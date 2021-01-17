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Расписание матчей
Испания. Кубок
Эспаньол - Осасуна
Эспаньол - Осасуна: обзор матча 17 января 2021
Эспаньол
17.01.2021, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
0 : 2
Завершен
Осасуна
9'
Х. Мартинес
29'
Э. Барха
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Эспаньол - Осасуна
Желтая карточка
Р. де Томас
84'
84'
Замена
Р. Гарсия
️️️️
Э. Барха
76'
Замена
Р. Торрес
️️️️
Джони
Замена
А. Вадильо
️️️️
В. Лей
75'
67'
Замена
И. Видаль
️️️️
Ф. Ронкалья
Замена
Н. Меламед
️️️️
М. Варгас
67'
67'
Замена
И. Перес
️️️️
А. Будимир
66'
Замена
Ойер
️️️️
Л. Торро
Замена
А. Эмбарба
️️️️
Д. Лопес
53'
Замена
С. Дардер
️️️️
О. Мелендо
53'
Замена
Р. де Томас
️️️️
Х. Пуадо
53'
51'
Желтая карточка
Х. Мартинес
Желтая карточка
О. Хиль
50'
45'
+1
Желтая карточка
А. Будимир
34'
Желтая карточка
Э. Гальего
29'
ГОЛ! 0:2!
Э. Барха
Пас отдал
Ф. Ронкалья
9'
ГОЛ! 0:1!
Х. Мартинес
Пас отдал
Э. Гальего
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эспаньол
13
Ойер
ВР
12
Дидач Вила
ЛЗ
27
Оскар Хиль
ЦЗ
12
Фернандо Калеро
ЦЗ
6
Леандро Кабрера
ЦЗ
7
Ву Лей
ЛВ
7
Хави Пуадо
ЛВ
8
Матиас Варгас
ЛВ
5
Давид Лопес
ОП
8
Фран Мерида
ЦП
21
Оскар Мелендо
ПВ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Осасуна
1
Хуан Перес
ВР
23
Мануэль Санчес
ЛЗ
16
Рауль Навас
ЦЗ
15
Унаи Гарсия
ЦЗ
14
Факундо Ронкалья
ПЗ
24
Джони
ЛВ
6
Лукас Торро
ОП
24
Хави Мартинес
АП
11
Энрике Барха
ПВ
18
Энрик Гальего
ЦФ
17
Анте Будимир
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Эспаньол
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
10
Нико Меламед
ЛВ
14
Альваро Вадильо
ЛВ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
10
Серхи Дардер
ЦП
23
Адриан Эмбарба
ПВ
9
Рауль де Томас
ЦФ
Осасуна
13
Иньяки Альварес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
22
Игнасио Видаль
ПЗ
14
Рубен Гарсия
ЛВ
6
Ойер
ОП
21
Иньиго Перес
ЦП
10
Роберто Торрес
АП
9
Хонатан Кальери
ЦФ
4-1-1-3-1
13
Ойер
12
Вила
12
Калеро
6
Кабрера
27
Хиль
5
Лопес
8
Мерида
8
Варгас
7
Пуадо
21
Мелендо
7
Лей
4-1-3-2
1
Перес
14
Ронкалья
16
Навас
15
Гарсия
23
Санчес
6
Торро
11
Барха
24
Мартинес
24
Джони
17
Будимир
18
Гальего
8
Варгас
10
Меламед
10
Меламед
8
Варгас
5
Лопес
23
Эмбарба
23
Эмбарба
5
Лопес
21
Мелендо
10
Дардер
10
Дардер
21
Мелендо
7
Лей
14
Вадильо
14
Вадильо
7
Лей
7
Пуадо
9
де Томас
9
де Томас
7
Пуадо
14
Ронкалья
22
Видаль
22
Видаль
14
Ронкалья
11
Барха
14
Гарсия
14
Гарсия
11
Барха
6
Торро
6
Ойер
6
Ойер
6
Торро
17
Будимир
21
Перес
21
Перес
17
Будимир
24
Джони
10
Торрес
10
Торрес
24
Джони
Остались в запасе
Эспаньол
Осасуна
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Главный тренер
Франсиско Руфете
13
Иньяки Альварес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Остались в запасе
13
Диего Лопес
ВР
17
Адрия Педроса
ЛЗ
88
Кейди Баре
ЦП
10
Поль Лосано
ЦП
Остались в запасе
13
Иньяки Альварес
ВР
3
Хуан Крус
ЛЗ
5
Давид Гарсия
ЦЗ
9
Хонатан Кальери
ЦФ
Главный тренер
Франсиско Руфете
Главный тренер
Хагоба Аррасате
Статистика матча Эспаньол - Осасуна
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Эспаньол
Испания. Примера, 14 тур
Эспаньол
- : -
30.11.2026
Хетафе
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Эспаньол
0 : 0
07.11.2026
Депортиво
Испания. Примера, 11 тур
Вильярреал
0 : 1
30.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 10 тур
Расинг
2 : 1
24.10.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 9 тур
Эспаньол
0 : 1
17.10.2026
Атлетико
Осасуна
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Депортиво
2 : 1
02.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 10 тур
Севилья
2 : 0
26.10.2026
Осасуна
Испания. Примера, 9 тур
Осасуна
2 : 0
18.10.2026
Расинг
Информация о матче
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