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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Денизлиспор - Галатасарай
Денизлиспор - Галатасарай: обзор матча 11 мая 2021
Денизлиспор
11.05.2021, вторник, 20:30
Турция. Суперлига, 41 тур
1 : 4
Завершен
Галатасарай
62'
R. Niyaz
22'
Х. Дервисоглу
35'
Р. Бабел (П)
87'
М. Мохамед (П)
89'
М. Мохамед
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Денизлиспор - Галатасарай
89'
ГОЛ! 1:4!
М. Мохамед
Пас отдал
А. Оникуру
87'
ГОЛ с пенальти! 1:3!
М. Мохамед
Вторая желтая
H. Rodallega
85'
Желтая карточка
M. Mesanovic
85'
Желтая карточка
E. Kascioglu
82'
81'
Замена
О. Байрам
️️️️
Т. Антальялы
Замена
Ã. Ãek
️️️️
M. Ozkal
76'
Замена
M. Mesanovic
️️️️
R. Niyaz
76'
Замена
G. Can
️️️️
S. AytaÃ§
76'
70'
Замена
Э. Килинк
️️️️
Х. Дервисоглу
ГОЛ! 1:2!
R. Niyaz
Пас отдал
М. Доссеви
62'
Замена
М. Доссеви
️️️️
A. Yavuz Kol
62'
58'
Замена
К. Актюркоглу
️️️️
A. Turan
58'
Замена
М. Мохамед
️️️️
Э. Акбаба
58'
Замена
А. Оникуру
️️️️
Р. Бабел
Замена
E. Kascioglu
️️️️
В. Туша
46'
Желтая карточка
Р. Муравски
45'
Желтая карточка
H. Rodallega
43'
Желтая карточка
S. AytaÃ§
42'
42'
Пенальти не реализован!
Э. Акбаба
35'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Бабел
22'
ГОЛ! 0:1!
Х. Дервисоглу
Пас отдал
Ж. Фернандеш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Денизлиспор
42
Миккель Дискеруд
ЛЗ
91
Sakib AytaÃ§
ЦЗ
4
Фабиано
ЦЗ
0
M. Ozkal
ЦЗ
22
Радослав Муравски
ЦП
7
Ali Yavuz Kol
ЦФ
99
Abdulkadir Sunger
ЦФ
25
Ветон Туша
ЦФ
20
Recep Niyaz
ЦФ
20
Hasan Ayaroğlu
ЦФ
11
Hugo Rodallega
ЦФ
Галатасарай
16
Фернандо Муслера
ВР
4
Марсело Сараччи
ЛЗ
23
Маркао
ЦЗ
2
ДеАндре Йедлин
ЦЗ
4
Райан Донк
ЦЗ
14
Тайлан Антальялы
ОП
8
Эмре Акбаба
ЦП
83
Жедсон Фернандеш
ЦП
8
Райан Бабел
ЦФ
10
Arda Turan
ЦФ
28
Халил Дервисоглу
ЦФ
Главный тренер
Фатих Терим
Денизлиспор
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
60
ÃzgÃ¼r Ãek
ЦЗ
14
Матье Доссеви
ЦП
33
Ferhat Erdogan
ЦФ
26
Görkem Can
ЦФ
77
Emirhan Kascioglu
ЦФ
9
M. Mesanovic
ЦФ
Галатасарай
1
Окан Кочук
ВР
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
18
Омер Байрам
ЦЗ
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
7
Керем Актюркоглу
ЛВ
7
Анри Оникуру
ЛВ
8
Софиан Фегули
ОП
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
42
Мостафа Мохамед
ЦФ
11
Эмре Килинк
ЦФ
4-1-5
42
Дискеруд
4
Фабиано
0
91
22
Муравски
25
Туша
11
20
20
99
4-1-2-3
16
Муслера
23
Маркао
2
Йедлин
4
Донк
4
Сараччи
14
Антальялы
8
Акбаба
83
Фернандеш
28
Дервисоглу
10
8
Бабел
91
26
26
91
25
Туша
77
77
25
Туша
0
60
60
0
7
14
Доссеви
14
Доссеви
7
20
9
9
20
10
7
Актюркоглу
7
Актюркоглу
10
8
Бабел
7
Оникуру
7
Оникуру
8
Бабел
8
Акбаба
42
Мохамед
42
Мохамед
8
Акбаба
14
Антальялы
18
Байрам
18
Байрам
14
Антальялы
28
Дервисоглу
11
Килинк
11
Килинк
28
Дервисоглу
Остались в запасе
Денизлиспор
Галатасарай
33
Ferhat Erdogan
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Остались в запасе
33
Ferhat Erdogan
ЦФ
1
Hüseyin Altıntaş
ВР
Остались в запасе
22
Kerem Yusuf Ersunar
ЦФ
27
Кристиан Люиндама
ЦЗ
8
Софиан Фегули
ОП
1
Окан Кочук
ВР
2
Шенер Озбайраклы
ЦЗ
25
Мартин Линнес
ПЗ
Главный тренер
Фатих Терим
Статистика матча Денизлиспор - Галатасарай
5
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
5
0
Матчи команд
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 42 тур
Карагюмрюк
5 : 1
15.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 41 тур
Денизлиспор
1 : 4
11.05.2021
Галатасарай
Турция. Суперлига, 40 тур
Хатайспор
1 : 0
08.05.2021
Денизлиспор
Турция. Суперлига, 39 тур
Денизлиспор
0 : 1
02.05.2021
Ризеспор
Турция. Суперлига, 38 тур
Кайсериспор
6 : 3
28.04.2021
Денизлиспор
Галатасарай
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Турция. Суперлига, 12 тур
Галатасарай
2 : 1
21.11.2026
Самсунспор
Турция. Суперлига, 11 тур
Галатасарай
4 : 3
07.11.2026
Амед
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
2 : 0
03.11.2026
Штутгарт
Турция. Суперлига, 10 тур
Коньяспор
0 : 4
30.10.2026
Галатасарай
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Денизли
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