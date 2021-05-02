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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Ризеспор
Денизлиспор - Ризеспор: обзор матча 02 мая 2021
Денизлиспор
02.05.2021, воскресенье, 16:00
Турция. Суперлига, 39 тур
0 : 1
Завершен
Ризеспор
72'
Б. Самудио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Ризеспор
Замена
Ã. Ãek
️️️️
S. AytaÃ§
87'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
М. Дискеруд
86'
Желтая карточка
M. Bakalorz
81'
77'
Желтая карточка
Д. Мельняк
72'
ГОЛ! 0:1!
Б. Самудио
Пас отдал
К. Михаляк
Замена
R. Niyaz
️️️️
H. Ayaroğlu
72'
Замена
H. Sacko
️️️️
A. Yavuz Kol
72'
68'
Замена
Я. Мерья
️️️️
Э. Сабо
Замена
M. Ozkal
️️️️
Ã. Ãzdemir
63'
62'
Замена
Д. Мельняк
️️️️
И. Кейбаши
46'
Замена
М. Шкода
️️️️
Л. Реми
46'
Замена
К. Михаляк
️️️️
F.
33'
Желтая карточка
F.
29'
Замена
Т. Торун
️️️️
G. Donsah
Желтая карточка
Фабиано
22'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
4
Фабиано
ЦЗ
22
Mustafa Yumlu
ЦЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
76
Ãzer Ãzdemir
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
28
Анхело Сагаль
ЦФ
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
6
Marvin Bakalorz
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Ризеспор
23
Гекхан Аккан
ВР
3
Монтассар Тальби
ЦЗ
12
Исмаил Кейбаши
ЦЗ
55
Mykola Morozyuk
ЦЗ
66
Эмир Дилавер
ЦП
5
Абдуллах Дурак
ЦП
52
Эрик Сабо
ЦП
30
Godfred Donsah
ЦФ
81
Брайан Самудио
ЦФ
11
Fernando
ЦФ
14
Лоик Реми
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Денизлиспор
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
9
Hadi Sacko
ЦП
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
82
Ertugrul Bag
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Ризеспор
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Яссин Мерья
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
17
Дарио Мельняк
ЦЗ
54
Митхат Пала
ЦП
8
Тунай Торун
ЦП
77
Конрад Михаляк
ЦФ
7
Милан Шкода
ЦФ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
4-5
42
Дискеруд
22
91
4
Фабиано
7
11
6
99
28
Сагаль
3-3-4
23
Аккан
3
Тальби
12
Кейбаши
55
66
Дилавер
5
Дурак
52
Сабо
14
Реми
11
81
Самудио
30
20
20
20
20
91
60
60
91
76
0
0
76
7
9
9
7
42
Дискеруд
9
9
42
Дискеруд
52
Сабо
5
Мерья
5
Мерья
52
Сабо
12
Кейбаши
17
Мельняк
17
Мельняк
12
Кейбаши
30
8
Торун
8
Торун
30
11
77
Михаляк
77
Михаляк
11
14
Реми
7
Шкода
7
Шкода
14
Реми
Остались в запасе
Денизлиспор
Ризеспор
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
82
Ertugrul Bag
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
14
Матье Доссеви
ЦП
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Остались в запасе
13
Ali Eren Yalcin
ЦФ
82
Ertugrul Bag
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
14
Матье Доссеви
ЦП
Остались в запасе
54
Митхат Пала
ЦП
13
Tarik Ãetin
ВР
35
Alberk Koc
ЦЗ
5
Селим Ай
ЦЗ
16
Александер Содерлунд
ЦФ
Главный тренер
Хикмет Караман
Статистика матча Денизлиспор - Ризеспор
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Ризеспор
Турция. Суперлига, 13 тур
Ризеспор
- : -
27.11.2026
Касымпаша
Турция. Суперлига, 12 тур
Амед
0 : 2
21.11.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Ризеспор
2 : 1
08.11.2026
Эрзурумспор
Турция. Суперлига, 10 тур
Коджаэлиспор
0 : 0
31.10.2026
Ризеспор
Турция. Суперлига, 9 тур
Ризеспор
3 : 4
26.10.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 8 тур
Чорум
2 : 1
16.10.2026
Ризеспор
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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