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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Хатайспор
Денизлиспор - Хатайспор: обзор матча 17 января 2021
Денизлиспор
17.01.2021, воскресенье, 13:30
Турция. Суперлига, 19 тур
0 : 3
Завершен
Хатайспор
47'
M. Ozkal (АГ)
78'
М. Диуф (П)
90+5'
Д. Акинтола
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Хатайспор
90'
+6
Замена
A. Katranis
️️️️
M. Çaytemel
90'
+6
Замена
S. Ilgaz
️️️️
Д. Акинтола
90'
+5
ГОЛ! 0:3!
Д. Акинтола
Желтая карточка
S. AytaÃ§
90'
+1
Замена
M. Sarikus
️️️️
М. Доссеви
89'
84'
Вторая желтая
Ж. Биллонг
Замена
S. AytaÃ§
️️️️
Ã. Ãzdemir
79'
78'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Диуф
Желтая карточка
H. Sacko
77'
76'
Замена
И. Сакей
️️️️
А. Траоре
47'
ГОЛ в свои ворота! 0:1!
M. Ozkal
35'
Желтая карточка
Р. Рибейру
32'
Желтая карточка
Ж. Биллонг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
2
Tiago Lopes
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
29
Costel Pantilimon
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Хатайспор
6
Жан-Клод Биллонг
ЦЗ
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
34
Akin Alkan
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
9
Аарон Бупендза
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Денизлиспор
1
Дженк Генен
ВР
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
65
Mert Sarikus
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
77
Emirhan Kascioglu
ЦФ
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Хатайспор
98
Alexandros Katranis
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
18
Mert Altınöz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
10
Selim Ilgaz
ЦФ
3-3-5
0
4
Фабиано
2
14
Доссеви
9
22
Муравски
20
9
76
28
Сагаль
29
2-3-5
6
Биллонг
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
16
8
Акинтола
20
Рибейру
10
Траоре
9
Бупендза
14
Доссеви
65
65
14
Доссеви
76
91
91
76
8
Акинтола
10
10
8
Акинтола
10
Траоре
5
Сакей
5
Сакей
10
Траоре
16
98
98
16
Остались в запасе
Денизлиспор
Хатайспор
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
77
Emirhan Kascioglu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
18
Mert Altınöz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Остались в запасе
1
Дженк Генен
ВР
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
77
Emirhan Kascioglu
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
44
Alihan Kalkan
ЦФ
Остались в запасе
33
Yavuz Bugra Boyar
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
4
Soner Ornek
ЦФ
18
Mert Altınöz
ЦФ
2
Burak Camoglu
ЦФ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
7
Мохаммед Камара
ПВ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Денизлиспор - Хатайспор
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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Денизлиспор
Хатайспор
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
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Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
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9
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Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
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