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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Аталанта - Дженоа
Аталанта - Дженоа: обзор матча 17 января 2021
Аталанта
17.01.2021, воскресенье, 20:00
Италия. Серия А, 18 тур
0 : 0
Завершен
Дженоа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аталанта - Дженоа
Замена
С. Ламмерс
️️️️
Й. Иличич
88'
Замена
Й. Меле
️️️️
Х. Хатебур
88'
Желтая карточка
Р. Госенс
84'
80'
Замена
Ж. Онгуене
️️️️
Д. Дзаппакоста
75'
Желтая карточка
Д. Дзаппакоста
72'
Желтая карточка
Э. Гольданига
68'
Замена
Г. Пандев
️️️️
М. Пьяца
Замена
А. Миранчук
️️️️
Р. Малиновский
66'
Замена
Л. Муриэль
️️️️
Д. Сапата
57'
57'
Замена
В. Бехрами
️️️️
К. Строотман
56'
Замена
Э. Гольданига
️️️️
А. Масиелло
46'
Замена
Л. Лерагер
️️️️
М. Зайц
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аталанта
95
Пьерлуиджи Голлини
ВР
8
Робин Госенс
ЛЗ
2
Рафаэл Толой
ЦЗ
19
Хосе Луис Паломино
ЦЗ
6
Берат Джимсити
ЦЗ
33
Ханс Хатебур
ЦЗ
15
Мартен де Рон
ОП
17
Руслан Малиновский
ЦП
8
Ремо Фройлер
ЦП
72
Йосип Иличич
ЦФ
91
Дуван Сапата
ЦФ
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Дженоа
1
Маттиа Перин
ВР
5
Андреа Масиелло
ЦЗ
4
Доменико Кришито
ЦЗ
77
Давиде Дзаппакоста
ПЗ
25
Леннарт Чиборра
ЛП
16
Иван Радованович
ОП
8
Кевин Строотман
ЦП
47
Милан Бадель
ЦП
8
Миха Зайц
ЦП
7
Марко Пьяца
ЦФ
14
Эльдор Шомуродов
ЦФ
Главный тренер
Роландо Маран
Аталанта
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
13
Маттео Руджери
ЛЗ
21
Йоаким Меле
ЦЗ
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
59
Алексей Миранчук
АП
29
Сэм Ламмерс
ЦФ
10
Луис Муриэль
ЦФ
Дженоа
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
13
Маттиа Бани
ЦЗ
68
Жером Онгуене
ЦЗ
18
Эдоардо Гольданига
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
72
Филиппо Мелегони
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
85
Валон Бехрами
ЦП
21
Горан Пандев
ЦФ
3-3-2-2
95
Голлини
19
Паломино
6
Джимсити
33
Хатебур
8
Госенс
15
де Рон
2
Толой
17
Малиновский
8
Фройлер
91
Сапата
72
Иличич
3-1-4-2
1
Перин
77
Дзаппакоста
4
Кришито
5
Масиелло
16
Радованович
8
Строотман
47
Бадель
8
Зайц
25
Чиборра
14
Шомуродов
7
Пьяца
72
Иличич
29
Ламмерс
29
Ламмерс
72
Иличич
33
Хатебур
21
Меле
21
Меле
33
Хатебур
17
Малиновский
59
Миранчук
59
Миранчук
17
Малиновский
91
Сапата
10
Муриэль
10
Муриэль
91
Сапата
77
Дзаппакоста
68
Онгуене
68
Онгуене
77
Дзаппакоста
5
Масиелло
18
Гольданига
18
Гольданига
5
Масиелло
8
Зайц
21
Лерагер
21
Лерагер
8
Зайц
8
Строотман
85
Бехрами
85
Бехрами
8
Строотман
7
Пьяца
21
Пандев
21
Пандев
7
Пьяца
Остались в запасе
Аталанта
Дженоа
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Роландо Маран
Остались в запасе
13
Маттео Руджери
ЛЗ
57
Марко Спортиелло
ВР
31
Франческо Росси
ВР
23
Маттиа Кальдара
ЦЗ
44
Бошко Шутало
ЦЗ
21
Кристиан Ромеро
ЦЗ
23
Фабио Депаоли
ПЗ
32
Маттео Пессина
ЦП
Остались в запасе
4
Даниэль Думбравану
ЦЗ
18
Паоло Гильоне
ПЗ
6
Николо Ровелла
ОП
92
Альберто Палеари
ВР
22
Федерико Маркетти
ВР
13
Маттиа Бани
ЦЗ
72
Филиппо Мелегони
ЦП
Главный тренер
Джан Пьеро Гасперини
Главный тренер
Роландо Маран
Статистика матча Аталанта - Дженоа
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Аталанта
Лига конференций, 4 тур
Борац
- : -
26.11.2026
Аталанта
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
4 : 4
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Монца
0 : 1
08.11.2026
Аталанта
Лига конференций, 3 тур
Аталанта
1 : 1
05.11.2026
Кайрат
Италия. Серия А, 10 тур
Аталанта
0 : 3
02.11.2026
Парма
Италия. Серия А, 9 тур
Фиорентина
2 : 2
29.10.2026
Аталанта
Дженоа
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
- : -
28.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
0 : 2
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
1 : 2
08.11.2026
Милан
Италия. Серия А, 10 тур
Лечче
1 : 2
01.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 8 тур
Дженоа
1 : 0
25.10.2026
Венеция
Информация о матче
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