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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Кайсериспор - Денизлиспор
Кайсериспор - Денизлиспор: обзор матча 28 апреля 2021
Кайсериспор
28.04.2021, среда, 16:00
Турция. Суперлига, 38 тур
6 : 3
Завершен
Денизлиспор
18'
И. Парлак
26'
Д. Аврамовски
45+4'
Д. Аврамовски
51'
Н. Пас
60'
И. Парлак
90+6'
M. Okutan
31'
А. Сагаль
81'
M. Mesanovic
90'
S. AytaÃ§
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кайсериспор - Денизлиспор
ГОЛ! 6:3!
M. Okutan
90'
+6
90'
ГОЛ! 5:3!
S. AytaÃ§
81'
ГОЛ! 5:2!
M. Mesanovic
80'
Замена
R. Niyaz
️️️️
M. Bakalorz
79'
Желтая карточка
A. Yavuz Kol
Замена
E. Demir
️️️️
Д. Аврамовски
77'
Замена
Я. Субаши
️️️️
А. Бехич
77'
Замена
Р. Дживелек
️️️️
А. Леннон
77'
70'
Замена
G. Can
️️️️
А. Сагаль
Замена
M. Okutan
️️️️
П. Энрике
64'
Замена
Д. Алибек
️️️️
И. Парлак
64'
ГОЛ! 5:1!
И. Парлак
Пас отдал
А. Леннон
60'
55'
Желтая карточка
M. Bakalorz
ГОЛ! 4:1!
Н. Пас
Пас отдал
А. Леннон
51'
46'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
H. Ayaroğlu
46'
Замена
A. Yavuz Kol
️️️️
М. Доссеви
ГОЛ! 3:1!
Д. Аврамовски
Пас отдал
И. Парлак
45'
+4
42'
Желтая карточка
H. Rodallega
41'
Вторая желтая
Р. Муравски
Желтая карточка
К. Мухар
39'
37'
Желтая карточка
Р. Муравски
31'
ГОЛ! 2:1!
А. Сагаль
Пас отдал
H. Ayaroğlu
ГОЛ! 2:0!
Д. Аврамовски
26'
ГОЛ! 1:0!
И. Парлак
Пас отдал
З. Квржич
18'
6'
Замена
Ã. Ãzdemir
️️️️
O. Yilmaz
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кайсериспор
80
Доган Алемдар
ВР
16
Азиз Бехич
ЛЗ
20
Зоран Квржич
ЦЗ
3
Неуэн Пас
ЦЗ
4
Димитриос Коловециос
ЦЗ
14
Бесард Сабович
ЦП
27
Даниэль Аврамовски
ЦП
73
Карло Мухар
ЦП
7
Педро Энрике
ЦП
12
Аарон Леннон
ПП
23
Ильхан Парлак
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Денизлиспор
15
Oguz Yilmaz
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
22
Радослав Муравски
ЦП
28
Анхело Сагаль
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
Кайсериспор
13
Исмаил Кипе
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
3
Ясир Субаши
ЦЗ
3
Джозеф Аттама
ОП
28
Рамазан Дживелек
ПВ
24
Melih Okutan
ЦФ
42
Kevin Luckassen
ЦФ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
14
Emre Demir
ЦФ
7
Денис Алибек
ЦФ
Денизлиспор
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
4-5-1
80
Алемдар
16
Бехич
3
Пас
4
Коловециос
20
Квржич
14
Сабович
27
Аврамовски
73
Мухар
7
Энрике
12
Леннон
23
Парлак
4-2-5
91
4
Фабиано
0
15
14
Доссеви
22
Муравски
28
Сагаль
6
11
99
20
12
Леннон
28
Дживелек
28
Дживелек
12
Леннон
7
Энрике
24
24
7
Энрике
16
Бехич
3
Субаши
3
Субаши
16
Бехич
27
Аврамовски
14
14
27
Аврамовски
23
Парлак
7
Алибек
7
Алибек
23
Парлак
28
Сагаль
26
26
28
Сагаль
15
76
76
15
6
20
20
6
14
Доссеви
7
7
14
Доссеви
20
9
9
20
Остались в запасе
Кайсериспор
Денизлиспор
3
Джозеф Аттама
ОП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
Остались в запасе
3
Джозеф Аттама
ОП
42
Kevin Luckassen
ЦФ
13
Исмаил Кипе
ВР
22
Cristian Sapunaru
ЦЗ
88
Muğdat Çelik
ЦФ
Остались в запасе
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
Главный тренер
Мариуш Сумудица
Статистика матча Кайсериспор - Денизлиспор
1
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 34 тур
Кайсериспор
2 : 1
17.05.2026
Коньяспор
Турция. Суперлига, 33 тур
Аланьяспор
3 : 1
09.05.2026
Кайсериспор
Турция. Суперлига, 32 тур
Кайсериспор
1 : 1
03.05.2026
Эюпспор
Турция. Суперлига, 31 тур
Кайсериспор
2 : 0
25.04.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 30 тур
Газиантеп
3 : 0
20.04.2026
Кайсериспор
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Информация о матче
Стадион:
Кадир Хас
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