антони
7
Нерес
2
Ренш
2
Клайбер
2
Клайбер
2
Ренш
11
Идрисси
8
Гравенберх
8
Гравенберх
11
Идрисси
18
Классен
24
Тэйлор
24
Тэйлор
18
Классен
20
Кудус
10
Тадич
10
Тадич
20
Кудус
29
Машаш
38
Ремер
38
Ремер
29
Машаш
15
0
0
15
7
25
25
7
Остались в запасе
Аякс
Венло
24
Энрик Льянсана
ОП
20
Дан Райцигер
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
2
Лассина Траоре
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
0
J. John
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
Остались в запасе
24
Энрик Льянсана
ОП
20
Дан Райцигер
ВР
16
Калвин Ратси
ВР
2
Лассина Траоре
ЦФ
Остались в запасе
22
Bram Verbong
ЦФ
24
Wassim Essanoussi
ЦФ
27
Torino Hunte
ЦФ
42
Lars Nabbe
ЦФ
0
J. John
ЦФ
30
Делано ван Крой
ВР
5
Steffen SchÃ¤fer
ЦЗ
5
Рой Гелми
ЦЗ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Аякс - Венло
1
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Венло
Голландия. Эредивизие
Алмере Сити
0 : 0
03.06.2023
Венло
Голландия. Эредивизие
Виллем II
0 : 0
27.05.2023
Венло
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Венло
0 : 4
16.05.2021
Эммен
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Аякс
3 : 1
13.05.2021
Венло
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Венло
3 : 3
08.05.2021
РКС Ваалвейк
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
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