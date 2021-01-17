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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Йени Малатьяспор - Ризеспор
Йени Малатьяспор - Ризеспор: обзор матча 17 января 2021
Йени Малатьяспор
17.01.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 19 тур
4 : 1
Завершен
Ризеспор
46'
K. Kanatsızkuş
50'
K. Kanatsızkuş
61'
U. Bulut
74'
М. Эскихеллак
30'
М. Шкода (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Йени Малатьяспор - Ризеспор
Замена
F. Zuqui
️️️️
U. Bulut
87'
Замена
A. Ildiz
️️️️
A. BÃ¼yÃ¼k
81'
80'
Замена
М. Пала
️️️️
К. Михаляк
80'
Замена
A. Koc
️️️️
Д. Мельняк
ГОЛ! 4:1!
М. Эскихеллак
Пас отдал
A. BÃ¼yÃ¼k
74'
70'
Замена
K. Rüzgar
️️️️
М. Шкода
63'
Замена
Т. Торун
️️️️
Д. Эрдоган
63'
Замена
Б. Самудио
️️️️
F.
ГОЛ! 3:1!
U. Bulut
Пас отдал
К. Хафез
61'
ГОЛ! 2:1!
K. Kanatsızkuş
Пас отдал
A. BÃ¼yÃ¼k
50'
ГОЛ! 1:1!
K. Kanatsızkuş
46'
Замена
М. Эскихеллак
️️️️
З. Явру
46'
Замена
A. Acquah
️️️️
S. Kaya
46'
Замена
К. Хафез
️️️️
М. Фофана
46'
44'
Желтая карточка
М. Шкода
39'
Желтая карточка
Д. Мельняк
30'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Шкода
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Йени Малатьяспор
25
Эртак Эзбир
ВР
29
Иссам Чебаке
ЦЗ
7
Морике Фофана
ЦЗ
18
Зеки Явру
ЦЗ
15
Тинэйдж Хадебе
ЦЗ
55
Юссуф Ндайшими
ЦП
17
Kubilay Kanatsızkuş
ЦФ
13
Wallace
ЦФ
26
Semih Kaya
ЦФ
9
Umut Bulut
ЦФ
7
Adem BÃ¼yÃ¼k
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
5
Селим Ай
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
6
Онур Булут
ЦП
21
Доган Эрдоган
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
77
Конрад Михаляк
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Йени Малатьяспор
13
Мурат Акча
ЦЗ
15
Карим Хафез
ЦЗ
30
Ahmed Ildiz
ЦП
19
Afriyie Acquah
ЦП
19
Мустафа Эскихеллак
ПВ
11
Жетмир Топалли
ЦФ
8
F. Zuqui
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
67
Eray İşcan
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Ризеспор
30
Zafer Gorgen
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
28
Murat Saglam
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
29
Душан Йованчич
ОП
54
Митхат Пала
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
9
Kemal Rüzgar
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
4-1-5
25
Эзбир
29
Чебаке
18
Явру
15
Хадебе
7
Фофана
55
Ндайшими
13
7
9
26
17
2-4-4
13
5
Ай
17
Мельняк
6
Булут
21
Эрдоган
5
Дурак
66
Дилавер
11
7
Шкода
77
Михаляк
30
9
8
8
9
18
Явру
19
Эскихеллак
19
Эскихеллак
18
Явру
7
Фофана
15
Хафез
15
Хафез
7
Фофана
7
30
30
7
26
19
19
26
7
Шкода
9
9
7
Шкода
77
Михаляк
54
Пала
54
Пала
77
Михаляк
17
Мельняк
35
35
17
Мельняк
21
Эрдоган
8
Торун
8
Торун
21
Эрдоган
11
81
Самудио
81
Самудио
11
Остались в запасе
Йени Малатьяспор
Ризеспор
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
67
Eray İşcan
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
29
Душан Йованчич
ОП
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
11
Жетмир Топалли
ЦФ
92
Bülent Cevahir
ЦФ
13
Мурат Акча
ЦЗ
67
Eray İşcan
ЦФ
92
Jody Lukoki
ЦФ
Остались в запасе
29
Душан Йованчич
ОП
30
Zafer Gorgen
ВР
28
Murat Saglam
ЦЗ
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
Главный тренер
Эртюгрюл Саглам
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Йени Малатьяспор - Ризеспор
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Йени Малатьяспор
0 : 5
21.05.2022
Фенербахче
Турция. Суперлига, 37 тур
Кайсериспор
3 : 0
14.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 36 тур
Йени Малатьяспор
1 : 3
08.05.2022
Ризеспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Аланьяспор
2 : 1
01.05.2022
Йени Малатьяспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Йени Малатьяспор
2 : 3
24.04.2022
Коньяспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
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