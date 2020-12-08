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    Расписание матчей 08-12-2020

    ноябрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 1 2 3 4 5 6
    декабрь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3
    январь 2021
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
    Предыдущий день Следующий день
    Бразилия. Серия А 2020, 24 тур
    8 декабря, вторник
    02:00
    Атлетико Гойяненсе
    0:1
    Гойас
    Матч завершен
    США. МЛС 2020
    8 декабря, вторник
    05:30
    Сиэтл
    3:2
    Миннесота Юнайтед
    Матч завершен
    Чехия. Синот Лига (2020/2021), 9 тур
    8 декабря, вторник
    19:00
    Яблонец
    2:1
    Богемианс 1905
    Матч завершен
    Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 12 тур
    8 декабря, вторник
    19:00
    Оуд-Хеверли
    2:0
    Роял Мускрон-Перувельц
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 6 тур, группа F
    8 декабря, вторник
    20:55
    Зенит
    1:2
    Боруссия
    Матч завершен
    8 декабря, вторник
    20:55
    Лацио
    2:2
    Брюгге
    Матч завершен
    Англия. Чемпионшип (2020/2021), 17 тур
    8 декабря, вторник
    22:45
    Ковентри
    0:0
    Лутон Таун
    Матч завершен
    8 декабря, вторник
    22:45
    Хаддерсфилд Таун
    2:0
    Шеффилд Уэнсдэй
    Матч завершен
    8 декабря, вторник
    22:45
    Миллуолл
    1:1
    Куинз Парк Рейнджерс
    Матч завершен
    8 декабря, вторник
    22:45
    Суонси
    0:0
    Борнмут
    Матч завершен
    8 декабря, вторник
    22:45
    Уотфорд
    2:0
    Ротерхэм
    Матч завершен
    8 декабря, вторник
    22:45
    Сток Сити
    1:2
    Кардифф
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 6 тур, группа E
    8 декабря, вторник
    23:00
    Челси
    1:1
    Краснодар
    Матч завершен
    8 декабря, вторник
    23:00
    Ренн
    1:3
    Севилья
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 6 тур, группа G
    8 декабря, вторник
    23:00
    Барселона
    0:3
    Ювентус
    Матч завершен
    8 декабря, вторник
    23:00
    Динамо
    1:0
    Ференцварош
    Матч завершен
    Лига чемпионов (2020/2021), 6 тур, группа H
    8 декабря, вторник
    23:00
    РБ Лейпциг
    3:2
    Манчестер Юнайтед
    Матч завершен
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