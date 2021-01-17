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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Олимпиакос - ПАС
Олимпиакос - ПАС: обзор матча 17 января 2021
Олимпиакос
17.01.2021, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 17 тур
1 : 0
Завершен
ПАС
90+4'
А. Хассан
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Олимпиакос - ПАС
ГОЛ! 1:0!
А. Хассан
Пас отдал
К. Фортунис
90'
+4
Желтая карточка
О. Рябчук
82'
Замена
Т. Силва
️️️️
М. Вальбуэна
82'
80'
Желтая карточка
М. Салиакас
79'
Замена
В. Наумец
️️️️
Г. Памлидис
Замена
М. Врусаи
️️️️
М. Дрегер
72'
Замена
А. Хассан
️️️️
Г. Масурас
66'
57'
Желтая карточка
М. Персман
55'
Замена
Х. Элефтериадис
️️️️
F. Brener
Замена
М. Камара
️️️️
А. Бухалакис
46'
Замена
К. Фортунис
️️️️
Брума
46'
40'
Желтая карточка
Р. Эррамуспе
Пенальти не реализован!
М. Вальбуэна
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Олимпиакос
1
Жозе Са
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
35
Рубен Семеду
ЦЗ
4
Папе Сиссе
ЦЗ
37
Мохамед Дрегер
ПЗ
77
Брума
ЛВ
7
Георгиос Масурас
ЛВ
6
Янн М'Вила
ОП
41
Андреас Бухалакис
ЦП
28
Матье Вальбуэна
АП
19
Юссеф Эль-Араби
ЦФ
Главный тренер
Педру Мартинш
ПАС
1
Лефтерис Хутесиотис
ВР
43
Марвин Персман
ЦЗ
5
Родриго Эррамуспе
ЦЗ
4
Яннис Каргас
ЦЗ
2
Манолис Салиакас
ЦЗ
8
Ангелос Лиасос
ОП
7
Александрос Карталис
ЦП
14
Георгиос Памлидис
ПВ
12
Jean-Baptiste Leo
ЦФ
22
Stefanos Siontis
ЦФ
0
F. Brener
ЦФ
Главный тренер
Яннис Петракис
Олимпиакос
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
17
Мариус Врусаи
ЛВ
88
Пепе
ЦП
70
Тиагу Силва
ЦП
2
Мади Камара
ЦП
7
Константинос Фортунис
АП
19
Ахмед Хассан
ЦФ
ПАС
31
Василиос Атанасиу
ВР
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
20
Христос Элефтериадис
ЛВ
9
Владислав Наумец
ЛВ
11
Александрос Лолис
ЛВ
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Са
5
Рябчук
35
Семеду
4
Сиссе
37
Дрегер
6
М'Вила
41
Бухалакис
7
Масурас
28
Вальбуэна
77
Брума
19
Эль-Араби
4-1-1-1-3
1
Хутесиотис
5
Эррамуспе
4
Каргас
2
Салиакас
43
Персман
8
Лиасос
7
Карталис
14
Памлидис
0
22
12
37
Дрегер
17
Врусаи
17
Врусаи
37
Дрегер
28
Вальбуэна
70
Силва
70
Силва
28
Вальбуэна
41
Бухалакис
2
Камара
2
Камара
41
Бухалакис
77
Брума
7
Фортунис
7
Фортунис
77
Брума
7
Масурас
19
Хассан
19
Хассан
7
Масурас
0
20
Элефтериадис
20
Элефтериадис
0
14
Памлидис
9
Наумец
9
Наумец
14
Памлидис
Остались в запасе
Олимпиакос
ПАС
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
Главный тренер
Педру Мартинш
31
Василиос Атанасиу
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Яннис Петракис
Остались в запасе
47
Огмундур Кристинссон
ВР
25
Хосе Холебас
ЛЗ
34
Авраам Пападопулос
ЦЗ
88
Пепе
ЦП
Остались в запасе
31
Василиос Атанасиу
ВР
24
Antonis Oikonomopoulos
ЦФ
25
Pantelis Panourgias
ЦФ
3
Ставрос Пилиос
ЛЗ
47
Pavlos Grosdanis
ЦФ
11
Georgios Doumtsis
ЦФ
11
Александрос Лолис
ЛВ
Главный тренер
Педру Мартинш
Главный тренер
Яннис Петракис
Статистика матча Олимпиакос - ПАС
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Олимпиакос
Лига Европы, 5 тур
Олимпиакос
- : -
26.11.2026
Милан
Греция. Суперлига, 11 тур
Олимпиакос
6 : 2
22.11.2026
Ираклис
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 9 тур
Кифисиас
2 : 3
31.10.2026
Олимпиакос
Греция. Суперлига, 8 тур
Олимпиакос
5 : 0
25.10.2026
Каламата
ПАС
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАС
0 : 1
11.05.2024
Волос
Греция. Суперлига, 6 тур
Кифисиас
2 : 3
27.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 5 тур
Пансерраикос
2 : 1
21.04.2024
ПАС
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС
0 : 1
13.04.2024
Астерас
Греция. Суперлига, 3 тур
ОФИ
4 : 0
06.04.2024
ПАС
Информация о матче
Стадион:
Георгиос Караискакис
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