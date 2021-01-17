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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
РКС Ваалвейк - Виллем II
РКС Ваалвейк - Виллем II: обзор матча 17 января 2021
РКС Ваалвейк
17.01.2021, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 17 тур
1 : 1
Завершен
Виллем II
45+2'
А. Тахири (П)
59'
К. Вридт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол РКС Ваалвейк - Виллем II
90'
+1
Желтая карточка
W. Spieringhs
Желтая карточка
Т. Лутонда
89'
Замена
С. Соу
️️️️
L. Daneels
79'
75'
Замена
W. Spieringhs
️️️️
П. Ллонч
70'
Замена
Л. Селахи
️️️️
Д. Кен
Замена
Т. Лутонда
️️️️
P. Quasten
63'
Замена
В. Дамашкан
️️️️
F. Stokkers
62'
59'
ГОЛ! 1:1!
К. Вридт
Пас отдал
М. Келерт
46'
Замена
М. Келерт
️️️️
Г. Саглам
46'
Замена
М. Трезор
️️️️
Ч. Наннели
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Тахири
45'
+2
45'
Желтая карточка
П. Ллонч
Замена
J. Efmorfidis
️️️️
O. John
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
РКС Ваалвейк
31
Константинос Лампру
ВР
5
Ахмед Туба
ЦЗ
2
Саид Бакари
ЦЗ
21
Мелле Меленстен
ЦЗ
46
Айман Азхил
ЦП
10
Ричард ван дер Венне
АП
27
Finn Stokkers
ЦФ
0
P. Quasten
ЦФ
0
O. John
ЦФ
14
Lennerd Daneels
ЦФ
8
Анас Тахири
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
8
Себастьян Хольмен
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
6
Jan-Arie van der Heijden
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
РКС Ваалвейк
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
5
Тьерри Лутонда
ЛЗ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
26
Себбе Августинс
ЦП
9
Давид Мин
ЦФ
30
James Efmorfidis
ЦФ
0
H. Mulder
ЦФ
19
Силла Соу
ЦФ
31
Виталий Дамашкан
ЦФ
Виллем II
4
Jordens Peters
ЦЗ
18
Линдон Селахи
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
48
Vincent Schippers
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
31
Майк Трезор
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
3-1-1-5
31
Лампру
5
Туба
2
Бакари
21
Меленстен
46
Азхил
10
ван дер Венне
0
8
Тахири
14
0
27
3-2-1-4
26
Брондел
8
Хольмен
3
17
Кен
8
Ллонч
7
Наннели
61
Саглам
14
Павлидис
11
Вридт
20
6
0
30
30
0
0
5
Лутонда
5
Лутонда
0
14
19
Соу
19
Соу
14
27
31
Дамашкан
31
Дамашкан
27
8
Ллонч
6
6
8
Ллонч
17
Кен
18
Селахи
18
Селахи
17
Кен
61
Саглам
27
Келерт
27
Келерт
61
Саглам
7
Наннели
31
Трезор
31
Трезор
7
Наннели
Остались в запасе
РКС Ваалвейк
Виллем II
9
Давид Мин
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
48
Vincent Schippers
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
4
Jordens Peters
ЦЗ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
9
Давид Мин
ЦФ
26
Себбе Августинс
ЦП
0
H. Mulder
ЦФ
25
Ларс Ньюпорт
ЦЗ
1
Этьен Вессен
ВР
22
Mike Grim
ВР
3
Хуриен Гаари
ЦЗ
Остались в запасе
48
Vincent Schippers
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
4
Jordens Peters
ЦЗ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча РКС Ваалвейк - Виллем II
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
0 : 1
05.05.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
РКС Ваалвейк
1 : 1
01.05.2026
Рода
Нидерланды. Эредивизие, 1/8 финала
Рода
1 : 1
28.04.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
Херенвен
3 : 1
15.01.2026
РКС Ваалвейк
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
РКС Ваалвейк
5 : 3
18.05.2025
Гоу Эхед Иглс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Мандемакерс
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