Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Насьональ - Морейренcе
Насьональ - Морейренcе: обзор матча 17 января 2021
Насьональ
17.01.2021, воскресенье, 18:00
Португалия. Примейра, 14 тур
0 : 1
Завершен
Морейренcе
78'
С. Витория
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Насьональ - Морейренcе
90'
+6
Желтая карточка
A. Soares
90'
+3
Желтая карточка
Н. Феррарези
Желтая карточка
Педрао
84'
Замена
J. Victor
️️️️
R. Micael
81'
78'
ГОЛ! 0:1!
С. Витория
Пас отдал
Ф. Соареш
77'
Замена
L. Rodrigues
️️️️
A. Silva
77'
Замена
Д. Тавареш
️️️️
Ян
Желтая карточка
R. Micael
76'
Замена
Ж. Камачу
️️️️
К. Горре
74'
Замена
F. Ramos
️️️️
L. Azouni
64'
Замена
Вити
️️️️
J. VigÃ¡rio
64'
63'
Желтая карточка
С. Витория
Желтая карточка
L. Azouni
53'
53'
Замена
️️️️
А. Конте
Желтая карточка
Б. Риаскос
42'
30'
Желтая карточка
Ф. Пачеко
19'
Желтая карточка
А. Конте
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Насьональ
44
Педрао
ЦЗ
21
Лукас Кал
ОП
55
Нуну Борхес
ОП
23
Larry Azouni
ЦП
0
Ruben Freitas
ЦФ
20
JoÃ£o VigÃ¡rio
ЦФ
94
Брайан Риаскос
ЦФ
14
Rúben Micael
ЦФ
11
Кенжи Горре
ЦФ
35
Брайан Рочес
ЦФ
1
Riccardo Piscitelli
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Машаду
Морейренcе
14
Матеус Пасинато
ВР
5
Науэль Феррарези
ЦЗ
5
Абду Конте
ЦЗ
19
Стивен Витория
ЦЗ
5
Anthony D'Alberto
ЦЗ
22
Филипе Соареш
ЦП
6
Фабио Пачеко
ЦП
6
Alex Soares
ЦП
18
Ян
ПВ
97
Дерик Ласерда
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Главный тренер
Мигел Леал
Насьональ
37
Жоау Камачу
ЛВ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
26
Венсан Косьелло
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
88
Francisco Ramos
ЦП
22
Kalindi
ЦФ
77
João Victor
ЦФ
23
Вити
ЦФ
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
Морейренcе
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
1
Матеус Силва
ПЗ
20
Давид Тавареш
ЦП
17
Гонсалу Франку
ЦП
8
Ибрахима
ЦП
1
Kewin
ЦФ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
20
Lucas Rodrigues
ЦФ
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
1-2-1-5
44
Педрао
21
Кал
55
Борхес
23
14
1
35
Рочес
11
Горре
94
Риаскос
4-3-1-2
14
Пасинато
5
Конте
19
Витория
5
5
Феррарези
22
Соареш
6
Пачеко
6
18
Ян
33
97
Ласерда
14
77
77
14
20
23
Вити
23
Вити
20
11
Горре
37
Камачу
37
Камачу
11
Горре
23
88
88
23
18
Ян
20
Тавареш
20
Тавареш
18
Ян
33
20
20
33
Остались в запасе
Насьональ
Морейренcе
22
Kalindi
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мигел Леал
Остались в запасе
22
Kalindi
ЦФ
14
Ибрагим Абдуллахи Альхассан
ОП
1
Rui Filipe Teixeira da Encarnação
ЦФ
26
Венсан Косьелло
ЦП
12
Венсан Тиль
ЦП
Остались в запасе
1
Kewin
ЦФ
1
Матеус Силва
ПЗ
23
Abdoulaye Ba
ЦФ
17
Гонсалу Франку
ЦП
9
Рафаэл Мартинс
ЦФ
25
Afonso Figueiredo
ЦЗ
8
Ибрахима
ЦП
Главный тренер
Мануэль Машаду
Главный тренер
Мигел Леал
Статистика матча Насьональ - Морейренcе
4
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
5
Матчи команд
Насьональ
Португалия. Примейра, 12 тур
Маритиму
- : -
27.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 11 тур
Насьональ
1 : 0
08.11.2026
Академика де Визеу
Португалия. Примейра, 10 тур
Арука
1 : 0
01.11.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 9 тур
Насьональ
1 : 0
25.10.2026
Брага
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Морейренcе
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Спортинг
1 : 0
07.11.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 10 тур
Морейренcе
2 : 1
31.10.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 9 тур
Эшторил
1 : 3
25.10.2026
Морейренcе
Португалия. Примейра, 8 тур
Морейренcе
0 : 1
09.10.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Мадейра
Новости команд
Все
Насьональ
Морейренcе
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Прогноз на точный счeт матча «Порту» – «Насьонал»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:37
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
«Витория Гимараэш» – «Насьонал»: кто победит в матче 3 тура чемпионата Португалии 2026/2027
22 августа
«Санта-Клара» – «Насьонал»: кто победит в матче 1 тура Высшей лиги 2026
9 августа
«ПСЖ» отдал в аренду конкурента Сафонова
6 июля
3
Прогноз на точный счeт матча «Порту» – «Насьонал»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:37
Прогноз на точный счет матча «Насьонал» – «Риу Аве»: Примейра, 10 мая 2025
2025.05.09 13:04
Прогноз на точный счeт матча «АВС» – «Морейренсе»: Примейра, 17 мая 2025
2025.05.16 13:34
Прогноз на точный счет матча «Морейренсе» – «Эшторил»: Примейра, 11 мая 2025
2025.05.10 18:11
«Порту» – «Морейренсе»: прогноз и ставки на матч 2 мая 2025 с коэффициентом 1.50
2025.05.01 10:07
Российский вратарь провел 3-й матч на ноль в чемпионате Португалии
2024.09.23 09:24
2
A Bola: «Краснодар» предложил 9 миллионов за хавбека «Морейренсе» Шикинью
2019.04.05 14:16
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+