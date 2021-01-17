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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Спорт Ресифи
Флуминенсе - Спорт Ресифи: обзор матча 17 января 2021
Флуминенсе
17.01.2021, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 30 тур
1 : 0
Завершен
Спорт Ресифи
49'
P. (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Спорт Ресифи
Замена
H.
️️️️
L.
88'
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
F.
81'
Замена
N.
️️️️
М. Араухо
80'
80'
Замена
R.
️️️️
Адриэлсон
80'
Замена
H.
️️️️
R. Prata
Желтая карточка
F.
76'
Замена
К. Паулиста
️️️️
Л. Энрике
70'
58'
Желтая карточка
Сандер
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
P.
49'
46'
Замена
E.
️️️️
R. Henrique
42'
Замена
Сандер
️️️️
Маркиньос
40'
Красная карточка
J. Tavares
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Данило Барселос
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
8
Мартинелли
ЦП
15
Микель Араухо
АП
11
Луис Энрике
ПВ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Спорт Ресифи
27
Луан Полли
ВР
34
Адриэлсон
ЦЗ
2
Яго Майдана
ЦЗ
10
Маркиньос
ЛВ
12
JÃºnior Tavares
ЦП
0
Dalberto
ЦФ
18
Betinho
ЦФ
77
Marcão Silva
ЦФ
23
Raul Prata
ЦФ
2
Patric
ЦФ
5
Ronaldo Henrique
ЦФ
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
33
Нино
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
50
Юри
ОП
11
Веллингтон Силва
ПВ
88
Fernando Pacheco
ЦФ
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
12
João Lopes
ЦФ
Спорт Ресифи
1
Маилсон
ВР
6
Сандер
ЛЗ
4
Чико
ЦП
37
Бруниньо
АП
39
Gustavo Salgueiro
ЦФ
9
Hernane
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
20
Ricardinho
ЦФ
15
Rafael Thyere
ЦФ
2
Ewerton
ЦФ
3-1-2-5
4
Кларо
6
Барселос
2
Калегари
8
Мартинелли
15
Араухо
11
Энрике
11
9
1
88
3
2-1-1-5
27
Полли
34
Адриэлсон
2
Майдана
12
10
Маркиньос
18
5
2
23
77
9
27
Кардосо
27
Кардосо
9
11
Энрике
38
Паулиста
38
Паулиста
11
Энрике
15
Араухо
10
10
15
Араухо
11
25
25
11
23
9
9
23
34
Адриэлсон
20
20
34
Адриэлсон
10
Маркиньос
6
Сандер
6
Сандер
10
Маркиньос
5
2
2
5
Остались в запасе
Флуминенсе
Спорт Ресифи
88
Fernando Pacheco
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ПВ
50
Юри
ОП
2
Игор Жулиао
ПЗ
33
Нино
ЦЗ
12
João Lopes
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
39
Gustavo Salgueiro
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
37
Бруниньо
АП
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Остались в запасе
88
Fernando Pacheco
ЦФ
11
Веллингтон Силва
ПВ
50
Юри
ОП
2
Игор Жулиао
ПЗ
33
Нино
ЦЗ
12
João Lopes
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Остались в запасе
39
Gustavo Salgueiro
ЦФ
87
Микаэл
ЦФ
8
MÃ¡rcio AraÃºjo
ЦФ
37
Бруниньо
АП
4
Чико
ЦП
15
Rafael Thyere
ЦФ
1
Маилсон
ВР
Главный тренер
Рикардо Друбски
Статистика матча Флуминенсе - Спорт Ресифи
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 38 тур
Спорт Ресифи
0 : 4
07.12.2025
Гремио
Бразилия. Серия А, 37 тур
Баия
2 : 0
04.12.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
3 : 0
29.11.2025
Спорт Ресифи
Бразилия. Серия А, 35 тур
Спорт Ресифи
1 : 3
24.11.2025
Витория
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
3 : 2
19.11.2025
Спорт Ресифи
Информация о матче
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