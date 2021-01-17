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Расписание матчей
Испания. Кубок
Малага - Гранада
Малага - Гранада: обзор матча 17 января 2021
Малага
17.01.2021, воскресенье, 14:00
Испания. Кубок, 1/16 финала
1 : 2
Завершен
Гранада
76'
C. Quintana
16'
Ф. Вико
28'
Х. Молина
Матч
Статистика
Личные встречи
Протокол Малага - Гранада
85'
Замена
А. Монторо
️️️️
Л. Милья
Желтая карточка
J. Rivas
78'
ГОЛ! 1:2!
C. Quintana
76'
Замена
Л. Муньос
️️️️
A. Quintana
73'
Замена
C. Rodriguez
️️️️
J. Sánchez
69'
68'
Замена
Р. Сольдадо
️️️️
Х. Молина
68'
Замена
Я. Эррера
️️️️
Ф. Вико
Замена
Х. Муньос
️️️️
Y. Rahmani
58'
56'
Замена
Р. Кенеди
️️️️
А. Соро
Замена
П. Чаваррия
️️️️
O. Sá
46'
Замена
C. Quintana
️️️️
R. Enríquez
46'
28'
ГОЛ! 0:2!
Х. Молина
Пас отдал
А. Соро
16'
ГОЛ! 0:1!
Ф. Вико
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Малага
12
Хуан Сориано
ВР
4
Йосуа Мехиас
ЦЗ
21
Александер Гонсалес
ЦЗ
5
Juande Rivas
ЦФ
23
Alberto Escassi
ЦФ
6
Ramón Enríquez
ЦФ
26
A. Quintana
ЦФ
19
J. Samperio
ЦФ
18
Jozabed Sánchez
ЦФ
19
Y. Rahmani
ЦФ
7
Orlando Sá
ЦФ
Гранада
13
Аарон Эскандель
ВР
18
Нехуэн Перес
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
23
Пепе Санчес
ПЗ
20
Димитри Фулкье
ПЗ
6
Луис Милья
ЦП
88
Ян Брайс
ЦП
19
Феде Вико
АП
7
Антонио Пуэртас
ПВ
29
Альберто Соро
ПВ
19
Хорхе Молина
ЦФ
Главный тренер
Диего Мартинес
Малага
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
45
Исмаэль Касас
ПЗ
8
Луис Муньос
ОП
0
C. Quintana
ЦФ
10
C. Rodriguez
ЦФ
4
David Lombán
ЦФ
13
Dani Barrio
ЦФ
11
Хоакин Муньос
ЦФ
19
Пабло Чаваррия
ЦФ
Гранада
24
Жоау Кошта
ВР
21
Карлос Нева
ЛЗ
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
29
Роберт Кенеди
ЛВ
19
Анхель Монторо
ЦП
21
Янхель Эррера
ЦП
97
Луис Суарес
ЦФ
9
Роберто Сольдадо
ЦФ
2-5
12
Сориано
4
Мехиас
21
Гонсалес
19
7
19
18
26
4-2-3-1
13
Эскандель
20
Фулкье
18
Перес
24
Вальехо
23
Санчес
6
Милья
88
Брайс
29
Соро
19
Вико
7
Пуэртас
19
Молина
6
0
0
6
18
10
10
18
26
8
Муньос
8
Муньос
26
19
11
Муньос
11
Муньос
19
7
19
Чаваррия
19
Чаваррия
7
29
Соро
29
Кенеди
29
Кенеди
29
Соро
6
Милья
19
Монторо
19
Монторо
6
Милья
19
Вико
21
Эррера
21
Эррера
19
Вико
19
Молина
9
Сольдадо
9
Сольдадо
19
Молина
Остались в запасе
Малага
Гранада
45
Исмаэль Касас
ПЗ
4
David Lombán
ЦФ
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
13
Dani Barrio
ЦФ
21
Карлос Нева
ЛЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
97
Луис Суарес
ЦФ
24
Жоау Кошта
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Остались в запасе
45
Исмаэль Касас
ПЗ
4
David Lombán
ЦФ
3
Кристо Ромеро
ЛЗ
13
Dani Barrio
ЦФ
Остались в запасе
21
Карлос Нева
ЛЗ
11
Дарвин Мачис
ЛВ
97
Луис Суарес
ЦФ
24
Жоау Кошта
ВР
22
Домингуш Дуарте
ЦЗ
Главный тренер
Диего Мартинес
Статистика матча Малага - Гранада
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Малага
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Осасуна
1 : 0
22.11.2026
Малага
Испания. Примера, 12 тур
Малага
1 : 2
07.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Испания. Примера, 10 тур
Алавес
1 : 1
23.10.2026
Малага
Испания. Примера, 9 тур
Малага
2 : 5
18.10.2026
Реал Сосьедад
Гранада
Испания. Сегунда, 16 тур
Гранада
- : -
29.11.2026
Сеута
Испания. Сегунда, 15 тур
Сабадель
1 : 1
21.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 14 тур
Гранада
1 : 0
15.11.2026
Лас-Пальмас
Испания. Сегунда, 12 тур
Эльденсе
0 : 2
01.11.2026
Гранада
Испания. Сегунда, 11 тур
Гранада
2 : 1
23.10.2026
Вальядолид
Испания. Сегунда, 10 тур
Гранада
2 : 0
18.10.2026
Кадис
Информация о матче
Стадион:
Ла Росаледа
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