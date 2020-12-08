ноябрь 2020
декабрь 2020
Бразилия. Серия А 2020, 24 тур
8 декабря, вторник
02:00
Матч завершен
США. МЛС 2020
8 декабря, вторник
05:30
Матч завершен
Чехия. Синот Лига (2020/2021), 9 тур
8 декабря, вторник
19:00
Матч завершен
Бельгия. Про-Лига (2020/2021), 12 тур
8 декабря, вторник
19:00
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 6 тур, группа F
Англия. Чемпионшип (2020/2021), 17 тур
8 декабря, вторник
22:45
Матч завершен
8 декабря, вторник
22:45
Матч завершен
8 декабря, вторник
22:45
Матч завершен
Лига чемпионов (2020/2021), 6 тур, группа E
Лига чемпионов (2020/2021), 6 тур, группа G
Лига чемпионов (2020/2021), 6 тур, группа H
8 декабря, вторник
23:00
Матч завершен