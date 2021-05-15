Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Карагюмрюк - Денизлиспор
Карагюмрюк - Денизлиспор: обзор матча 15 мая 2021
Карагюмрюк
15.05.2021, суббота, 18:00
Турция. Суперлига, 42 тур
5 : 1
Завершен
Денизлиспор
42'
Ф. Борини (П)
45+1'
А. Собич
53'
J. Lens
80'
А. Собич
90+1'
В. Хеденстад
26'
M. Mesanovic
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Карагюмрюк - Денизлиспор
ГОЛ! 5:1!
В. Хеденстад
90'
+1
Замена
Y. Aygun
️️️️
Э. Вивиано
87'
ГОЛ! 4:1!
А. Собич
80'
78'
Замена
E. Kascioglu
️️️️
Ã. Ãek
Замена
M. Egemen Pehlivan
️️️️
J. Lens
72'
Замена
Я. Салибу
️️️️
E. Tatli
63'
ГОЛ! 3:1!
J. Lens
Пас отдал
A. Aktas
53'
46'
Замена
️️️️
В. Туша
ГОЛ! 2:1!
А. Собич
Пас отдал
E. Tatli
45'
+1
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Ф. Борини
42'
39'
Вторая желтая
A. Yavuz Kol
35'
Желтая карточка
A. Yavuz Kol
26'
ГОЛ! 0:1!
M. Mesanovic
Пас отдал
М. Доссеви
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Карагюмрюк
2
Эмилиано Вивиано
ВР
6
Вегар Хеденстад
ЦЗ
3
Энцо Роко
ЦЗ
4
Корай Алтинай
ЦП
27
Jeremain Lens
ЦП
6
Лукас Билья
ЦП
22
Aksel Aktas
ЦП
9
Артур Собич
ЦФ
14
Efe Tatli
ЦФ
70
Serhat Ahmetoglu
ЦФ
16
Фабио Борини
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
25
Ветон Туша
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Карагюмрюк
29
Юре Балковец
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
18
Вато Арвеладзе
АП
21
Muhammed Egemen Pehlivan
ЦФ
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
96
Yavuz Aygun
ЦФ
63
Bora Kadioglu
ЦФ
93
Яннис Салибу
ЦФ
Денизлиспор
33
Ferhat Erdogan
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
77
Emirhan Kascioglu
ЦФ
55
Burak Gümüştaş
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
2-4-4
2
Вивиано
6
Хеденстад
3
Роко
4
Алтинай
6
Билья
22
27
9
Собич
16
Борини
70
14
3-1-5
1
60
0
4
Фабиано
14
Доссеви
25
Туша
9
26
7
20
27
21
21
27
2
Вивиано
96
96
2
Вивиано
14
93
Салибу
93
Салибу
14
60
77
77
60
Остались в запасе
Карагюмрюк
Денизлиспор
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
АП
63
Bora Kadioglu
ЦФ
29
Юре Балковец
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
Главный тренер
Шенол Джан
33
Ferhat Erdogan
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
55
Burak Gümüştaş
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
Остались в запасе
25
Yavuz Ulas Genc
ЦФ
18
Вато Арвеладзе
АП
63
Bora Kadioglu
ЦФ
29
Юре Балковец
ЦЗ
91
Андреа Бертолаччи
ЦП
19
Лукас Кастро
ЦП
Остались в запасе
33
Ferhat Erdogan
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
55
Burak Gümüştaş
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
Главный тренер
Шенол Джан
Статистика матча Карагюмрюк - Денизлиспор
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 34 тур
Карагюмрюк
2 : 1
16.05.2026
Аланьяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Коджаэлиспор
0 : 1
09.05.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 32 тур
Карагюмрюк
1 : 0
03.05.2026
Генчлербирлиги
Турция. Суперлига, 31 тур
Бешикташ
0 : 0
27.04.2026
Карагюмрюк
Турция. Суперлига, 30 тур
Карагюмрюк
1 : 2
18.04.2026
Эюпспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Ататюрк Олимпият Стади
Новости команд
Все
Карагюмрюк
Денизлиспор
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 апреля 2026
27 апреля
«Бешикташ» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 27 апреля 2026 с коэффициентом 1.95
26 апреля
«Карагюмрюк» – «Ризеспор»: прогноз и ставки на матч 5 апреля 2026 с коэффициентом 2.05
4 апреля
Российский форвард забил 8-й гол в чемпионате Турции
19 марта
10
«Кайсериспор» – «Карагюмрюк»: прогноз и ставки на матч 19 марта 2026 с коэффициентом 3.45
18 марта
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+