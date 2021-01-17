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Расписание матчей
Испания. Кубок
Тенерифе - Вильярреал
Тенерифе - Вильярреал: обзор матча 17 января 2021
Тенерифе
17.01.2021, воскресенье, 20:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 1
Завершен
Вильярреал
90'
Ф. Ниньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Тенерифе - Вильярреал
90'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Ниньо
Пас отдал
Ж. Морено
Замена
J. Padilla
️️️️
Ф. Соль
87'
Замена
S.
️️️️
В. Вада
87'
Желтая карточка
Д. Зарфино
86'
84'
Замена
Э. Капу
️️️️
Ф. Коклен
75'
Замена
Ф. Ниньо
️️️️
К. Бакка
Замена
О. Какабадзе
️️️️
Ш. Мур
73'
Замена
А. Муньос
️️️️
А. Бермехо
67'
Замена
Д. Зарфино
️️️️
E. Apeh
67'
61'
Замена
Р. Пенья
️️️️
Х. Коста
61'
Замена
Д. Парехо
️️️️
Д. Раба
61'
Замена
Ж. Морено
️️️️
А. Баэна
Желтая карточка
В. Вада
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тенерифе
15
Карлос Помарес
ЛЗ
18
Шакил Мур
ЦЗ
43
Бруну Вильсон
ЦЗ
95
Алекс Бермехо
ЛВ
16
Айтор Санц
ЦП
23
Валентин Вада
ЦП
13
Dani Hernández
ЦФ
14
Carlos Ruiz
ЦФ
8
Javi Alonso
ЦФ
19
E. Apeh
ЦФ
9
Фран Соль
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
Вильярреал
28
Херонимо Рульи
ВР
2
Первис Эступиньян
ЛЗ
24
Хауме Коста
ЛЗ
8
Хуан Фойт
ЦЗ
26
Рамиро Мори
ЦЗ
10
Алекс Баэна
ЛВ
13
Франсис Коклен
ОП
14
Мануэль Тригерос
ЦП
10
Йереми Пино
ПВ
70
Карлос Бакка
ЦФ
19
Даниэль Раба
ЦФ
Главный тренер
Унаи Эмери
Тенерифе
3
Алекс Муньос
ЦЗ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
25
Отар Какабадзе
ЦЗ
2
Джованни Зарфино
ЦП
0
Joselu
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
5
A. Jimenez
ЦФ
0
Suso
ЦФ
23
J. Padilla
ЦФ
Вильярреал
1
Серхио Асенхо
ВР
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
14
Пау Торрес
ЦЗ
7
Рубен Пенья
ПЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
6
Этьенн Капу
ОП
10
Даниэль Парехо
ЦП
7
Жерар Морено
ЦФ
14
Фер Ниньо
ЦФ
3-2-1-5
15
Помарес
43
Вильсон
18
Мур
16
Санц
23
Вада
95
Бермехо
14
9
Соль
19
8
13
4-1-1-2-2
28
Рульи
2
Эступиньян
8
Фойт
26
Мори
24
Коста
13
Коклен
14
Тригерос
10
Пино
10
Баэна
19
Раба
70
Бакка
95
Бермехо
3
Муньос
3
Муньос
95
Бермехо
23
Вада
0
0
23
Вада
19
2
Зарфино
2
Зарфино
19
9
Соль
23
23
9
Соль
18
Мур
25
Какабадзе
25
Какабадзе
18
Мур
24
Коста
7
Пенья
7
Пенья
24
Коста
13
Коклен
6
Капу
6
Капу
13
Коклен
19
Раба
10
Парехо
10
Парехо
19
Раба
10
Баэна
7
Морено
7
Морено
10
Баэна
70
Бакка
14
Ниньо
14
Ниньо
70
Бакка
Остались в запасе
Тенерифе
Вильярреал
0
Joselu
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
A. Jimenez
ЦФ
Главный тренер
Рауль Агне
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Унаи Эмери
Остались в запасе
0
Joselu
ЦФ
16
Adrián Ortolá
ЦФ
3
Никола Шипчич
ЦЗ
5
A. Jimenez
ЦФ
Остались в запасе
23
Альфонсо Педраса
ЛЗ
16
Мойзес Гомес
ЛВ
1
Серхио Асенхо
ВР
14
Пау Торрес
ЦЗ
Главный тренер
Рауль Агне
Главный тренер
Унаи Эмери
Статистика матча Тенерифе - Вильярреал
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Тенерифе
Испания. Сегунда, 16 тур
Альбасете
- : -
28.11.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 15 тур
Тенерифе
0 : 0
21.11.2026
Мальорка
Испания. Сегунда, 14 тур
Тенерифе
2 : 0
15.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 12 тур
Тенерифе
2 : 2
01.11.2026
ФК Андорра
Испания. Сегунда, 11 тур
Сабадель
1 : 1
25.10.2026
Тенерифе
Испания. Сегунда, 10 тур
Сельта (Б)
1 : 1
19.10.2026
Тенерифе
Вильярреал
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
- : -
25.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 13 тур
Барселона
3 : 2
22.11.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 12 тур
Вильярреал
2 : 0
08.11.2026
Хетафе
Лига чемпионов, Общий этап
Вильярреал
0 : 6
03.11.2026
ПСЖ
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Информация о матче
Стадион:
Элиодоре Родригес Лопес
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