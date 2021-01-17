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Расписание матчей
Австрия. Бундеслига
Вольфсберг - Штурм
Вольфсберг - Штурм: обзор матча 17 января 2021
Вольфсберг
17.01.2021, воскресенье, 19:00
Австрия. Бундеслига, 7 тур
0 : 0
Завершен
Штурм
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Вольфсберг - Штурм
Замена
Ш. Дьен
️️️️
М. Тафернер
84'
Замена
Т. Рохер
️️️️
С. Спранглер
71'
Желтая карточка
М. Лиендл
64'
62'
Замена
О. Китеишвили
️️️️
Я. Яншер
62'
Замена
Б. Балай
️️️️
К. Фрайсенбихлер
51'
Желтая карточка
Я. Яншер
Желтая карточка
Д. Баумгартнер
45'
+1
28'
Красная карточка
А. Данте
Пенальти не реализован!
М. Лиендл
28'
Желтая карточка
Д. Шерцер
26'
Желтая карточка
Д. Визингер
21'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вольфсберг
31
Александер Кофлер
ВР
22
Доминик Баумгартнер
ЦЗ
24
Лука Лочошвили
ЦЗ
3
Джонатан Шерцер
ЦЗ
27
Михаэль Новак
ЦЗ
10
Михаэль Лиендл
ЛП
30
Маттеус Тафернер
ЛП
16
Марио Ляйтгеб
ЦП
6
Свен Спранглер
ЦП
29
Дарио Визингер
ЦФ
9
Деян Йовелич
ЦФ
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Штурм
28
Йорг Зибенхандль
ВР
5
Грегори Вютрих
ЦЗ
4
Йон Горенц-Станкович
ЦЗ
4
Давид Немет
ЦЗ
70
Юсуф Газибегович
ПЗ
44
Амаду Данте
ЦП
77
Иван Любич
ЦП
89
Якоб Яншер
ЦП
25
Стефан Хирлендер
ЦП
30
Андреас Кюн
ЦФ
30
Кевин Фрайсенбихлер
ЦФ
Главный тренер
Хайко Фогель
Вольфсберг
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
15
Неманья Рнич
ЦЗ
18
Торстен Рохер
ЦП
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
21
Шейху Дьен
ЦФ
Штурм
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
8
Отар Китеишвили
ЦП
15
Francisco Mwepu
ЦФ
9
Беким Балай
ЦФ
4-4-2
31
Кофлер
22
Баумгартнер
3
Шерцер
27
Новак
24
Лочошвили
30
Тафернер
16
Ляйтгеб
6
Спранглер
10
Лиендл
9
Йовелич
29
Визингер
4-4-2
28
Зибенхандль
70
Газибегович
4
Горенц-Станкович
4
Немет
5
Вютрих
77
Любич
89
Яншер
25
Хирлендер
44
Данте
30
Фрайсенбихлер
30
Кюн
6
Спранглер
18
Рохер
18
Рохер
6
Спранглер
30
Тафернер
21
Дьен
21
Дьен
30
Тафернер
89
Яншер
8
Китеишвили
8
Китеишвили
89
Яншер
30
Фрайсенбихлер
9
Балай
9
Балай
30
Фрайсенбихлер
Остались в запасе
Вольфсберг
Штурм
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Хайко Фогель
Остались в запасе
15
Гурам Гиорбелидзе
ЛЗ
29
Мануэль Куттин
ВР
15
Неманья Рнич
ЦЗ
24
Кристофер Верницниг
ЦП
17
Кай Страцниг
ЦП
Остались в запасе
15
Francisco Mwepu
ЦФ
33
Тобиас Шютценауэр
ВР
18
Филипп Хуспек
ЦП
17
Лукас Ягер
ЦП
Главный тренер
Фердинанд Фельдхофер
Главный тренер
Хайко Фогель
Статистика матча Вольфсберг - Штурм
4
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 14 тур
Аустрия
- : -
28.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Вольфсберг
1 : 2
22.11.2026
Рид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Хартберг
1 : 0
24.10.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Вольфсберг
0 : 2
18.10.2026
Тироль
Штурм
Лига Европы, 5 тур
Хоффенхайм
- : -
26.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Альтах
1 : 0
22.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Штурм
3 : 4
08.11.2026
Зальцбург
Лига Европы, 4 тур
Штурм
2 : 3
05.11.2026
Целе
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Вольфсберг
1 : 1
01.11.2026
Штурм
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Штурм
2 : 2
25.10.2026
Рид
Информация о матче
Стадион:
Лаванттал-Арена
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