Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Хатайспор - Денизлиспор
Хатайспор - Денизлиспор: обзор матча 08 мая 2021
Хатайспор
08.05.2021, суббота, 20:30
Турция. Суперлига, 40 тур
1 : 0
Завершен
Денизлиспор
68'
А. Бупендза
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хатайспор - Денизлиспор
Замена
Ю. Коне
️️️️
M. Çaytemel
90'
Замена
A. Canli
️️️️
Р. Абид
90'
88'
Замена
Ã. Ãek
️️️️
М. Дискеруд
83'
Замена
M. Eren Kiryolcu
️️️️
H. Sacko
75'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
A. Yavuz Kol
75'
Замена
В. Туша
️️️️
R. Niyaz
Замена
М. Мерт
️️️️
Р. Рибейру
70'
Замена
️️️️
А. Бупендза
70'
ГОЛ! 1:0!
А. Бупендза
68'
Замена
А. Траоре
️️️️
И. Сакей
58'
Желтая карточка
А. Бупендза
43'
35'
Пенальти не реализован!
H. Rodallega
15'
Желтая карточка
A. Yavuz Kol
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хатайспор
1
Мунир Моанд
ВР
28
Пабло Сантос
ЦЗ
14
Райан Абид
ЦП
5
Исаак Сакей
ЦП
90
Страхил Попов
ЦП
92
Маме-Бирам Диуф
ЦП
9
Аарон Бупендза
ЦФ
55
Yusuf Abdioğlu
ЦФ
16
Mesut Çaytemel
ЦФ
20
Рубен Рибейру
ЦФ
8
Давид Акинтола
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Денизлиспор
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
9
Hadi Sacko
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
77
Emirhan Kascioglu
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Хатайспор
99
Юссуф Коне
ЦЗ
19
Мухаммед Мерт
ЦП
2
Burak Camoglu
ЦФ
23
Abdurrahman Canli
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
10
Адама Траоре
ЦФ
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
25
Ветон Туша
ЦФ
94
Muhammed Eren Kiryolcu
ЦФ
55
Burak Gümüştaş
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
1-4-5
1
Моанд
28
Сантос
14
Абид
90
Попов
92
Диуф
5
Сакей
55
8
Акинтола
20
Рибейру
16
9
Бупендза
3-2-5
91
0
42
Дискеруд
9
22
Муравски
20
11
99
20
77
14
Абид
23
23
14
Абид
20
Рибейру
19
Мерт
19
Мерт
20
Рибейру
16
99
Коне
99
Коне
16
5
Сакей
10
Траоре
10
Траоре
5
Сакей
20
25
Туша
25
Туша
20
9
94
94
9
42
Дискеруд
60
60
42
Дискеруд
7
9
9
7
Остались в запасе
Хатайспор
Денизлиспор
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
Главный тренер
Эмер Эрдоган
55
Burak Gümüştaş
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
Остались в запасе
2
Burak Camoglu
ЦФ
41
Joseph Akomadi
ЦФ
Остались в запасе
55
Burak Gümüştaş
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
Главный тренер
Эмер Эрдоган
Статистика матча Хатайспор - Денизлиспор
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Хатайспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Ризеспор
5 : 2
31.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 37 тур
Хатайспор
4 : 2
26.05.2025
Фенербахче
Турция. Суперлига, 36 тур
Адана Демирспор
0 : 5
17.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 35 тур
Гезтепе
1 : 1
11.05.2025
Хатайспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Хатайспор
2 : 4
03.05.2025
Истанбул Башакшехир
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Антакья Ататюрк Стади
Новости команд
Все
Хатайспор
Денизлиспор
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Это’О наложил вето на приглашение Абубакара в сборную Камеруна из-за боязни потерять рекорд
2025.12.11 23:18
10
ЦСКА интересуется форвардом, поигравшим с Роналду
2025.09.08 23:23
4
«Хатайспор» – «Фенербахче»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 мая 2025
2025.05.26 18:50
Прогноз на точный счeт матча «Хатайспор» – «Фенербахче»: Суперлига, 26 мая 2025
2025.05.25 11:00
Прогноз на точный счeт матча «Адана Демирспор» – «Хатайспор»: Суперлига Турции, 17 мая 2025
2025.05.16 13:14
Суперлига. «Антальяспор» с Кудряшовым победил «Денизлиспор» и покинул зону вылета
2020.01.26 16:08
1
Журналист Егоров: «Денизлиспор» может арендовать Джано с условием, что «Спартак» выплатит 60% зарплаты. Но турки ищут и другие варианты»
2020.01.08 12:38
5
Aksam: «Спартак» согласился отдать Джано в аренду «Денизлиспору»
2019.12.27 16:38
9
Джано может перейти в «Денизлиспор», «Спартак» готов часть зарплаты игрока взять на себя
2019.12.23 14:30
8
Фанат «Денизлиспора» наблюдал за игрой команды с крана. Болельщику запретили посещать стадион
2018.04.29 00:52
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+