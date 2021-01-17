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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лугано
Сьон - Лугано: обзор матча 17 января 2021
Сьон
17.01.2021, воскресенье, 18:00
Швейцария. Суперлига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Лугано
75'
А. Гргич (П)
90+6'
Ф. Дапрела
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Лугано
90'
+6
ГОЛ! 1:1!
Ф. Дапрела
Замена
L. Lacroix
️️️️
М. Тосетти
90'
+1
85'
Замена
М. Факкинетти
️️️️
А. Кечкеш
ГОЛ с пенальти! 1:0!
А. Гргич
75'
Замена
С. Ди
️️️️
Y. Wakatsuki
72'
68'
Замена
Р. Мачек
️️️️
Д. Саббатини
Замена
L. Clemenza
️️️️
S. Doldur
64'
Замена
Р. Ульдрикис
️️️️
Г. Карлен
64'
64'
Замена
К. Лунгойи
️️️️
М. Боттани
64'
Замена
J. Ardaiz
️️️️
A. Gerndt
59'
Желтая карточка
Н. Лаванчи
54'
Желтая карточка
Ф. Дапрела
46'
Замена
M. Čovilo
️️️️
О. Кустодио
Желтая карточка
А. Гргич
38'
Желтая карточка
Y. Wakatsuki
30'
5'
Желтая карточка
З. Ловрич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
19
Siyar Doldur
ЦФ
6
Guy Christian Zock Abep
ЦФ
18
Yamato Wakatsuki
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лугано
33
Noam Baumann
ВР
5
Mijat Maric
ЦЗ
5
Фабио Дапрела
ЦЗ
5
Акош Кечкеш
ЦЗ
14
Нума Лаванчи
ЦЗ
3
Адриан Герреро
ЛВ
10
Оливье Кустодио
ЦП
4
Занди Ловрич
ЦП
14
Джонатан Саббатини
ЦП
19
Alexander Gerndt
ЦП
10
Маттиа Боттани
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Серей Ди
ЦП
20
Андре Эдгар
ЦП
4
Léo Lacroix
ЦФ
0
Luca Clemenza
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
Лугано
28
Роман Мачек
ЦП
7
Микаэль Факкинетти
ЦП
6
Miroslav Čovilo
ЦП
76
Lucio Soldini
ЦФ
9
Joaquín Ardaiz
ЦФ
99
Tommaso Centinaro
ЦФ
11
Кристофер Лунгойи
ЦФ
3-2-5
16
Фаюлу
5
19
Бамерт
5
8
Гргич
23
Тосетти
19
11
Карлен
18
6
77
4-4-1-1
33
5
Дапрела
5
Кечкеш
14
Лаванчи
5
4
Ловрич
14
Саббатини
19
10
Кустодио
3
Герреро
10
Боттани
23
Тосетти
4
4
23
Тосетти
19
0
0
19
18
20
Ди
20
Ди
18
11
Карлен
17
Ульдрикис
17
Ульдрикис
11
Карлен
14
Саббатини
28
Мачек
28
Мачек
14
Саббатини
19
9
9
19
5
Кечкеш
7
Факкинетти
7
Факкинетти
5
Кечкеш
10
Кустодио
6
6
10
Кустодио
10
Боттани
11
Лунгойи
11
Лунгойи
10
Боттани
Остались в запасе
Сьон
Лугано
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
76
Lucio Soldini
ЦФ
99
Tommaso Centinaro
ЦФ
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Остались в запасе
18
Кевин Фикеншер
ВР
20
Андре Эдгар
ЦП
99
Гийом Оаро
ЦФ
Остались в запасе
76
Lucio Soldini
ЦФ
99
Tommaso Centinaro
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Пьерлуиджи Тами
Статистика матча Сьон - Лугано
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лугано
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лугано
2 : 1
21.11.2026
Грассхоппер
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Лига конференций, 3 тур
Лугано
3 : 0
05.11.2026
Кауно Жальгирис
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лугано
2 : 1
01.11.2026
Базель
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Тун
2 : 3
25.10.2026
Лугано
Информация о матче
Стадион:
Тюбилон
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