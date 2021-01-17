Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Брест - Ренн
Брест - Ренн: обзор матча 17 января 2021
Брест
17.01.2021, воскресенье, 15:00
Франция. Лига 1, 20 тур
1 : 2
Завершен
Ренн
4'
Ф. Онора
7'
Б. Бурижо
77'
К. Гренье (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Брест - Ренн
Замена
Ж. Дюверн
️️️️
Р. Пьерр-Габриэль
89'
Замена
Г. Шарбонье
️️️️
П. Ласн
88'
87'
Замена
Ф. Мауасса
️️️️
Б. Бурижо
Желтая карточка
К. Эрейе
84'
Замена
Р. Филиппото
️️️️
Х. Белькебла
82'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
И. Кардона
78'
77'
ГОЛ с пенальти! 1:2!
К. Гренье
56'
Желтая карточка
Б. Бурижо
7'
ГОЛ! 1:1!
Б. Бурижо
Пас отдал
М. Терье
ГОЛ! 1:0!
Ф. Онора
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
15
Ромен Перро
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
18
Ронаэль Пьерр-Габриэль
ПЗ
6
Поль Ласн
ОП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
9
Франк Онора
ПВ
9
Стив Мунье
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ренн
1
Ромэйн Салин
ВР
3
Адриен Трюффер
ЛЗ
21
Наиф Агер
ЦЗ
5
Жерзино Ньямси
ЦЗ
14
Хамари Траоре
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
15
Стивен Н'Зонзи
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
27
Бенжамен Бурижо
ЦП
19
Клеман Гренье
ЦП
11
Жереми Доку
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Брест
1
Муез Хассен
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
6
Жеан Лукас
ЦП
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
Ренн
1
Альфред Гомис
ВР
27
Файто Мауасса
ЛЗ
29
Дальберт
ЛЗ
2
Брандон Соппи
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
8
Жонас Мартен
ЦП
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
23
Адриен Эну
ЦФ
4-1-1-2-2
30
Ларсоннер
15
Перро
5
Шардонне
29
Эрейе
18
Пьерр-Габриэль
6
Ласн
93
Белькебла
21
Февр
9
Онора
7
Кардона
9
Мунье
4-4-1-1
1
Салин
14
Траоре
21
Агер
5
Ньямси
3
Трюффер
6
Камавинга
27
Бурижо
19
Гренье
15
Н'Зонзи
11
Терье
11
Доку
93
Белькебла
12
Филиппото
12
Филиппото
93
Белькебла
18
Пьерр-Габриэль
93
Дюверн
93
Дюверн
18
Пьерр-Габриэль
7
Кардона
6
Лукас
6
Лукас
7
Кардона
6
Ласн
14
Шарбонье
14
Шарбонье
6
Ласн
27
Бурижо
27
Мауасса
27
Мауасса
27
Бурижо
Остались в запасе
Брест
Ренн
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
2
Брандон Соппи
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Альфред Гомис
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Жульен Стефан
Остались в запасе
24
Людовик Бааль
ЛЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
1
Муез Хассен
ВР
8
Уго Маньетти
ЦП
22
Кристиан Баттоккио
ЦП
Остались в запасе
2
Брандон Соппи
ПЗ
22
Лоранс Ассиньон
ПЗ
29
Дальберт
ЛЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
20
Ромен дель Кастильо
ПВ
1
Альфред Гомис
ВР
8
Жонас Мартен
ЦП
23
Адриен Эну
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Жульен Стефан
Статистика матча Брест - Ренн
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Ренн
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 11 тур
Лорьян
1 : 1
22.11.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига Европы, 4 тур
Ренн
0 : 0
04.11.2026
Олимпиакос
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Информация о матче
Стадион:
Франсис-Ле Бле
Новости команд
Все
Брест
Ренн
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1: шансы «Страсбура» и «Бреста» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Бреста» и «Лиона» на победу в матче 10 тура
7 ноября
«Лорьян» – «Брест»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 2 ноября 2026
2 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Лорьяна» и «Бреста» на победу в матче 9 тура
1 ноября
«Лорьян» – «Ренн»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 18:05
Лига 1: шансы «Лорьяна» и «Ренна» на победу в матче 11-го тура
21 ноября
«Ренн» – «Лилль»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
Лига 1 Франция: шансы «Ренна» и «Лилля» на победу в матче 10 тура
7 ноября
Лига Европы: шансы «Ренна» и «Олимпиакоса» на победу в матче 4 тура
3 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+