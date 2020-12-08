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Расписание матчей
Чехия. Шанс Лига
Яблонец - Богемианс 1905
Яблонец - Богемианс 1905: обзор матча 08 декабря 2020
Яблонец
08.12.2020, вторник, 19:00
Чехия. Синот Лига, 9 тур
2 : 1
Завершен
Богемианс 1905
21'
R. Hruby
68'
В. Кубишта
86'
V. Novak
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Яблонец - Богемианс 1905
Желтая карточка
Я. Кроб
86'
86'
ГОЛ! 2:1!
V. Novak
Пас отдал
T. Necid
Замена
Т. Чванчара
️️️️
И. Шранц
81'
Замена
Т. Хюбшман
️️️️
Я. Поважанец
81'
80'
Замена
V. Novak
️️️️
А. Ваничек
80'
Замена
P. Osmancik
️️️️
В. Левин
80'
Замена
К. Вацек
️️️️
Т. Шумахер
Желтая карточка
И. Шранц
77'
ГОЛ! 2:0!
В. Кубишта
Пас отдал
М. Долежал
68'
Замена
В. Йовович
️️️️
В. Пиларж
64'
Замена
Т. Ладра
️️️️
Д. Плестил
64'
Желтая карточка
В. Кубишта
61'
56'
Замена
I. Keita
️️️️
П. Хронек
56'
Замена
J. Necas
️️️️
F. Hasek
Желтая карточка
Я. Поважанец
42'
37'
Желтая карточка
В. Левин
Замена
М. Долежал
️️️️
R. Hruby
31'
30'
Желтая карточка
J. Vondra
ГОЛ! 1:0!
R. Hruby
21'
20'
Желтая карточка
D. Kostl
10'
Желтая карточка
П. Хронек
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Яблонец
4
Якуб Мартинец
ЦЗ
16
Ян Кроб
ЦЗ
30
Ярослав Зелены
ЦЗ
28
Патрик Хайтль
ПЗ
11
Вацлав Пиларж
ЛВ
7
Якуб Поважанец
ЦП
27
Войцех Кубишта
ЦП
7
Доминик Плестил
ЦП
8
R. Hruby
ЦП
26
Иван Шранц
ЦФ
1
Ян Гануш
ЦФ
Главный тренер
Зденко Фртала
Богемианс 1905
33
Тилль Шумахер
ЦЗ
29
L. Hulka
ЦЗ
88
Владислав Левин
ЦП
15
Петр Хронек
ЦП
16
Роман Квет
ЦП
16
Daniel Kostl
ЦП
26
Marek Kouba
ЦФ
22
Jan Vondra
ЦФ
0
F. Hasek
ЦФ
37
TomÃ¡s Necid
ЦФ
10
Антонин Ваничек
ЦФ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Яблонец
13
Томаш Вайнер
ВР
8
Владимир Йовович
ЛВ
23
Давид Штепанек
ЦП
3
Томаш Хюбшман
ЦП
70
Томаш Чванчара
ЦФ
15
Мартин Долежал
ЦФ
18
Томаш Ладра
ЦФ
Богемианс 1905
16
M. Dostal
ЦЗ
12
Pavel Osmancik
ЦЗ
7
Камил Вацек
ЦП
11
Vojtěch Novak
ЦФ
77
Matyas Korenek
ЦФ
18
Ibrahim Keita
ЦФ
0
J. Necas
ЦФ
4-4-1-2
4
Мартинец
16
Кроб
30
Зелены
28
Хайтль
7
Поважанец
7
Плестил
8
27
Кубишта
11
Пиларж
1
Гануш
26
Шранц
2-4-5
33
Шумахер
29
15
Хронек
16
Квет
16
88
Левин
26
10
Ваничек
37
0
22
26
Шранц
70
Чванчара
70
Чванчара
26
Шранц
11
Пиларж
8
Йовович
8
Йовович
11
Пиларж
7
Поважанец
3
Хюбшман
3
Хюбшман
7
Поважанец
8
15
Долежал
15
Долежал
8
7
Плестил
18
Ладра
18
Ладра
7
Плестил
10
Ваничек
11
11
10
Ваничек
88
Левин
12
12
88
Левин
33
Шумахер
7
Вацек
7
Вацек
33
Шумахер
15
Хронек
18
18
15
Хронек
0
0
0
0
Остались в запасе
Яблонец
Богемианс 1905
13
Томаш Вайнер
ВР
23
Давид Штепанек
ЦП
Главный тренер
Зденко Фртала
77
Matyas Korenek
ЦФ
16
M. Dostal
ЦЗ
Главный тренер
Мирослав Кубик
Остались в запасе
13
Томаш Вайнер
ВР
23
Давид Штепанек
ЦП
Остались в запасе
77
Matyas Korenek
ЦФ
16
M. Dostal
ЦЗ
Главный тренер
Зденко Фртала
Главный тренер
Мирослав Кубик
Статистика матча Яблонец - Богемианс 1905
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Яблонец
Лига конференций, 4 тур
Яблонец
- : -
26.11.2026
Лугано
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Артис
3 : 1
21.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Яблонец
0 : 0
08.11.2026
Млада Болеслав
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Яблонец
0 : 5
31.10.2026
Славия
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Градец-Кралове
1 : 2
25.10.2026
Яблонец
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Градец-Кралове
- : -
28.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Богемианс 1905
1 : 2
21.11.2026
Виктория
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Слован
1 : 0
07.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Артис
1 : 2
04.11.2026
Богемианс 1905
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Богемианс 1905
0 : 0
01.11.2026
Спарта
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Зброевка
2 : 2
24.10.2026
Богемианс 1905
Информация о матче
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